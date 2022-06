Unternehmensinnovation durch Digitalisierung: Digitale Strategie Midea 2025 zielt auf 100%ige Digitalisierung des Geschäfts

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die Konferenz Midea Digital Midea 2025 zeigt, dass Midea aktiv eine Technologiegruppe aufbaut, die digitale Lösungen mit Software und Hardware für B-End- und C-End-Benutzer anbietet.Midea hat die Ziele seiner digitalen Strategie 2025 festgelegt: 100%ige Digitalisierung des gesamten Betriebs über die gesamte Wertschöpfungskette, Förderung des Geschäfts durch eine Nutzerperspektive und Erreichen von Hightech-Industriestandards, Beibehaltung der Branchenführerschaft durch den Aufbau von Kerntechnologie-Barrieren, Entwicklung zur ersten Wahl in der globalen Smart-Home-Branche und Integration digitaler Technologie in die Geschäftsentwicklung, um Geschäftsmodelle zu erneuern.In den letzten Jahren hat Midea nacheinander das AI Innovation Center, das Midea Software Engineering Institute, das Midea Cloud Data Center und das Privacy Computing Joint Laboratory gegründet. Dies alles steht für die Entschlossenheit von Midea, seine digitale Strategie und seine Ambitionen im Bereich der technologischen Transformation umzusetzen.Zhang Xiaoyi, Vizepräsident und CIO der Midea Group, erklärt: „Digital Midea 2025 spiegelt den Prozess der schrittweisen Annäherung von Midea an unsere Nutzer wider." In den Bereichen „Smart Home", „Smart Building", „Smart Travel", „Smart Energy", „Smart Healthcare", „Smart Logistics" und „Smart Manufacturing" verfügt Midea über eine einheitliche digitale Basis, die exklusive Daten-Cockpits und exklusive intelligente Entscheidungshilfen für jedermann bietet.Auf der Pressekonferenz stellte Midea offiziell den Heimservice-Roboter XIAOWEI vor, einen Roboter mit intelligenter Technologie, der ein KI-Butler, Familienassistent, Sicherheitsbeauftragter und Spielkamerad in einem ist. Im Hinblick auf die industrielle Digitalisierung erweitert Midea seine Aktivitäten von Smart Home über Industrie- und Gebäudetechnik bis hin zu anderen Bereichen, um Unternehmenskunden zu unterstützen und ein neues digitales Ökosystem aufzubauen.Midea Industrial Technology hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung der Industrie durch die Kraft der technologischen Innovation zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen intelligenter Transport, industrielle Automatisierung, Energielösungen und Verbrauchsgeräte. Midea Building Technologies bietet weltweit eine Komplettlösung für Luft-, Wasser- und Aufzugsprodukte. Midea Cloud konzentriert sich auf intelligente Fertigungs- und Industriesoftware. Bis 2025 wird es 2.000 führende Kunden abdecken und 1.000 ökologische Partner einführen. Durch die wahrnehmbare Datenerfassung bis hin zu ausführbaren Geschäftsprozessen realisiert Midea Annto Logistics eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage.Für Midea wird es ein organisches, offenes Ökosystem geben, in dem alle Metadaten, Plattformen, Systeme, Haushaltsgeräte und sogar Gebäude und Städte auf intelligente Weise miteinander verbunden sind, um eine bessere digitale Welt zu schaffen, wenn die gesamte Hardware durch digitale Technologie unterstützt wird. Mit Midea ist die digitale Welt zum Greifen nah.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836394/image_1.jpgPressekontakt:Lori,+86-13512784739,luory17@midea.comOriginal-Content von: Midea Group, übermittelt durch news aktuell