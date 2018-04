Unternehmensgruppe Tengelmann mit neuem CEO / Christian Haub übernimmt die alleinige Geschäftsführung des Mülheimer Traditionsunternehmens

Mülheim an der Ruhr (ots) - Mit sofortiger Wirkung übernimmtChristian W. E. Haub (53 Jahre) die alleinige Geschäftsführung derUnternehmensgruppe Tengelmann und damit auch die Aufgaben seinesBruders Karl-Erivan W. Haub in der Unternehmenszentrale des MülheimerHandelshauses. Bereits seit dem Generationswechsel im Jahr 2000 warendie Brüder Co-CEOs des mehr als 150 Jahre alten Familienunternehmensund trafen alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsam.Karl-Erivan W. Haub gilt seit dem 7. April 2018 in den SchweizerAlpen als vermisst. Seine Familie teilte Ende letzter Woche mit, dasses für den leidenschaftlichen und routinierten Alpinisten keineÜberlebenswahrscheinlichkeit mehr gibt. Sein jüngerer Bruder führtnun die Geschäfte des Mülheimer Traditionsunternehmens in Europa undden USA weiter. "Ich danke meiner Familie und unserem Beirat, dasssie auch weiterhin ihr Vertrauen in mich setzen und mir die alleinigeFührung unseres Familienunternehmens übertragen haben", sagtChristian W. E. Haub, Geschäftsführender und persönlich haftenderGesellschafter der Unternehmensgruppe Tengelmann. "Mein Bruder wirdnicht nur unserer Familie, sondern auch dem Unternehmen sehr fehlen.Für mich persönlich waren das gemeinsame Verständnis und der stetsoffene Austausch vor allem zu strategischen Themen wesentlicher Kernunseres engen Miteinanders. Neben dem persönlichen Verlust werde ichdas am meisten vermissen." Besonders in den vergangenen acht Jahrenhaben die Brüder intensiv zusammengearbeitet. "Stets hatten wirgemeinsam das Ziel, unser Familienunternehmen in einem guten Zustandan die nächste Generation zu übergeben. An diesem Ziel halte ich festund ich werde alles daransetzen, es zu erreichen", sagt Haub weiter.Unterstützt wird er dabei von den Führungsteams der MülheimerHolding und der operativen Einheiten, die jeweils mit sehr erfahrenenund langjährig für das Familienunternehmen tätigen Führungskräftenbesetzt sind."Der Verlust unseres Bruders ist für unsere Familie eine Tragödie.Aber sie gefährdet nicht den Weiterbestand unseresFamilienunternehmens. In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen,das Unternehmen durch einen umfassenden Transformationsprozess zuführen. Es ist nunmehr grundsolide und zukunftsfähig aufgestellt",sagt Haub. "Dazu hat das Wesen meines Bruders entscheidendbeigetragen. Er liebte Herausforderungen und nahm sie gerne an.Obwohl selbst kein Digital Native, hat er die Chancen destechnologischen Wandels sehr früh erkannt und unser Geschäftsmodelldanach ausgerichtet. Gleichzeitig ist es ihm aber auch gelungen, dieTradition und die Werte unseres 150 Jahre alten Familienunternehmenszu bewahren und zu leben."Auch für den neuen CEO kommt ein reines Portfolio-Management nichtin Frage. "Im Herzen sind wir Händler, und wir werden immerunternehmerisch und operativ tätig bleiben. Eine reine Verwaltung vonVermögen und Beteiligungen kann ich mir nicht vorstellen", so Haub.Auch an dem Plan, dass in einigen Jahren Vertreter der nächstenUnternehmergeneration ins Unternehmen eintreten, hält die Familiefest. "Ich habe großes Vertrauen in die Fähigkeiten der jungenFamilienmitglieder, die sie zu gegebener Zeit in den Dienst unseresFamilienunternehmens stellen werden."Über die Unternehmensgruppe TengelmannDie Unternehmensgruppe Tengelmann ist ein international tätigesHandelshaus, zu dem u. a. die Handelstöchter OBI, KiK, TEDi sowiebabymarkt.de gehören. Ebenfalls zum Konzern gehören dieImmobiliengesellschaft Trei Real Estate sowie dieBeteiligungsgesellschaften Emil Capital Partners in den VereinigtenStaaten und Tengelmann Ventures in Deutschland, die seit mehrerenJahren in Start-up-Unternehmen investieren. Das Familienunternehmenwurde 1867 in Mülheim an der Ruhr gegründet. Die in fünfterGeneration eigentümergeführte Unternehmensgruppe Tengelmann ist in 20europäischen Ländern tätig und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016einen Jahresumsatz von netto 9,0 Mrd. Euro. Seit 50 Jahren setzt sichdas Unternehmen für den Natur- und Umweltschutz ein.* * *Curriculum VitaeChristian W. E. Haub*22. Juli 1964 in Tacoma, USAFamilienstand: verheiratet mit Liliane Haub, 4 KinderWerdegangTengelmann Warenhandelsgesellschaft KG/Mülheim an der Ruhr April 2018CEO / Geschäftsführender und persönlich haftender GesellschafterÜbernahme der alleinigen GeschäftsführungSeit Juni 2000Co-CEO / Geschäftsführender und persönlich haftender GesellschafterLeitung aller Aktivitäten im Bereich Handel, Immobilien undInvestitionen auf dem amerikanischen KontinentVerantwortlich für Strategie, Governance und Geschäftsentwicklung dergesamten Unternehmensgruppe gemeinsam mit seinem Bruder Karl-ErivanW. HaubSeit 2014Leitung des Haub Family Office/Greenwich, Connecticut, USA PrivateVermögensverwaltungBetreuung des philanthropischen Engagements der UnternehmerfamilieSeit Dez. 2010Emil Capital Partners LLC/Greenwich, Connecticut, USA Chairman undPresidentLeitung sämtlicher Aktivitäten der Unternehmensgruppe Tengelmann aufdem amerikanischen Kontinent (operatives Geschäft, Immobilien,Investitionen)Management Investmentportfolio im Bereich Handel, Konsumgüter undGeschäftslösungen Management Investmentportfolio im BereichGewerbeimmobilienDez. 1991 - Dez. 2010The Great Atlantic & Pacific Tea Co., Inc./Montvale, New Jersey, USAChairman, President und Chief Executive OfficerLeitung einer der führenden Supermarktketten in NordamerikaVerantwortlich für alle Kernbereiche des Unternehmens wieBetriebsabläufe, Vermarktung, Finanzen, Immobilienentwicklung,Vertrieb und EigenmarkenproduktionDurchführung zahlreicher strategischer M&A-Transaktionen; maßgeblicheRestrukturierung des Unternehmens und Implementierung neuerGeschäftsprozesse sowie einer technologischen Infrastruktur1991Global Reach, Inc./New York, USAPrincipalTätigkeitsgebiet Venture Capital1989 - 1990Dillon Read & CO, Inc. 