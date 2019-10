Unternehmensstimmung hellt sich leicht auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober geringfügig aufgehellt.



Wie das Institut Markit am Donnerstag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 50,2 Zähler. Die Stabilisierung erfolgt jedoch von niedrigem Niveau aus. Im September war das Konjunkturbarometer auf den tiefsten Stand seit etwa sechs Jahren gefallen. Analysten hatten jetzt mit einem Anstieg auf 50,3 Punkte gerechnet./bgf/jkr/fba