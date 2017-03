Unternehmenssoftware komprimiert kennen lernen / Private tour mit Zeitersparnis auf der CeBIT 2017 (FOTO)

Hamburg (ots) -Für Top-Entscheider, die sich auf der CeBIT gezielt undzeitsparend über integrierte betriebswirtschaftliche Software (ERP)sowie projektorientierte Dienstleister informieren wollen, bietet dasHamburger Beratungsunternehmen INFOSOFT AG einen Service derbesonderen Art. In einem Briefing nimmt es die Anforderungen seinerKlienten auf und erarbeitet danach eine eintägige "private tour" überdie Messe. Die relevanten Aussteller am richtigen Ort zur rechtenZeit zu treffen und mit kompetenten Mitarbeitern über bereitsvereinbarte Themen zu sprechen, ist das Ziel. So entfallen lästigeVorlaufzeiten und langwieriges Suchen nach dem richtigenGesprächspartner. Zudem halten die Beteiligten einen Zeitplan ein,der sich an der optimierten Abfolge der besuchten Standorte auf demriesigen Messegelände orientiert."Uns kommt es auf die Neutralität dieser Gespräche an. UnsereKlienten werden individuell beraten. Wir arbeiten herstellerneutralund veranstalten keine gekauften Meetings", stellt Bert Stuhr,Vorstand der INFOSOFT AG, heraus.Die Berater moderieren die Gespräche beim Aussteller, danach undam Ende der Tour findet eine Manöverkritik zwischen INFOSOFT und denKlienten statt, in der gemeinsam Informationen vertieft undErgebnisse bewerten werden. Gerade diese Nachschau ist für vieleEntscheider gewinnbringend. Die Detailkenntnis über verschiedeneLeistungsprofile der Systeme liefern die Berater der INFOSOFT AG.Schließlich schöpfen sie in diesem Bereich aus neunundzwanzig JahrenErfahrung.Pressekontakt:INFOSOFT Herstellerneutrale Softwareberatung AGFriedensallee 290, D-22763 HamburgTel.: 040 - 86 62 60 14Fax: 040 - 86 62 60-10Homepage: www.infosoft.deE-Mail: privatetours@infosoft.deOriginal-Content von: INFOSOFT AG, übermittelt durch news aktuell