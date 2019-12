Köln (ots) - Köln. Der Verband "Die Familienunternehmer" in NRW hat deutlicheKritik an Umweltspuren in deutschen Großstädten geübt. "Umweltspur und Co. sindökologischer und ökonomischer Blödsinn und gehören verboten. Mir istschleierhaft, wie im Stau stehende Autos CO2 oder Feinstaub verringern sollen",sagte der neue NRW-Vorsitzende des Verbandes, David Zülow, dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe). "Da sollte man lieber über eineHandwerkerspur nachdenken. Handwerker können samt Werkzeug nicht mit Bus oderFahrrad zum Kunden fahren", sagte der Unternehmer. Zülow wurde im November zumneuen Vorsitzenden des Verbands gewählt. Er warb darüber hinaus darum,Wohnhochhäuser zu bauen, um mehr Flächen für Gewerbe zur Verfügung zu haben. "Eswürde uns auch viel helfen, mal wieder dreidimensional zu denken. Warum solltenwir nicht auch bei Wohnungen in die Höhe bauen?", sagte Zülow. Die Menschendränge es in die Ballungsräume Köln und Düsseldorf, ob man wolle oder nicht.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4477297OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell