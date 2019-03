Unternehmensstimmung im Euroraum hellt sich etwas auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im Februar etwas aufgehellt Ausgehend von einem Fünfeinhalbjahrestief stieg der Einkaufsmanagerindex - eine Umfrage in Unternehmen - um 0,9 Punkte auf 51,9 Zähler, wie das Institut Markit am Dienstag in London mitteilte.



Der Anstieg fiel stärker aus als in einer ersten Schätzung vor wenigen Wochen ermittelt. Die Entwicklung verlief jedoch zweigeteilt: Während die Industrie im Euroraum geschrumpft sein dürfte, stehen die Zeichen bei den Dienstleistern weiter auf Wachstum./bgf/jkr

