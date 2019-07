"Unternehmensnachfolge im Mittelstand muss Top-Priorität der bayerischen Politik werden"

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

München (ots) - Im Rahmen eines Delegationsbesuchs des BVMW Bayernbeim bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung undEnergie Hubert Aiwanger hat sich Blue Cap-Vorstand Dr. HannspeterSchubert gestern für eine verstärkte Behandlung des ThemasUnternehmensnachfolge ausgesprochen."Nachfolge im Mittelstand wird in den kommenden Jahren einzunehmend größeres Thema in bayerischen Unternehmen sein. Hier giltes, politisch und auch steuerlich kurz- und langfristig die richtigenWeichen zu stellen", sagte Schubert.Laut Zahlen der Offensive Unternehmensnachfolge Bayern aus demJahr 2017 werden bis 2021 nahezu 30.000 Betriebe mit knapp über500.000 Mitarbeitern vor einem Generationswechsel stehen. Das sindetwa 6.000 Unternehmen mehr als im Zeitraum zwischen 2014 und 2018."Auch die Qualifikation von internen als auch externenUnternehmensnachfolgern sollte in den Fokus der Politik rücken. Nebenfinanziellen Instrumenten sollten hier auch in der BildungspolitikAkzente für das Unternehmertum gesetzt werden. Zusammen mit dem immerstärker werdenden Fachkräftemangel vor allem in Handwerk undmittelständischen Industriebetrieben laufen wir in den kommendenJahren Gefahr, einen Teil der Wirtschaftsleistung im Mittelstand inBayern zu verlieren."Über die Blue Cap AGDie Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete,kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Blue Capinvestiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständischeNischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 20 und 100 Mio. Euro.Derzeit befinden sich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmenaus den Branchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik,Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Metalltechnik sowieMedizintechnik. Zurzeit hält die Unternehmensgruppe meistmehrheitliche Anteile an insgesamt 10 Beteiligungsunternehmen.Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe beschäftigen derzeit über 850Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. DieBlue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt undm:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).www.blue-cap.dePressekontakt:Blue Cap AGVera UhleLudwigstraße 1180539 MünchenTelefon: +49 89 288 909 11E-Mail: pr@blue-cap.deOriginal-Content von: Blue Cap AG, übermittelt durch news aktuell