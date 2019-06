Unternehmensreputation wichtig für Jobsuchende (FOTO)

Düsseldorf (ots) -// Online-Reputation eines Unternehmens wird im Kampf umFachkräfte immer wichtiger // Überwiegende Mehrheit der befragtenArbeitssuchenden hält es für unerlässlich, den Ruf eines Unternehmensvor einer Bewerbung zu erforschen // Mehr als die Hälfte derArbeitssuchenden misstrauen automatisch Unternehmen ohneInternetauftritt88 % der Arbeitnehmer geben an, dass ihnen der Ruf einesUnternehmens sehr wichtig ist, wenn sie dieses als potenziellenArbeitgeber in Betracht ziehen. Dies ergab eine Umfrage im Auftragder Jobseite Indeed. 32 % gehen soweit, dass ihnen dieser Faktoräußerst wichtig ist. Neben den Informationen zum potenziellenArbeitgeber kommt auch der exakten Beschreibung der zu besetzendenPosition gesteigerte Bedeutung zu. So gaben 61 % der befragtenArbeitnehmer an, dass die Details der Stelle selbst (beispielsweiseVerantwortlichkeiten der Stelle, Gehalt, etc.) einer der wichtigstenFaktoren für sie seien, wenn sie über eine neue Arbeitsmöglichkeitnachdenken.31 % der befragten Arbeitnehmer sagten, dass die Vergünstigungenund Vorteile, die das Unternehmen bietet, einer der wichtigstenFaktoren für sie seien, wenn sie über eine neue Arbeitsmöglichkeitnachdenken. "Unternehmen sollten in ihren Stellenanzeigen stärkerüber Zusatzleistungen - wie zum Beispiel betrieblicheKinderbetreuung, freie Kost oder Jobtickets - sprechen, um trotzMangel an geeigneten Arbeitskräften ihre offenen Stellen besetzen zukönnen", kommentiert Frank Hensgens, Geschäftsführer Indeed DACH.Zum Thema Transparenz gegenüber Arbeitssuchenden gehören auch dievon den befragten Arbeitnehmern genannten fünf Punkte, die ihnen beider Recherche eines potenziellen Arbeitgebers am Wichtigsten sind:1. Einblicke in die Gehaltsbereiche der für mich interessantenPositionen (48 %)2. Einblicke in die Stabilität des Unternehmens (43 %)3. Einblick in die Karrieremöglichkeiten in einem Unternehmen (38%)4. Einblicke in die angebotenen Vorteile und Vergünstigungen,Flexibilität (35 %)5. Klarheit über das Unternehmen, Mission & Vision (27 %)Das Internet spielt bei der Arbeitssuche eine wichtige Rolle. 61 %der Befragten sind sich darin einig, dass sie sich ohne onlineverfügbare Informationen über den Ruf eines Unternehmens alsArbeitgeber nicht auf die Stelle bewerben würden. "64 % derArbeitnehmer misstrauen einem Unternehmen sogar automatisch, wenn eskeine Informationen über den Ruf eines Unternehmens als Arbeitgeberonline gibt", ergänzt Hensgens. "Unternehmen tun gut daran in ihrEmployer Branding zu investieren und ihre Mitarbeiter dazu aufzurufenihre Erfahrung auf Bewertungsportalen, wie zum Beispiel IndeedPremium Unternehmensprofile, zu bewerten." 57 % der befragtenArbeitnehmer zweifeln sogar die reale Existenz einer Stellenanzeigean, wenn sie online keine Informationen über den Ruf des potenziellenArbeitgebers finden.Transparenz in Bezug auf ausgeschriebene Positionen, aber auch daseigene Unternehmen ist also die größte Herausforderung, vor denenArbeitgeber bei der Personalsuche stehen. Arbeitgeber, die Indeed"Premium Unternehmensprofile" nutzen, bekommen eine Bewertung, wiesie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern anhand vonSchlüsselkennzahlen, die für den Arbeitssuchenden wichtig sind,dastehen. Die Unternehmensseiten kombinieren Employer Storytellingmit Mitarbeiterbewertungen und Bewertungen der wichtigsten Kriterienfür die Zufriedenheit am Arbeitsplatz: Work-Life-Balance,Lohn-/Nutzenorientierung, Arbeitsplatzsicherheit/Aufstieg, Kultur undManagement, um Arbeitssuchenden einen tiefen Einblick zu geben.Über die Umfrage:Die Studie wurde von Censuswide im Auftrag von Indeeddurchgeführt. Im Zeitraum vom 20.04.18 bis 23.04.19 wurden inDeutschland 521 Arbeitnehmer befragt.Über IndeedÜber Indeed suchen mehr Menschen nach ihrem nächsten Job als überjede andere Jobseite (bezogen auf Total Visits, Quelle: comScore).Indeed bietet Kandidaten in mehr als 60 Ländern und 28 Sprachen überDesktop und mobile Endgeräte Zugang zu Jobs auf der ganzen Welt.Insgesamt mehr als 250 Millionen Menschen nutzen Indeed jeden Monatfür die Jobsuche, um ihren Lebenslauf hochzuladen oder um sich überpotenzielle Arbeitgeber zu informieren (Google Analytics; UniqueVisitors, September 2018). Weitere Informationen auf de.indeed.com.Pressekontakt:IndeedSaskia Heller, Corporate Communications Manager, DACHTelefon: +49 211 54060932, E-Mail: sheller@indeed.comOriginal-Content von: Indeed, übermittelt durch news aktuell