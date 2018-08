Unternehmensgruppe Tengelmann weiterhin mit positiver Bilanz

Mülheim an der Ruhr (ots) -Das 151. Jahr ihres Bestehens schloss die UnternehmensgruppeTengelmann mit einem konsolidierten Nettoumsatz von 7,5 Mrd. Euro ab,was einem Zuwachs von 3,8 Prozent entspricht. Beigetragen zu diesempositiven Ergebnis haben die Handelsgeschäftsfelder OBI, KiK, TEDiund babymarkt.de, die ihre führende Position im jeweiligenMarktsegment erneut weiter ausbauen konnten. Auch derImmobilienentwickler Trei Real Estate und die beiden Venture CapitalGesellschaften Tengelmann Ventures und Emil Capital Partners habenihren Anteil an diesem erfolgreichen Jahr.Das laufende Geschäftsjahr steht jedoch unter dem Eindruck zweierSchicksalsschläge - sowohl für das Unternehmen als auch für dieUnternehmerfamilie: Kurz nach dem Tod von Erivan Haub im März 2018kehrte Karl-Erivan W. Haub von einer Skitour im Matterhorn-Gebietnicht zurück und gilt seither als vermisst. Infolgedessen übernahmChristian W. E. Haub - bisher Co-CEO gemeinsam mit seinem ältestenBruder - am 17. April 2018 die alleinige Geschäftsführung derUnternehmensgruppe Tengelmann. "Der Verlust meines Bruders ist fürunsere Familie eine schmerzliche Tragödie. Aber sie gefährdet nichtunser Familienunternehmen", sagt Haub. "Seit wir die Geschäftsführungvon unserem Vater übernommen haben, haben Karl-Erivan und ich engzusammengearbeitet und alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsamgetroffen. Es ist uns in dieser Zeit gelungen, das Unternehmen durcheinen umfassenden Transformationsprozess zu führen, so dass es heutegrundsolide und zukunftsfähig aufgestellt ist. Ich werde in diesemSinne weiterhandeln, um unser 151 Jahre altes Familienunternehmen zugegebener Zeit an die nächste Generation übergeben zu können!"Im Juni 2018 beriefen die Gesellschafter zudem seinen älterenBruder Georg Haub in den Beirat der Unternehmensgruppe und holtendamit wieder ein Familienmitglied und einen Gesellschafter in diesesGremium. "Es ist besonders wichtig für mich, auf die tatkräftigeUnterstützung meines Bruders Georg in dieser Zeit deraußerordentlichen Herausforderungen zählen zu können", so Haub.Do-it-yourself - OBIIn Österreich, Tschechien, Slowenien und der Slowakei baute OBIseine führende Stellung in Zentraleuropa nach der bereits 2015erfolgten Übernahme von 68 Wettbewerbsstandorten weiter aus. ImMittelpunkt der Geschäftsaktivitäten steht die Weiterentwicklung inRichtung des führenden Cross-Channel-Lösungsanbieters im "HomeImprovement"-Markt. Dazu gründete OBI die Innovationseinheit "OBInext": ein Projekt, das innovative Angebotskonzepte für denBaumarktprimus entwickelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahrerwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 6,18 Mrd. Euro,was einem Plus von 1,7 Prozent zum Vorjahr entspricht. OBI betriebzum Jahresende mit 45.183 Mitarbeitenden 655 Märkte in elf Ländern,darunter 352 Standorte in Deutschland.Kleidung - KiKIn Deutschland und den neun europäischen Ländern, in denen derFamiliendiscounter vertreten ist, erzielte das Unternehmen mit 26.852Mitarbeitenden in 3.564 Filialen erstmals in derUnternehmensgeschichte einen Umsatz von 2 Mrd. Euro und einen Zuwachsvon 2,8 Prozent. Trotz der steigenden Zahl an Mitbewerbern behaupteteKiK erneut souverän seine Position als einer der erfolgreichstenAnbieter im Niedrigpreissegment sowie als fünftgrößtes deutschesTextilunternehmen. Mit dem Markteintritt in Italien ist KiK auchweiterhin auf Expansionskurs. Dank zahlreicher Investitionen in dieLogistik, eine neue System-IT und den Ausbau der Firmenzentrale istdas Unternehmen gut gerüstet für die Zukunft.Nahversorger - TEDiDer Non-Food-Nahversorger TEDi war zum Geschäftsjahresende(abweichendes Geschäftsjahr vom 1. Mai 2017 - 30. April 2018) mit12.864 Mitarbeitenden in 1.577 Standorten aktiv und erwirtschaftetemit 735 Mio. Euro ein überragendes Umsatzplus von 16,4 Prozent imVergleich zum Vorjahr. Maßgeblich hierzu beigetragen hat die seit2014 vorangetriebene Modernisierung der Bestandsfilialen, die dieEinkaufsatmosphäre deutlich verbesserte. TEDi ist mit dem Einstieg inKroatien mittlerweile in sechs Ländern vertreten. Im laufenden Jahrsind die Markteintritte in Polen und Italien geplant.E-Commerce - babymarkt.deNeben dem deutschen und 14 internationalen Online-Shops unter demLabel pinkorblue betreibt der Spezialist für Baby- undKleinkinderartikel mittlerweile auch sechs stationäre Filialen inEssen, Münster, Dortmund, Duisburg und Düsseldorf. Im abgelaufenenGeschäftsjahr stieg der Umsatz des Unternehmens um mehr als 10Prozent auf 134,3 Mio. Euro. babymarkt.de strebt dieOnline-Marktführerschaft in Europa an, zu diesem Zweck soll derOnline-Vertrieb länderübergreifend stärker zusammenwachsen.Venture Capital - Tengelmann Ventures (TEV)Über die Tengelmann Ventures GmbH (TEV) investiert dieUnternehmensgruppe Tengelmann seit 2009 in Start-ups aus denBereichen Consumer Internet, Marketplaces und Technologie. Mit rund55 Beteiligungen zählt TEV heute zu den bedeutendsten VentureCapital-Investoren in Deutschland. Mit dem Zahlungsabwickler Klarnaund der Global Fashion Group sind gleich zwei Beteiligungen der TEVunter den Top Ten der am höchsten bewerteten Startups in Europa.Venture Capital - Emil Capital Partners (ECP)Das US-Venture-Geschäft der Unternehmensgruppe Tengelmann ist inder Tochtergesellschaft Emil Capital Partners (ECP) gebündelt. DasPortfolio umfasst rund 30 Investments, die 2017 ein hohes Wachstumverzeichneten. Mit dem Verkauf der Beteiligung Data Council gelangECP der erste und gleichzeitig ein sehr erfolgreicher Exit.Immobilien - Trei Real EstateDie Immobilientochter der Tengelmann-Gruppe hat sich auf dieProjektentwicklung von Wohnimmobilien und Fachmarktzentrenspezialisiert: Der Bau von Wohnanlagen in Berlin sowieStudentenapartments in Köln und München wurden ebenso vorangetriebenwie der Erwerb von Grundstücken in Düsseldorf und Prag, wo ebenfallsWohnprojekte geplant sind. 