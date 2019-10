Unternehmenslösung FLEX von Xpress Money stärkt durch Zusammenarbeit mit Banken NBFIs und Akteure bei Online-Überweisungen

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Globale Organisationen in derÜberweisungs- und Finanzdienstleistungsbranche haben sich für einePartnerschaft mit Xpress Money (https://www.xpressmoney.com/), einemFinablr-Unternehmen, entschieden, um dessen grenzüberschreitendeÜberweisungsfähigkeiten zu nutzen und der wachsenden Nachfrage nachbequemen Geldtransferdiensten gerecht zu werden. RenommierteFinanzinstitute wie die Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), CommercialBank of Dubai (CBD), Kuwait Finance House (KFH), RAKBANK, World Remitund Ficanex (Kanada) nutzen die Unternehmenslösung FLEX von XpressMoney, um ihren Kunden neue Geldtransferkanäle zu bieten und in neueRegionen zu expandieren.Xpress Money FLEX(https://www.xpressmoney.com/business-solutions/), eine flexible undkompatible Lösung mit einer proprietären API, steht Unternehmen derFinanzdienstleistungs- und Überweisungsbranche mit einer bestehendenGeldtransferlizenz zur Verfügung. Banken, NBFCs, Fintech-Startups undZahlungsunternehmen, die sich in neue Märkte wagen oder ihreAuszahlungsoptionen erweitern möchten, können Xpress Money am Stand4305 von Finablr auf der Money2020 besuchen, die vom 27. bis 30.Oktober in Las Vegas stattfindet.Im Gespräch über die FLEX-Lösung sagte Sudhesh Giriyan, der CEOvon Xpress Money: "FLEX hat maßgeblich dazu beigetragen, unsereWachstumsstrategie zu katalysieren, während wir weiterhin weltweit inwichtige Partnerschaften investieren. Unsere Expertise und unserKönnen, eine unvergleichliche Geschäftserfahrung zu liefern, warendie Grundlagen jeder dieser Partnerschaften, die wir in den letztenJahren gefördert haben."Er fügte hinzu: "Unser höheres Ziel ist es, Geldtransfers auf diebequemste und kostengünstigste Art und Weise für den größtmöglichenKundenstamm zugänglich zu machen. Dieses Ziel werden wir nurerreichen, wenn wir innerhalb der Branche zusammenarbeiten und unserKnow-how teilen, um einen echten Wert für dieses höhere Ziel zuschaffen."Xpress Money, eine der zuverlässigsten Geldtransfer-Organisationender Welt, wurde 1999 im Vereinigten Königreich gegründet undverzeichnete seitdem ein beispielloses Wachstum, wobei es einegeografische Präsenz in mehr als 170 Ländern aufbaute. In den letzten19 Jahren hat die Organisation ihre Position als globaleGeldtransfermarke gefestigt, die dafür bekannt ist, bequeme undsichere Überweisungen zu ermöglichen. Xpress Money nutzt dasPotenzial der 689 Milliarden US-Dollar schweren Überweisungsindustrie(Quelle: Weltbank) und pflegt Partnerschaften mit vertrauenswürdigenInstitutionen, um die Reichweite seiner Überweisungslösungen zuerweitern.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1011074/Xpress_Money_Logo.jpgPressekontakt:Alisha Fernandesalisha.fernandes@xpressmoney.com+971-(0)-4-8186185Original-Content von: Xpress Money, übermittelt durch news aktuell