Der süddeutsche Unternehmer Erwin Kaeßhat es mit Fleiß, pfiffigen Ideen und Durchhaltevermögen vomvaterlosen Bauernjungen zum mehrfachen Millionär geschafft. In seinerBiografie beschreibt die Autorin Renate Blaes das Leben einesrastlosen Machers, der auch kurz vor einer Pleite den Mut nichtaufgibt, sondern das Ruder rum reißt und mit der Kultdiskothek»Zungenkuss« seine erste Million erwirtschaftet.Sein erstes Geld verdient der vaterlose Bauernjunge Erwin Kaeß alsZwölfjähriger mit dem Verkauf von Maulwurffellen auf demSchweinemarkt. Jahre später ist er Elektromeister mit eigenemGeschäft und Besitzer einer Diskothek in Friedrichshafen, die anfangsgut läuft, nach drei Jahren aber aufgrund von Managementfehlern kurzvor der Pleite steht.Auf der Suche nach einem Weg aus dem Dilemma entdeckt er dasFranchise-Konzept »Zungenkuss«, baut die Diskothek völlig um undfängt neu an. Innerhalb kurzer Zeit entwickelt der »ZK« sich zurüberregional bekannten Kultkneipe, und Erwin Kaeß erwirtschaftetseine erste Million.Mit Anfang 60 gründet er mit einem Kompagnon einen Autohandel mitreimportierten Neuwagen. Sieben Jahre später steht Erwin Kaeß erneutvor der Pleite, trennt sich von seinem Partner und macht alleineweiter.Heute, mit fast 75, ist der rührige Unternehmer so erfolgreich wienie zuvor, und verkauft mit seinem »Automarkt« in Kißlegg im Allgäurund 6.000 Autos im Jahr: zehn mal mehr als ein durchschnittlicherAutohändler.»Vom Bauernjungen zum Selfmade-Millionär«Hardcover, 240 Seiten mit vielen FotosEUR 17,95ET: September 2018Verlag: Edition BlaesISBN 978-3-942641-20-3Info-Material für die Presse:www.erwin-kaess.editionblaes.deÜber die Autorin:Renate Blaes ist Schriftstellerin, Lektorin und Verlegerin. Sielebt am Ammersee in Bayern.