Unternehmensberater treiben den digitalen Wandel in Deutschland voran (FOTO)

Bonn (ots) -Die Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen in Deutschlandbefinden sich mitten in einem tiefgreifenden, digitalen Wandel. Dabeisuchen sie vermehrt die Unterstützung durch Unternehmensberater, ummit den notwendigen Anpassungen bei Strategie, Prozessen und ITweiterhin erfolgreich sein zu können. Der Umsatz derConsultingbranche ist nicht zuletzt hierdurch 2016 um 7,4 Prozent auf29,0 Milliarden Euro gestiegen. Zugleich brummt der Jobmotor: 2016sind rund 6.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den Consultingfirmengeschaffen worden, davon 5.000 auf Beraterebene. Auch für dasangelaufene Jahr 2017 bleiben die Unternehmensberater optimistisch.Erwartet wird ein Umsatzplus in Höhe von 8,3 Prozent. Dies sindzentrale Ergebnisse der Marktstudie "Facts & Figures zum Beratermarkt2016/2017", die der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)heute im Rahmen einer Pressekonferenz veröffentlicht hat.Gleichzeitig treiben die Consultingfirmen den gezielten Ausbau ihresdigitalen Beratungs-Portfolios sowie der eigenen Geschäftsmodelleweiter voran. BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Der Informations- undKaufentscheidungsprozess der Konsumenten verändert sich durch dieDigitalisierung gravierend. Das führt dazu, dass die klassischenConsulting- und IT-Themen sowie kommunikativen Aufgabenstellungennoch enger zusammenspielen müssen. Auf diese Entwicklung reagierendie Unternehmensberatungen unter anderem durch den gezielten Zukaufvon Tech-Unternehmen sowie Digital- und Werbeagenturen oder dieintensivere Kooperation mit passenden Partnern." Besonders großeConsultingfirmen sorgten 2016 und zu Beginn 2017 durch Übernahmenhier für viel Bewegung im Marktgeschehen. "Wir werden sicherlich nochweitere Deals sehen", so Strehlau.Dreiviertel der Marktteilnehmer haben für 2017 eine positiveWachstumsprognose abgegeben. Bei den großen Unternehmensberatungengehen sogar 90 Prozent von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017aus. Eine besonders starke Klientennachfrage wird aus derKonsumgüterindustrie (Wachstumsprognose 2017: + 10,3 %), dem Handel(Wachstumsprognose 2017: + 10,0 %) sowie der Chemie-/Pharmabranche(Wachstumsprognose 2017: + 9,6 %) kommen. Aber auch Unternehmen ausder Finanzdienstleistungsbranche (Wachstumsprognose 2017: + 8,0 %)und dem Fahrzeugbau (Wachstumsprognose 2017: + 8,4 %) werden mitihrer Nachfrage das Geschäft der Consultants befeuern. Über einDrittel des Branchenumsatzes entfiel 2016 alleine auf diese beidenZielgruppen.Aufgrund der umfangreichen und tiefgehendenTransformationsanforderungen bei den Klienten erwarten dieUnternehmensberater ein besonders hohes Plus in den BeratungsfeldernChangemanagement (+ 9,9 %), Business Development & Innovation (+ 9,8%) und CRM und Vertrieb (+ 9,7 %).Consultingfirmen wollen ihre Recruitingaktivitäten 2017 weiterausbauenDie gute Geschäftslage und -aussicht wirkt sich auf das Recruitingder Consultingfirmen aus. Die Zeichen stehen insgesamt auf Wachstum.Drei von vier der großen Unternehmensberatungen planen, im laufendenJahr 2017 zusätzliche Senior- und Junior-Consultants einzustellen.Auch Zweidrittel bei den mittelgroßen Consultingfirmen wollen ihrenPersonalstamm auf Beraterebene aufstocken. Dies ist der mit Abstandhöchste Wert seit langer Zeit.Download Pressemitteilung unter: www.bdu.de/pressemitteilungenDownload Infografik unter: www.bdu.de/infografik-marktMarktstudie bestellen unter: www.bdu.de/mediathekKennzahlen und Studienmethodik: 2016 arbeiteten in Deutschlandrund 115.000 Unternehmensberater (+ 5,0 %). Insgesamt waren etwa140.000 Mitarbeiter in der Consultingbranche beschäftigt. Grundlageder BDU-Studie "Facts & Figures zum Beratermarkt 2016/2017" ist eineMarktbefragung im Januar/Februar 2017, an der sich gut 500Unternehmensberatungen beteiligt haben. Befragt wurden ausschließlichMarktteilnehmer mit einem substanziellen Anteil in der klassischenManagement- und IT-Beratung.