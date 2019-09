Shanghai (ots) - Professor Hermann Simon wurde in eineroffiziellen Zeremonie am 20. September in Shanghai in die "Thinkers50Hall of Fame" der weltweit wichtigsten Managementdenker aufgenommen.Der Gründer der globalen Strategie- und MarketingberatungSimon-Kucher & Partners und Erfinder des Begriffs "Hidden Champions"ist der einzige Deutsche, dem diese Anerkennung bisher zuteil wurde.Hier befindet er sich in Gesellschaft der Management-Gurus MichaelPorter und Tom Peters sowie des verstorbenen Peter Drucker. Mit derAufnahme in die Hall of Fame ehrt die Organisation Thinkers50*führende Managementdenker, die einen nachhaltigen Einfluss aufUnternehmensstrategien ausgeübt haben.Simon hat gleich mit zwei Themen weltweite Anerkennung erlangt.Aufbauend auf seinen akademischen Forschungen zum Preismanagementgründete er 1985 die Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners undentwickelte sie zum Weltmarktführer in der Preisberatung. DasUnternehmen ist heute mit über 1.400 Mitarbeitern und 39 Büros aufallen Kontinenten vertreten.Internationale Berühmtheit erlangte er zudem mit den "HiddenChampions", einen Begriff, den er prägte und definierte. HiddenChampions sind mittelständische, in der Öffentlichkeit kaum bekannteWeltmarktführer. Das Erfolgs-Rezept dieser meist mittelständischendeutschen Unternehmen hinsichtlich Management und Strategie wirdheute weltweit bewundert. Simon ist Autor von mehr als 40 Büchern,die in 27 Sprachen veröffentlicht wurden. Seine Bücher zuPreismanagement sind weltweit zu Standardwerken geworden.Der international gefragte Redner stammt aus einem Dorf in derEifel. Im Rahmen seiner akademischen Laufbahn war er Professor fürMarketing an den Universitäten Bielefeld und Mainz. Es folgtenStationen in Harvard und Stanford, am MIT und INSEAD, an der KeioUniversity in Tokio und der London Business School. Seinenungewöhnlichen Weg erzählt er in seiner Autobiografie "Zwei Welten,ein Leben - Vom Eifelkind zum Global Player".*Thinkers50 wurde 2001 von den Wirtschaftsjournalisten DesDearlove and Stuart Craine ins Leben gerufen und veröffentlicht allezwei Jahre die Liste der weltweit einflussreichsten Managementdenker.Aus dieser Liste werden ausgewählte Personen dauerhaft in die Hall ofFame aufgenommen. Sie erscheinen nach dieser Aufnahme nicht mehr inder Liste.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitüber 1.400 Mitarbeitern in 39 Büros weltweit vertreten.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnengernezur Verfügung:Anne Angenvoort (PR-Manager)Tel.: +49 221 36794 387E-Mail: Anne.Angenvoort@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell