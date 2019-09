Unternehmenskultur von WESSLING lässt Ideen sprühen / Beste Ideen der Mitarbeiterschaft mit WESSLING Innovation Award ausgezeichnet (FOTO)

Altenberge/Budapest (ots) -Die Gewinner des großen Innovationspreises der WESSLING Groupstehen fest: Bereits zum zwölften Mal hat das Beratungs- undAnalytikunternehmen zukunftsweisende Ideen der Mitarbeiterschaftausgezeichnet. Dieses Mal überzeugten vier Ideen aus Deutschland undFrankreich die Jury des WESSLING Innovation Awards, der mit 10.000Euro dotiert ist. Das internationale Familienunternehmen hatte dieSieger zur feierlichen Preisverleihung nach Budapest in dasungarische WESSLING Knowledge Centre eingeladen, einem der 26Standorte in Europa und China. Hier kürten die Sprecherin derGesellschafter, Diana Weßling, und der Geschäftsführer von WESSLINGUngarn, Dr. László Zanathy, in diesem Jahr gleich drei Ideen ausDeutschland, eine weitere aus Frankreich.Mit dem begehrten Preis wurden die Chemikerin Siema Lange und derChemielaborant Jonas Holtgreve für ihre herausragende Arbeit auf demGebiet der Messung von Mikroplastik durch Reifenabrieb imForschungsprojekt "Reifenabrieb in der Umwelt" (RAU) ausgezeichnet.WESSLING gehört mit Laboranalytik und Expertise rund um Mikroplastikeuropaweit zu den führenden Unternehmen.Der Chemiker André Schmitz hat neue Methoden zur Labormessung vonEmissionen durch 3D-Drucker geleistet und wurde für diese Entwicklungebenfalls zum Gewinner des WESSLING Innovation Awards. WESSLING zähltdamit zu einem der wenigen Labore, die sich mit diesem Themabeschäftigen. Kunden erhalten auf Basis dieser Erkenntnisseumfassende Beratung und können so 3D-Drucker für Wirtschaft undVerbraucher weiter optimieren.Gemeinsam mit seinen Kollegen Rolf Bögeholz, Steffen Sommer undHolger Weingärtner aus dem Bereich Ingenieur- undConsultingleistungen ist André Schmitz an einer weiterenkundenorientierten Innovation beteiligt. Durch den Einsatz derTechnik der 3D-Konstruktion für den 3D-Druck von Geländemodellenkönnen potenzielle Herausforderungen des Baugrunds und dadurchentstehende Kosten für den Kunden im Vorfeld besser visualisiertwerden. Anna Weßling, geschäftsführende Gesellschafterin der WESSLINGGroup, ist begeistert: "Für mich ist es eine große Freude, dass dieseInnovation bereichsübergreifend von unseren Mitarbeiterinnen undMitarbeitern erarbeitet wurde. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dassbei uns der Kunde im Fokus steht, denn er kann mit unserer Innovationwiederum seine Kunden überzeugen."Eine weitere Idee wurde während der Zeremonie in Budapestgefeiert: Die Innovation der Kolleginnen von WESSLING Frankreich amStandort Lyon kommt den Laboranten am Arbeitsplatz ebenso zugute wieden Kunden: Francis Bourdon, Fabienne Loisel, Sabrina Slimani undAudrey Goutagnieux entwarfen ein neues Vakuum-Filtersystem zurVorbereitung von Bodenproben, ließen neue Trichter durch einenGlashersteller anfertigen und bauten das System selbst. DieInnovation beschleunigt die Dauer der Probenvorbereitung erheblichund erleichtert die Arbeit im Labor, wo für die Reinigung jetzt nichtmehr schwere Geräte umgebaut werden müssen. Täglich können fünfzigzusätzliche Proben gefiltert und den Kunden damit schnellereErgebnisse geliefert werden.Ihren Ideenreichtum konnten die Gewinner auch beim Sightseeing derDonau-Stadt feiern; für sie wurde in der prächtigenSt.-Stephans-Basilika ein privates Orgelkonzert ebenso wie dasNaschen im Schokoladenmuseum arrangiert.Impressionen von der feierlichen Preisverleihung im WESSLINGKnowledge Centre Budapest sehen Sie im Video und in der Bildergalerieauf www.wessling.dePressekontakt:Pia HustertWESSLING GmbH-Corporate Communications-Oststraße 1, 48341 AltenbergeTel. 02505 89-552pia.hustert@wessling.deOriginal-Content von: WESSLING GmbH, übermittelt durch news aktuell