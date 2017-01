München / Kreuzlingen (ots) -Im Interview mit dem oberbayerischen Unternehmer Cengiz Ehliz(46), Visionär und Gründer. (Die Vollversion des Interviews könnenSie in der hinterlegten PDF aufrufen.)Was ist Ihre Vision?"Wee wird die Zukunft des Einkaufens weltweit revolutionieren undin allen angeschlossenen Ländern den Einzelhandel stärken. Wirakquirieren und binden für diesen individuellen Einzelhändler Kunden,wir schließen ihn, wo noch nicht erfolgt, ans Internet an. Und erprofitiert ohne Kosten und Aufwand mit seinem eigenen E-Commerce. Dasist ein Turbo! Wir werden den stationären Handel mit dem virtuellenauf einem globalen Marktplatz vernetzen, und zwar so, dass derHändler vor Ort, der Bäcker, der Metzger, der Friseur, das Restaurantoder die Boutique - gemeinsam mit ihren Kunden - davon profitieren.Online und Offline. In letzter Konsequenz, und das ist fast einphilosophischer Ansatz, möchte ich den Menschen weltweit zu mehrLebensqualität verhelfen. Den Einzelhandel, Motor jeder Wirtschaft,möchte ich neu beleben, mit einem schlüsselfertigenInnovationsschub."Was ist Ihre Aufgabe beim Projekt wee?"Ich selbst bin leidenschaftlicher Unternehmer. Vor 12 Jahrenwurde das Baby als Idee geboren, seit 2011 beginnt es zu laufen.Heute, fünf Jahre später, ist unsere damalige Vision bereitstransnational erfolgreich verankert. Im Kern meiner Vision steht dieEinführung und Implementierung von wee als glänzende globale Marke,unter der unterschiedlichste Teilmarken für attraktive Produkte undLeistungen stehen. Als Präsident bin ich Impulsgeber für unserglobales Projekt. Dabei definiere ich die Ziele. Und überprüfe. Beider operativen Umsetzung verlasse ich mich auf einhoch-professionelles Management-Team beim Projekt wee, das in dieweeCONOMY AG eingebunden ist."Was wurde bisher in das Projekt investiert?"Wir starteten mit Eigenkapital in der Größenordnung von gut 3Mio. Euro. Insgesamt wurden dann in den vergangenen sechs Jahren ca.42 Mio. Euro investiert, um erfolgreich dort hinzukommen, wo wirheute sind."Wie wichtig ist für wee Innovationsfähigkeit im Cashback-Markt?"Innovationen zu entwickeln ist die Voraussetzung, um im hartumkämpften Markt die notwendige Alleinstellung zu erhalten. Ichmöchte, dass die weeCard ein integrativer Bestandteil des täglichenLebens für Händler und Verbraucher wird. Weil der Alltag mit derweeCard einfacher und bequemer, wesentlich aber kostengünstiger wird,und am Ende des Tages jeder vom aktiven Einsatz seiner weeCardfinanziell profitieren kann. Und das auch auf seinem Bankkonto sieht,wohin entsprechende wee, also Rabatte auf Käufe, ausgezahlt werdenkönnen. In Europa entspricht ein wee einem Euro. Wir konzentrierenuns nicht auf online oder offline, nicht auf große Handelsketten odersegmentierte Märkte. Wir erschließen die Märkte lokal - undintegrieren dabei den Einzelhandel umfassend. Wenn der Verbraucherbeim Pizzabäcker einkauft, werden seine wee direkt angerechnet, erbezahlt weniger. Das System beinhaltet beispielsweise auch einweeTerminal am Point of Sale des Händlers. Dieses Tool ist direkt mitunserer Datenbank verbunden. Der Händler hat so gut wie keinenAufwand, da wir ihm mit einem integrierten Backoffice-System dieArbeit abnehmen."Wie verlief die Entwicklung innerhalb der vergangenen 12 Monate?"Das vergangene Jahr der Testphase war in unterschiedlichstenLändern weiterhin geprägt von Markterschließung. Hier erwirtschaftendie uns angebundenen Händler bereits Euro-Umsätze im siebenstelligenBereich mit Onlineshops, gleichermaßen gilt das für den stationärenHandel. Der Roll-Out steht in Verbindung mit unserer integriertenKommunikations-/Marketingkampagne, die wir seit dem 18. Dezember inneun europäischen Ländern umsetzen. Das Herzstück ist ein echtwitziger TV-Spot, den wir mehr als 20.000 mal in reichweitenstarkenund beliebten Sendern schalten. In Deutschland beispielsweise bei RTLund im ZDF."Seit geraumer Zeit werden Sie über die Anonymität im wwwangefeindet. Was ist da los?"Ich finde das mittlerweile echt beängstigend und lasse dasjuristisch auch verfolgen, deshalb kann ich nicht ins Detail. Nursoviel: Da sind wirklich Profis am Werk, die mich diskreditierenmöchten. Kern ist ein Server, der in den USA steht, der einen Bloghostet, über den die Verleumdungen anonym eingespeist werden. Unddann viralisiert alles..."Wer ist Cengiz Ehliz (46), der bayerische Unternehmer mitMigrationshintergrund?- Familienvater mit zwei Kindern, Tochter (18) und Sohn (3)- Geboren in Bad Tölz, wohnhaft in Starnberg- Jüngstes Kind, drei Geschwister, Gastarbeiterfamilie- gelernter Elektrotechniker- Selbstständig seit 1993- Übernahme Leitungsfunktion, 1998, inEnergie/Telekommunikationsbranche:Aufbau Kundenstamm von 1,6 Mio. Kunden, 60.000 Vertriebspartnernmit Jahresumsatz von 1,1 Mrd. - Seit 2010 Umsetzung des Vertriebsmodells "Mobile NetworkDevelopmentFranchise" (MNDF) für ein innovatives, einzigartigesCashback-System- Soziales Engagement: weeCHARITY- Gesellschafts-/wirtschaftspolitisches Engagement: Senator imEuropäischenWirtschaftssenat e.V.- Hobbys: Familie, Bergsteigen, Boxen, Oper- Lebensmotto: "Entscheidend sind im Leben nicht nur die gutenTaten,vielmehr was wir der Welt hinterlassen!"