Unternehmensgründer sehen sich in Deutschland vielen Hindernissen gegenüber (FOTO)

Eschborn (ots) -Ein Start-up zu gründen klingt für viele verlockend. DieSelbständigkeit bietet ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit,schnelle und unkomplizierte Ideenumsetzung und die Chance auf einedynamische Entwicklung. Wer gründen will, sollte deshalb am bestennach Großbritannien, Norwegen und Dänemark gehen. Hier geben fast 70%der Befragten an, gute Bedingungen für den Aufbau eines Start-upUnternehmens vorzufinden. Deutschland rangiert mit 59 ProzentZustimmung im oberen Mittelfeld. Am schlechtesten sind denUmfrageergebnissen des aktuellen Randstad Arbeitsbarometers nach dieVoraussetzungen in Südeuropa, vor allem in Griechenland und Ungarn.Ursachen sind die nach wie vor sehr schwierige Wirtschaftslage undfehlende Unterstützung durch den Staat. Nur junge Menschen könnensich hier noch vorstellen, eine Firma zu gründen.Auch in Deutschland ist die Gründung eines Start-ups nicht soeinfach. Unternehmer sehen sich mit vielen Hindernissen konfrontiert.Es mangelt vor allem an Förderungen durch etablierte Unternehmen fürJungunternehmen und fehlende IT-Kenntnisse. Zeitaufwendige Bürokratieund die wenig innovationsfreundliche Steuerpolitik sind weitereGründe, wie IW Consult 2016 in einer Studie herausgearbeitet hat."Beim Thema Unterstützung von Start-ups besteht Handlungsbedarf. Hiermuss der Staat vor allem auch in Zeiten der Digitalisierung mehrHilfen und Anreize bieten, um so langfristig attraktive Arbeitsplätzein modernen und flexiblen Unternehmen zu schaffen", so Petra Timm,Director Group Communications bei Randstad.Auf Arbeitnehmer hingegen üben Start-ups einen größeren Reiz aus.Auf die Frage, ob man gerne dort arbeiten würde, antwortet jederzweite Brite mit einem klaren Ja. Und auch in anderen Ländern wiez.B. in Dänemark ist das Interesse hoch (47%). Deutschland liegt hierim unteren Mittelfeld, nur 36 Prozent der Befragten würden gerne fürein Start-up Unternehmen tätig werden. Allerdings gibt esUnterschiede in den Altersgruppen: Vor allem bei den 25 bis44-jährigen liegt die Zustimmung mit fast 45 Prozent deutlich höherals bei den 50 bis 65-jährigen.Über die Online-UmfrageDie dargestellten Ergebnisse stammen aus dem RandstadArbeitsbarometer. Die Online-Umfrage wird in 33 Ländernvierteljährlich durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmerzwischen 18 und 65 Jahren aus unterschiedlichen Branchen befragt.Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 58.000 Mitarbeitern und rund 500Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,1Milliarden Euro (2016) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit knapp 50 Jahren in Deutschlandaktiv und gehört zur niederländischen Randstad Holding nv: mit einemGesamtumsatz von rund 20,7 Milliarden Euro (Jahr 2016), über 620.000Mitarbeitern täglich im Einsatz und ca. 5.800 Niederlassungen in 40Ländern, ist Randstad einer der größten Personaldienstleisterweltweit. Zur Randstad Gruppe Deutschland gehören neben Randstad auchdie Unternehmen GULP, Randstad Sourceright und Randstad Outsourcing.Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der Randstad GruppeDeutschland ist Eckard Gatzke.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 01Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: helene.schmidt@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell