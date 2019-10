Unternehmensberatung BCG steigert Umsatz zweistellig

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) ist 2019 in Deutschland kräftig gewachsen: "Nach einem starken Jahr 2018 werden wir dieses Jahr wieder mit einem zweistelligen Umsatzwachstum abschließen", sagte BCG-Deutschland-Chef Matthias Tauber dem "Handelsblatt". Damit wachse man "etwa doppelt so schnell wie der Markt". Ein Drittel des Geschäfts habe mit "Digital and Analytics" zu tun, so Tauber, "der Bereich wächst überdurchschnittlich".

Rund 40 Prozent des Umsatzes mache das Unternehmen aber mit Beratungen, "in denen es um die Vorbereitung auf den Abschwung geht". Auch die Zahl der Mitarbeiter wächst bei BCG: 750 neue Kollegen habe die Beratungsfirma in Deutschland 2019 eingestellt – die Zahl will das Unternehmen 2020 noch einmal übertreffen: "Nächstes Jahr wollen wir mehr als 800 Kolleginnen und Kollegen einstellen, weil wir auch mit noch einmal wachsendem Geschäft rechnen", sagte Tauber. "Zudem wollen wir einen zweistelligen Millionenbetrag in den Digitalstandort Deutschland investieren."

