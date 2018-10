Unternehmerfamilie Knauf beteiligt sich an pmOne

Unterschleißheim (ots) - Die Unternehmerfamilie Knauf beteiligtsich an der pmOne AG, einem führenden Anbieter von KI- undBig-Data-Lösungen für Konzerne wie mittelständische Unternehmen.Der Einstieg der Unternehmerfamilie Knauf ermöglicht es pmOne, deneingeschlagenen Wachstumskurs voranzutreiben und dieMarktpositionierung in den kommenden Jahren weiter auszubauen."In den vergangenen Jahren haben wir ein beachtliches Wachstumerzielt. Nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen unddabei zuverlässige Partner an der Seite zu haben", sagte PeterOberegger, CEO von pmOne AG. Mit der Unternehmerfamilie Knauf habedas Unternehmen einen kompetenten und langfristig orientiertenInvestor gewinnen können, so Oberegger."pmOne hat in den vergangenen Jahren deutlich gezeigt, dass esdurchaus in Deutschland sehr gute Unternehmen gibt, die anderen denWeg bei der Digitalisierung weisen können. Dank der ausgezeichnetenExpertise, über die pmOne verfügt, ist das Unternehmen optimalaufgestellt, um auch künftig weiter zu wachsen", so WinfriedTillmann, Sprecher der Unternehmerfamilie Knauf. "Wir freuen uns, dasunterstützen zu können."Über pmOne2007 gegründet und in München beheimatet, beschäftigt pmOne heutemehr als 220 Menschen. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen in denBereichen Business Intelligence, Artificial Intelligence undCorporate Performance Management (BI, AI, CPM) unterstützt pmOneUnternehmen - vom Mittelständler bis zum Großkonzern - auf ihrem Wegins digitale Zeitalter. pmOne hilft dem Management, aus denvorhandenen Daten für die Unternehmenssteuerung die richtigenSchlüsse zu ziehen und so die Effizienz des Unternehmens messbar zusteigern. Sie ist ein zuverlässiger Partner - ob es um Planung,Konsolidierung, Reporting, Simulation, Analyse oder Prognose geht.Gemeinsam mit der Managementberatung verovis unterstützt dasUnternehmen mehr als 500 Kunden aus unterschiedlichen Branchen beiihren Digitalisierungsstrategien. Dabei kommen neben CCH® Tagetikbevorzugt die technologischen Plattformen von Microsoft und SAP zumEinsatz, ergänzt um die eigenentwickelte Software cMORE, SmartStartConsolidation (SSC) und XPCT.Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:Wolfram Wege, Vice President Marketing CPMTelefon: +(43) 676 83 852 384Email: wolfram.wege@pmone.comOriginal-Content von: pmOne AG, übermittelt durch news aktuell