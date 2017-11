Unternehmensgruppe ALDI SÜD erweitert Verwaltungsrat

Mülheim an der Ruhr (ots) - Der Verwaltungsrat von ALDI SÜD inDeutschland wird von derzeit drei auf sechs Mitglieder erweitert: Ab1. Januar 2018 wird Stefan Kopp, bisher Hauptgeschäftsführer bei ALDIAustralien, die Sprecherrolle für das Gremium übernehmen. Zugleichwerden zum 1. Januar 2018 Christoph Rief, bisher Geschäftsführer beiALDI SUISSE, sowie zum 1. Februar 2018 Jürgen Krone, derzeitGeschäftsführer der Regionalgesellschaft Dormagen, in das Gremiumaufgenommen.Stefan Kopp (46) ist seit 1990 bei ALDI SÜD beschäftigt und kamnach verschiedenen Stationen in Deutschland und Großbritannien imJahr 2000 nach Australien, wo er 2014 die Position desHauptgeschäftsführers einnahm. Christoph Rief (37) kam 2004 zu Hoferin Österreich und wurde 2011 zum Geschäftsführer derRegionalgesellschaft Domdidier/Schweiz ernannt. Jürgen Krone (49) istseit 1995 im Unternehmen und bekleidet seit 2006 die Position desGeschäftsführers der Regionalgesellschaft Dormagen.Der Verwaltungsrat von ALDI SÜD agiert als oberstes Beratergremiumfür die 30 Regionalgesellschaften des Händlers in Deutschland. NebenStefan Kopp, Jürgen Krone und Christoph Rief werden dem Gremiumweiterhin die bisherigen Mitglieder Peter Ernst, Max Hofmarksrichterund Jens Ritschel angehören.Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD ist auf vier Kontinenten in elfLändern mit 85 rechtlich eigenständigen Gesellschaften und mehr als5.700 Filialen vertreten. In Deutschland ist ALDI SÜD mit 30Gesellschaften in Süd- und Westdeutschland vertreten und betreibtinsgesamt rund 1.880 Filialen. Aktuell beschäftigt der Discounter inDeutschland rund 40.100 Mitarbeiter, darunter mehr als 5.200Auszubildende.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell