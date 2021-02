Unternehmenseigene Teststationen schaffen Schutz gegen Corona / KÖTTER Unternehmensgruppe und 21Dx mit neuer Partnerschaft am Markt

Essen/München. (ots) - Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft hart: Jede Woche Lockdown kostet das Bruttoinlandsprodukt ca. 3,5 Milliarden Euro, so Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Trotz rückläufiger Inzidenzwerte ist ein vollständiger Verzicht auf die pandemiebedingten Einschränkungen aktuell nicht absehbar. Daher erhalten ganzheitliche präventive Konzepte, die u. a. den Betrieb eigener Corona-Teststationen, den Einsatz mobiler Test-Teams sowie die Nutzung KI-basierter Sicherheitstechnik umfassen, immer zentralere Bedeutung. Diese bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe seit heute durch ihre neue Partnerschaft mit der 21Dx GmbH unter der Marke "KÖTTER Pandemic Solutions"."Wir sind stolz, mit 21Dx einen renommierten Partner gewonnen zu haben und unser Portfolio gezielt ausbauen zu können", erklärte Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter. Das Unternehmen mit Sitz in München ist einer der größten Betreiber von Corona-Teststationen in Deutschland und verfügt über umfassende Erfahrungen bei großen Reihentestungen genauso wie bei Business Testlösungen und individuellen Testanfragen, die von medizinisch geschultem Personal umgesetzt werden. "Diese Kompetenzen sind die ideale Ergänzung zu unseren Sicherheits-, Reinigungs-, Hygiene- und Personal Service-Konzepten, mit denen wir unsere Kunden bereits bei der Aufrechterhaltung ihrer Prozesse in Produktion, Logistik und Verwaltung unterstützen", so Friedrich P. Kötter.Denn Reinigung und Hygiene, Temperaturmessungen an Pforten und Empfängen, Luftreinigungssysteme etc. sind zwar wichtige Bausteine bei der Pandemie-Eindämmung. Dennoch können sich Unternehmen und Institutionen ohne Testungen nie komplett sicher sein, ob das Virus nicht doch unbemerkt in die eigenen Reihen gelangt und so im schlimmsten Fall für einen kompletten Stillstand sorgt."Gerade deshalb ist die ganzheitliche Prävention für den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und den Fortbestand bzw. das Wiederaufleben von Produktions-, Logistik- und Geschäftsprozessen von so elementarer Relevanz", unterstreicht Peter Bristot, Gründer und Geschäftsführer der 21Dx GmbH. "Denn wir brauchen beides: Intelligente Schutz- und Hygienemaßnahmen genauso wie umfassende und zielgerichtete Testungen. Deshalb freuen wir uns darauf, gemeinsam mit der KÖTTER Unternehmensgruppe und ihrem Know-how auf den Gebieten von Sicherheit, Hygiene und personalintensiven Dienstleistungen unseren Beitrag zu leisten, dass die hiesige Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt."Gemeinsam mit ihrem Partner 21Dx GmbH würde die KÖTTER Unternehmensgruppe auch Impfungen anbieten, sobald die Rahmenbedingen hierfür geschaffen sind und die grundsätzliche Freigabe vom Staat sowie eine ausreichende Verfügbarkeit von Impfstoffen gewährleistet ist.Bausteine der "KÖTTER Pandemic Solutions""KÖTTER Pandemic Solutions" ist eine stets kundenindividuelle Lösung, die neben medizinischen Dienstleistungen auch Angebote aus den Bereichen Sicherheit, Reinigung/Hygiene, Personal sowie Aus- und Weiterbildung bzw. Coaching beinhalten kann. Je nach Anforderung des Kunden können technische Systeme die Gesamtlösung ergänzen. Alle Bausteine bewegen sich im Rahmen (je nach Bundesland) bestehender bzw. zukünftig denkbarer behördlicher Regelungen. Sie beinhalten:- Testungen: Konzeption, Einrichtung und Betrieb eines Corona-Testzentrums auf dem Gelände des Kunden sowie Einsatz mobiler Test-Teams. Durchführung von Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus (Corona Virus). Diese professionellen Testungen verschaffen den Auftraggebern eine deutlich höhere Verlässlichkeit als sogenannte Selbsttests.- Sicherheit: Geschulte Sicherheitskräfte übernehmen Zufahrts- und Zutrittskontrollen, organisieren das sog. Crowd-Management im Corona-Testzentrum und kontrollieren die Einhaltung sämtlicher Abstands- und Hygieneregelungen. Eine besondere Rolle kommt dabei Hightech-Sicherheitstechnik-Lösungen zu: Mittels KI-basierter Videotechnik kann z. B. vollautomatisch die Körpertemperatur gemessen und das Tragen einer Maske überprüft werden - eine Anbindung an Zutrittskontrollsysteme gewährt oder verweigert daraufhin den Zutritt in das Unternehmen bzw. bestimmte Bereiche.- Reinigung & Hygiene: Unser flexibles Hygiene & Safety Concept passt sich an die dynamische Entwicklung von Pandemien an und hat nur ein Ziel: Hygienisch einwandfreie Arbeitsplätze! Zu unseren Leistungen gehören dabei u. a. die desinfizierende Reinigung sämtlicher Kontaktflächen, die Sanitation und Reinigung mit stabilisiertem ozonisiertem Wasser, eine langanhaltende Oberflächenbeschichtung und die Dekontamination von belasteten Bereichen durch Desinfektoren.- Personal: Bei krankheitsbedingten Personalausfällen können kaufmännische, technische oder gewerbliche Fachkräfte im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung das Team des Kunden kurz- oder langfristig unterstützen.- Aus- und Weiterbildung bzw. Coaching: In digitalen Lehrgängen zum "Infektionsschutz- und Hygienehelfer" sowie in Online-Unterweisungen in den Bereichen Hygiene, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wird das Kundenpersonal auf den aktuellsten Stand gebracht. Online-Seminare zum Umgang mit psychischen Belastungen (Stichworte: Vereinsamung, Zukunftsangst etc.) runden das Angebot ab.- Technisches Equipment: Mobile Luftreinigungssysteme (mit versch. Filtern) sind effiziente Helfer bei der Abwehr von Viren - egal ob im Büro, einer Produktionshalle oder im OP-Saal.