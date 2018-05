Unternehmerische Hochschule® MCI und innogy Innovation Hub beteiligen sich an Tiroler Startup Holo-Light - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Startup mit Lösungen für Mixed und Augmented Reality aufWachstumskursIsmaning/Innsbruck (ots) - Über den Einstieg von gleich zweiInvestoren freut sich das Startup Holo-Light. Mit seinen Mixed bzw.Augmented Reality Software und Hardware Lösungen verbindet Holo-Lightdie reale mit der digitalen Welt und ist ganz vorne mit dabei, wennes um die digitale Transformation der Arbeitswelt geht. Nun beteiligtsich nicht nur der dynamisch agierende innogy Innovation Hub beiHolo-Light und legt somit den Grundstein für das weitere Wachstum desTechnologie Startups. Auch die Entwicklungskooperation mit dem MCIwird weiter ausgebaut und findet Ausdruck in einer finanziellenBeteiligung an Holo-Light. Als Technologie- und Innovationspartnerbringt die Unternehmerische Hochschule® insbesondere ihreForschungsexpertise im Bereich der Digitalisierung ein.Zwischen Holo-Light und dem MCI besteht bereits seit dem Frühjahr2017 eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, die mit dieser Beteiligungweiter vertieft wird und die Hochschule zu einem Kompetenzzentrummacht, wenn es um die Entwicklung neuer Hardware und um fachkundigeForschung für Anwendungen der Augmented Technology geht .Der innogy Innovation Hub ist der Accelerator und Investment Armvon Deutschland´s führendem Energieunternehmen innogy. Mit seinemInnovations-Portfolio investiert der innogy Innovation Hub infrühphasige Startups, die ihr Geschäftsmodell bereits erfolgreich imMarkt eingeführt haben. Holo-Light passt dabei perfekt ins Portfolio,nicht zuletzt, um die Mixed und Augmented Reality Technologielangfristig für das zukünftige Energiesystem nutzbar zu machen.Die Beteiligung der neuen Investoren unterstreicht einmal mehr denErfolgskurs des Unternehmens Holo-Light. 2015 als Startup gegründet,konnte Holo-Light in der kurzen Zeit seines Bestehens bereitszahlreiche Projekte für Großkunden aus unterschiedlichenIndustriezweigen wie etwa BMW, Festo oder BASF auf Basis der Mixedund Augmented Reality Technologie erfolgreich umsetzen.Zwtl.: Mixed und Augmented Reality Lösungen von speziellentwickelter Software bis zur hauseigenen HardwareNeben Softwareprodukten für verschiedene Anwendungsbereiche vonPrototypendarstellungen, Schulungen und Planungszwecken bis hin zuQualitätskontrollen und medizinischen Anwendungen arbeiteteHolo-Light zuletzt gemeinsam mit den Technologie & LifeSciences-Departments des MCI an der Entwicklung eines Eingabegerätsfür Head-Mounted-Displays, das eine bislang unvergleichbare Präzisionim Umgang mit digitalen Inhalten in 3D verspricht. Holo-Stylus nenntsich die revolutionäre Hardware, die das Bedienen von Hologrammen aufein neues Level hebt und zugleich mit dem vertrauten Design als Stiftdie Akzeptanz für die bahnbrechende Technologie erleichtern soll. DerHolo-Stylus ist derzeit bereits als Development Kit erhältlich undsoll ab 2019 serienreif im Handel verfügbar sein.Zwtl.: Zufriedene InvestorenPatrick Elftmann, Lead ?Disruptive Digital?, innogy InnovationHub: "Mixed Reality ermöglicht neue Wege der Kommunikation, dieChancen bietet, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und Wissenstransferzu erleichtern. So können beispielsweise im Kraftwerksumfeldkritische Informationen wie Schaltsysteme und Maschinendaten in dererweiterten Realität angezeigt werden. Diese Technologie lässt abernoch weitere Assistenzmaßnahmen zu. Die virtuelle Einblendung vonFachleuten, die oft hunderte Kilometer entfernt sein können, kann einentscheidender Zeitgewinn beispielsweise bei der Wartung vonWindkraftanlagen sein. Dies sind Themen, die für innogy und dieEnergiemärkte global von großer Bedeutung sind und deren Umsetzungwir durch Holo-Lights Technologien gewährleistet sehen."Auch MCI-Forschungschef Michael Kraxner und Rektor Andreas Altmannfreuen sich über diesen Schritt: "Als Unternehmerische Hochschule®positioniert sich das MCI an der Schnittstelle von Wirtschaft undWissenschaft. Holo-Light hat das MCI als Technologie- undInnovationstreiber ins Boot geholt. Wir nehmen diese Einladung gernean und werden unseren Beitrag leisten, um spannendeZukunftstechnologien mit hohem Marktpotenzial weiter voranzutreiben."Seitens Holo-Light zeigt man sich sehr zufrieden über dieseerfolgreiche Übereinkunft, wie Florian Haspinger (CEO) und MichaelOberlechner (CFO) bestätigen: "Holo-Light hat es sich zum Zielgemacht, den Weg für eine neue Art des Kommunizierens, Lernens undder Interaktion zu ebnen und langfristig einen Nährboden fürzukunftsweisende Technologien zu schaffen. Wir sehen uns in dieserAufgabe durch den Zusammenschluss mit dem innogy Innovation Hub unddem MCI bestmöglich aufgestellt und freuen uns auf weitereWachstumschancen."Zwtl.: Über Holo-LightDas 2015 in Tirol gegründete Technologie-Start-up Holo-Lightentwickelt maßgeschneiderte und anwendungsorientierteMixed-Reality-Softwareprodukte für führende Industrieunternehmen. DieKunden kommen aus Bereichen wie Maschinenbau, Fertigung, Design,Service & Utility, Training. Bekannt wurde Holo-Light als erstereuropäischer Anwender und Entwickler von Microsoft Produkten aus demBereich der Mixed Reality. Das Unternehmen weist enormesEntwicklungspotenzial auf und arbeitet heute mit 30 Mitarbeitern vonzwei Standorten aus (Westendorf/Tirol und Ismaning/München).Zwtl.: Über den innogy Innovation HubDer innogy Innovation Hub treibt wegweisende Ideen voran, die dasPotential haben, bestehende Geschäftsmodelle oder Industriebranchenzu revolutionieren. Dazu baut der innogy Innovation Hub einInnovations-Portfolio auf, mit dem er in Start-ups investiert undneue Unternehmen gründet. Über das Thema Energie hinaus werden auchLösungen in angrenzenden Industriebereichen identifiziert, die dastägliche Leben der Menschen einfacher und attraktiver machen.Der innogy Innovation Hub ist dort präsent, wo weltweit dieerfolgreichsten Innovationen stattfinden: im Silicon Valley und TelAviv sowie in Berlin, von wo aus auch die europäischen Aktivitäten inLondon und Warschau gesteuert werden. Der Fokus liegt auf denThemenbereichen ?Machine Economy?, ?Smart & Connected?, ?DisruptiveDigital? und ?Cyber Ventures?.Der innogy Innovation Hub investiert in frühphasige Start-ups, diebereits ein Geschäftsmodell erfolgreich im Markt eingeführt haben.Die Portfolio Start-ups profitieren durch komplementäre Produkte,Services und Technologien innerhalb des Portfolios. Durch diesenatürlichen Synergien verschafft der innogy Innovation Hub denStart-ups Zugang zu weltweiten Netzwerken sowie Entscheidern undGeschäftsbereichen innerhalb des innogy Konzerns und unterstütztdamit ihre Unternehmensentwicklung, stärkt ihre Wettbewerbsfähigkeitund beschleunigt ihr exponentielles Wachstum.Zwtl.: Über das MCIAls Unternehmerische Hochschule® positioniert sich das MCIinternational an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaftund verbindet das Beste aus den beiden Welten.Wissenschaftlich fundierte Lösungskompetenz, kontinuierlicheInnovation, sowie hohe Internationalität, Wirtschaftsnähe,Servicequalität und Praxisrelevanz zählen zu den tragenden Säulen derStrategie und finden Niederschlag in Forschung, Lehre, Weiterbildung,Knowhow-Transfer und Start-ups.Das MCI steht dafür, motivierte Menschen in ihrer Entwicklung zubegleiten, die Innovationskraft von Unternehmen zu stärken und dieWettbewerbsfähigkeit des Standorts zu steigern und zu sichern.3.200Studierende aus 50 Ländern, 1.000 Professoren/innen undDozenten/innen auf 35 Ländern, 250 Partneruniversitäten sowietausende zufriedene Absolventen/innen und Arbeitgeber in aller Weltsind begeistert von Qualität, Dynamik und unternehmerischem Geist derUnternehmerischen Hochschule®.