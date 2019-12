Unternehmensbefragung: Konjunkturschwäche kommt beim Zahlungsverhalten an (FOTO)

Köln (ots) -- Über 40 Prozent der deutschen Unternehmen stellen ein verändertesZahlungsverhalten fest.- Der Umgang mit offenen Forderungen bleibt überwiegend reaktiv.- Ein Großteil der Unternehmen hat keine aktiven Strategien gegen denAbschwung. Sparen ist wichtigste Maßnahme.Über 40 Prozent der deutschen Unternehmen haben im vergangenen halben JahrVeränderungen im Zahlungsverhalten ihrer Kunden und Partner festgestellt. Obwohldas statistische Bundesamt jüngst eine technische Rezession ausgeschlossen hat,zeigt der konjunkturelle Abschwung anscheinend bereits Auswirkungen. Doch nurwenige Unternehmen ergreifen aktive Maßnahmen, um ihre Liquidität zu sichern.Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die YouGov im Auftrag von abcfinance jetztdurchgeführt hat.Darin gab jeder fünfte Befragte an, dass Kunden ihre Zahlungen häufiger bis zumletzten Tag herausgezögert haben. Bei 17 Prozent traten vermehrt Fälle vonZahlungsverzug auf und fast 10 Prozent verbuchten sogar mehr Forderungsausfälleals bisher. Auch die Nachfrage nach Skonti habe spürbar zugenommen (10 Prozent).Insgesamt konnten 43 Prozent der befragten Unternehmen feststellen, dass sichdas Zahlungsverhalten jüngst merkbar verändert hat. "Neben sinkendenAuftragseingängen ist eine Verschlechterung des Zahlungsverhaltens ein Indikatorfür eine Rezession", fasst Stephan Ninow, Geschäftsführer desFinanzdienstleisters abcfinance, zusammen. "Auch, wenn eine Rezession nichteingetreten ist, wirft die konjunkturelle Abkühlung deutliche Wellen." Es seijedoch nicht eindeutig, ob die Veränderungen an echten Zahlungsschwierigkeitenaufgrund mangelnder liquider Mittel liegen oder strategischeZahlungsverzögerungen sind.Forderungsmanagement bleibt reaktivWas tun die befragten Unternehmen derzeit, um zunehmenden Forderungsverzug oder-ausfall zu verhindern? Erstaunlich wenig. So gibt jeder Fünfte an, gar nichtsSpezielles zu tun, um Forderungsausfälle zu verhindern. Der überwiegende Teil(37 Prozent) greift zu Telefon oder Brief, um an ausstehende Forderungen zuerinnern. 18 Prozent beziehungsweise 17 erhöhen den Mahnaufwand oder nutzenbereits ein strukturiertes Mahnverfahren. Jeder Zehnte übergibt überfälligeForderungen an ein Inkasso-Unternehmen. Stephan Ninow: "Diese Maßnahmen sindallesamt reaktiv, heißt, sie greifen erst, wenn die Forderung schon verspätetist. Brechen dann noch Aufträge ein, kann ein mittelständisches Unternehmen inernsthafte Liquiditätsengpässe geraten."Einige Unternehmen kommen ihren Kunden und Partnern mit flexiblenZahlungsoptionen entgegen, um Verzug oder Ausfälle zu vermeiden. Sie bietenzusätzlich Ratenzahlungen (15 Prozent), längere Zahlungsziele (14 Prozent) oderSkonti (12 Prozent) an.Nur sehr wenige setzen auf aktive Instrumente wie eine Warenkreditversicherungoder Factoring (je sechs Prozent). Dabei hilft Factoring als umsatzkongruentesInstrument in vielfacher Hinsicht, liquide zu bleiben: Die veräußertenForderungen sind meist binnen 24 Stunden auf dem Konto, der Factoring-Anbieterübernimmt das komplette Ausfallrisiko und oft auch das Debitorenmanagement.Klare Strategie macht Unternehmen widerstandsfähigerEin zögerlicher Einsatz aktiver Steuerungsinstrumente zeigt sich auch bei derFrage, mit welchen strategischen Maßnahmen sich die Unternehmen für denAbschwung gewappnet haben. Ein Drittel tut nach eigener Aussage nichts, um einerRezession entgegen zu wirken. Möglicherweise verlassen sie sich auf ihre bereitsaufgebauten finanziellen Polster. Jeder Fünfte gibt an, derzeit ein solchesPolster aufzubauen. Fast genauso viele verhandeln mit ihren Lieferanten bessereKonditionen und geben ihren Kostendruck dadurch weiter. 14 Prozent geben an,geplante Investitionen zurückzustellen, fast ebenso viele setzen gebundeneLiquidität frei, zum Beispiel über den Lagerbestand. An die Personalkosten gehennach eigenen Angaben nur zehn (Personalabbau) beziehungsweise acht Prozent(Kurzzeit/Überstunden) und sechs Prozent der Befragten schöpfen ihre Kreditlinieaus. Sparen ist für den Großteil deutscher Unternehmen anscheinend die Strategieder Wahl in schwierigen Zeiten.Gut 20 Prozent der befragten Unternehmen hingegen fokussieren aktiv neue Märkte- angesichts drohender Strafzölle und Brexit ist das für viele Branchenunabdingbar. Die alte Weisheit, in Krisenzeiten zu investieren, befolgen nurrund 15 Prozent der Befragten. "Die Erfahrungen aus der letzten 'Krise' ab 2009haben gezeigt, dass Unternehmen, die sich gezielt auf einen Abschwungvorbereiten, deutlich widerstandsfähiger sind," so Stephan Ninow. "Werliquiditätsschonend investiert, erhält Handlungsspielräume." Ein breitaufgestelltes, vorausschauendes Liquiditätsmanagement kann für Sicherheit sorgenund bezieht auch fremdfinanzierte Instrumente wie Factoring, Leasing undAsset-basierte Lösungen wie Warenfinanzierung und Lagerfinanzierung ein.Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 513 Personen zwischen dem 15. und 20.11.2019 teilnahmen. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Beschäftigtenanteilenach Unternehmensgröße zusammengesetzt.Über abcfinance GmbH1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet,konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnissemittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den BereichenFactoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance dieseUnternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zuerhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten,branchenspezifischen Lösungen. 