Unternehmensgruppe Tengelmann trauert um langjährigen Chef / Erivan Haub 85-jährig in USA verstorben

Mülheim an der Ruhr / Pinedale (ots) - Im Namen derUnternehmerfamilie Haub teilen wir mit, dass Erivan Karl MatthiasHaub am 6. März 2018 in Pinedale, WY, USA unerwartet verstorben ist.Der Patriarch und langjährige Chef des FamilienunternehmensTengelmann mit Sitz in Mülheim an der Ruhr befand sich zum Zeitpunktseines Todes gemeinsam mit seiner Frau Helga auf seiner Ranch inWyoming. Dort feierte das Paar ein paar Tage zuvor gemeinsam seineDiamantene Hochzeit.Von 1969 bis 2000 war Erivan Haub allein geschäftsführenderGesellschafter der Unternehmensgruppe Tengelmann. Während dieser Zeitbaute er in der vierten Unternehmergeneration das seinerzeitmittelständische Familienunternehmen zu einem Handelskonzern voninternationalem Rang aus. Im Jahr 2000 übertrug er die operativeVerantwortung an seine Söhne und übernahm den Vorsitz imUnternehmensbeirat. Mit Vollendung seines 80. Geburtstages zog ersich endgültig ins Privatleben zurück und widmete sich fortan seinenzahlreichen Hobbys. Unvergessen bleibt sein frühes Engagement für dieUmwelt durch nachhaltiges Unternehmertum - bereits seit 1985. Nebenunzähligen Ehrungen ist Erivan Haub u. a. dafür im Jahre 2004 dasBundesverdienstkreuz verliehen worden.Curriculum VitaeErivan Karl M. Haub29. September 1932 - 6. März 2018Erivan Haub wurde am 29. September 1932 als einziges Kind vonErich und Elisabeth Haub, geb. Schmitz-Scholl, in Wiesbaden geboren.Er ist mit Helga Haub, geb. Otto, verheiratet; das Ehepaar hat dreiSöhne.Nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Großhandelskaufmannabsolvierte Erivan Haub eine Trainee-Laufbahn bei zwei renommiertenLebensmittelfilialbetrieben in den USA sowie in einer Im- undExportfirma auf Kuba.Anschließend studierte er Volkswirtschaft beim späteren"Superminister" der Bundesrepublik Deutschland, Prof. Dr. KarlSchiller; 1959 legte er in Mainz sein Examen als Diplom-Volkswirt ab.Zur Vertiefung und Abrundung seiner betriebswirtschaftlichenKenntnisse arbeitete er nach seinem Studium noch einige Zeit bei derCommerzbank und bei der bekannten Frankfurter Immobilienfirma Dröll &Scheuermann, bevor er 1963 in das FamilienunternehmenSchmitz-Scholl/Tengelmann eintrat.Nach dem Tode seines Onkels Karl Schmitz-Scholl übernahm ErivanHaub am 24. März 1969 in vierter Generation die alleinigeGeschäftsführung der Unternehmensgruppe. Zum damaligen Zeitpunktgehörten rund 13.000 Mitarbeiter dem Firmenverbund an, der 427Lebensmittelfilialen sowie die Schokoladenfabrik Wissoll umfasste;zum Geschäftsjahresende, Stichtag 30. Juni 1969, betrug derGesamtumsatz 600 Millionen Euro (1,2 Mrd. DM).Ab 1971 beginnt Erivan Haub mit umsichtigen Firmenzukäufen im In-und Ausland und gezielter Expansion, seine Vision einer internationaltätigen Unternehmensgruppe zu verwirklichen. Dadurch wird Tengelmannin den 1970er Jahren zum größten Lebensmittelfilialisten inDeutschland. Mit der Übernahme der Kaiser's Kaffee-Geschäft AG inViersen im Jahre 1971 vollzog er eine der erfolgreichstenUnternehmensübernahmen in der Nachkriegszeit. Bereits ein Jahr spätererfolgte der Start des Markendiscounters Plus. Im gleichen Jahr wagteer mit der Übernahme der österreichischen LÖWAWarenhandelsgesellschaft mbH den ersten Schritt ins Ausland.1979 beteiligte sich Erivan Haub an der ältesten amerikanischenSupermarkt-kette The Great Atlantic and Pacific Tea Companay, Inc.,Montvale, New Jersey. Durch eine Mehrheitsbeteiligung an den OBI Bau-und Heimwerkermärkten 1985 beginnt er mit der strategischenDiversifikation der Tengelmann-Gruppe. Den Einstieg insTextilhandelsgeschäft macht er 1990 mit der Beteiligung an Modea(Takko-Filialen). Zu diesem Zeitpunkt werden auch die erstenLebensmittelfilialen (Plus, Kaiser's und Tengelmann) inOstdeutschland eröffnet. 1992 folgt die Eröffnung des erstenLogistikzentrums in Ottendorf-Okrilla bei Dresden. Zum 100-jährigenFirmenjubiläum gehört Tengelmann zu den größtenLebensmittelfilialbetrieben der Welt.Neben den wirtschaftlichen Zielen stand immer auch das Engagement"der Umwelt zuliebe...!" im Vordergrund. 1984 weitet Erivan Haub dasvon seiner Mutter Elisabeth Haub bereits 1968 begonnene privateEngagement für die Natur unter dem Umweltzeichen von Frosch undSchildkröte auf das bundesweite Filialnetz aus. Für die zum Teilbahnbrechenden Maßnahmen der Unternehmensgruppe zum Schutz der Umwelterhielt Erivan Haub zahlreiche Auszeichnungen.Um die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit auch imBildungsbereich zu stärken, gründete Erivan Haub 1988 das "ErivanKarl Haub Executive Conference Center" und 1997 die "Haub School ofBusiness" an der St. Joseph's University in Philadelphia, USA. 1992verlieh die Hochschule ihm die Ehrendoktorwürde. An der YorkUniversity in Toronto, Kanada, richtete er 1991 den "Erivan Karl HaubChair in Business and Environment" ein. Für seine Verdienste um diedeutsch-amerikanische Freundschaft erhielt er 1996 von der AmericanChamber of Commerce den "Dr. Leo M. Goodman Award". An der PaceUniversity New York, USA, wurde auf sein Betreiben hin die "ElizabethHaub School of Law" eingerichtet, die sich schwerpunktmäßig mitRechtsfragen im Umweltschutz befasst. Gemeinsam mit denfamilieneigenen "Elizabeth Haub Foundations" vergibt die Universitätalljährlich zwei Preise auf den Gebieten Umweltrecht und -diplomatie.2014 verlieh die Pace University Erivan Haub die Ehrendoktorwürde imBereich "Commercial Science".Im Januar 2004 wurde Erivan Haub mit dem Verdienstkreuz 1. Klassedes Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Inder Begründung hieß es, er habe sich neben seiner Arbeit alsUnternehmer in außergewöhnlicher Weise für seine Mitmenscheneingesetzt, für Kultur und Soziales, vor allem aber für denUmweltschutz. Im März 2007 wurde ihm dafür auch der Verdienstordendes Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. 2008 erhielt er denEhrenring der Stadt Mülheim und den Steiger Award; die Stadt Idsteinernannte ihn im gleichen Jahr zum Ehrenbürger; die GemeindeHinterzarten folgte diesem Beispiel 2013.Im Jahr 2000 übertrug Erivan Haub die operative Verantwortung fürdie in zwölf Ländern tätige Unternehmensgruppe auf seine Söhne:Karl-Erivan W. Haub zeichnet seitdem für das Europa-Geschäftverantwortlich und Christian W. E. Haub für die Aktivitäten inNordamerika. Nachdem Erivan Haub seine Aufgaben als alleingeschäftsführender Gesellschafter niedergelegt hatte, übernahm er denVorsitz des Beirates der Unternehmensgruppe.Mit Vollendung seines 80. Lebensjahres zog sich Erivan Haub nachüber 50 Jahren als erfolgreicher Unternehmer ins Privatleben zurück.Er verstarb am 6. 