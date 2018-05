Unternehmensstimmung im Euroraum trübt sich leicht ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im April nach deutlichen Rückschlägen in den Vormonaten nur leicht eingetrübt.



Wie das Institut Markit am Freitag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,1 Punkte auf 55,1 Zähler. Das war zwar etwas schlechter als die ursprünglich gemeldet Stagnation. Angesichts der deutlichen Eintrübung im Februar und März kann aber von einer Stabilisierung gesprochen werden.

Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung ein. Allerdings waren auch hier die Rückschläge nicht mehr so deutlich wie in den Vormonaten. Die schlechten Stimmungswerte hatten Bedenken hervorgerufen, die Eurozone könne in eine konjunkturelle Schwächephase fallen.

"Die Eurozone ist auch im April kräftig gewachsen", kommentierte Markit die aktuellen Umfrageergebnisse. Mit deutlich mehr als 50 Punkten liegen alle Indikatoren klar in der Wachstumszone. Das aktuelle Niveau des Indikators signalisiere ein Quartalswachstum von 0,5 bis 0,6 Prozent. Allerdings habe sich das Wachstum im laufenden Jahr auf breiter Front abgeschwächt, schränkte Chefökonom Chris Williamson ein. Er erwartet eine weitere Abkühlung in den kommenden Monaten.

^Region/Index April Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 55,1 55,2 55,2 55,2

Verarb. Gew. 56,2 56,0 56,0 56,6

Dienste 54,7 55,0 55,0 54,9

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 58,1 58,1 58,1 58,2

Dienste 53,0 54,1 54,1 53,9

FRANKREICH

Verarb. Gew. 53,8 53,4 53,4 53,7

Dienste 57,4 57,4 57,4 56,9

ITALIEN

Verarb. Gew. 53,5 54,5 --- 55,1

Dienste 52,6 53,0 --- 52,6

SPANIEN

Verarb. Gew. 55,6 54,1 --- 54,8°

Dienste 55,6 56,1 --- 56,2°

(in Punkten)

/bgf/jkr/jha/