Unternehmen verlassen sich bei IT-Projekten auf externe Dienstleister (FOTO)

München (ots) -Bei Digitalprojekten kommen in deutschen Unternehmen häufigexterne Dienstleister zum Zuge, weil es an internen Fachleuten undder eigenen Expertise fehlt. So geben zwei von drei IT-Dienstleistern(66 Prozent) an, dass sie für IT-Projekte engagiert werden, da derAuftraggeber selbst kein geeignetes Personal hat. Rund jeder Zweitenennt als Gründe, dass es keine freien Kapazitäten beim Auftraggebergibt (53 Prozent) oder es an der internen Expertise fehlt (46Prozent). Nur jeder vierte Dienstleister (26 Prozent) sagt, dass seinAuftraggeber Kosten sparen möchte, aber 41 Prozent erleben, dassdieser Verantwortung abgeben will. Zugleich gehen sieben von zehnBefragten (72 Prozent) davon aus, dass sie mit ihrer Arbeitmaßgeblich zum Geschäftserfolg ihres Auftraggebers beitragen. Das istdas Ergebnis einer Studie von Bitkom Research im Auftrag desVersicherers Hiscox unter 304 IT-Dienstleistern. "IT-Dienstleistersind unerlässlich dafür, dass die Digitalisierung in Deutschlanderfolgreich gestaltet werden kann. Während die neuen digitalenGeschäftsmodelle in den Unternehmen entwickelt werden müssen, kanndie Umsetzung durchaus erfolgreich mit externer Hilfe erfolgen", sagtDr. Axel Pols, Geschäftsführer der Bitkom Research.Jeder dritte IT-Dienstleister wurde bereits nachCyber-Versicherungen gefragtDabei ist ein geeigneter Versicherungsschutz für IT-Dienstleistervon erheblicher Bedeutung. So geben 82 Prozent der befragtenIT-Dienstleister an, dass ein Auftraggeber von ihnen den Nachweisüber eine IT-Betriebshaftpflicht verlangt hat. 72 Prozent mussteneine IT-Berufshaftplicht nachweisen, 44 Prozent eine Versicherung vonElektronik und Büroinhalt. Bereits jeder Dritte (34 Prozent) wurdenach einer Versicherung gegen Cyber- und Datenrisiken gefragt. "WennFehler passieren, können sie für IT-Dienstleister existenzbedrohendwerden. Es ist eine Aufgabe der Versicherungsbranche, an dieserStelle geeignete Angebote zu entwickeln, die zu Unternehmen derDigitalwirtschaft passen und mit Zusatzleistungen im täglichenGeschäft unterstützen", so Marc Thamm, Underwriting ManagerTechnology, Media & Communications bei Hiscox.Größte Stolperfalle für IT-Dienstleister sind ungenügendeAbsprachenDa IT-Projekte häufig eine Schlüsselrolle in Unternehmeninnehaben, stehen IT-Dienstleister unter hohem Erfolgsdruck. Dasgrößte Hindernis für die erfolgreiche Abwicklung von IT-Projektensehen die Dienstleister in ungenügenden oder nicht eindeutigenAbsprachen (80 Prozent). 60 Prozent nennen eine unsichereVertragslage. Gleichzeitig passen jeweils nur drei von fünfIT-Dienstleistern ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen an (62Prozent) bzw. dokumentieren ihren Arbeitsfortschritt genau (61Prozent), um diesen Problemen entgegenzuwirken. Gerade einmal jederzweite IT-Dienstleister hält Absprachen mit dem Auftraggebervertraglich fest (49 Prozent) oder verlässt sich auf eine spezielleVersicherung (51 Prozent). "Gerade kleinere IT-Dienstleister stehenvor der Herausforderung, dass sie nicht die Kapazitäten haben, sichneben dem Kerngeschäft mit der Absicherung aller Projektrisiken zubeschäftigen. An dieser Stelle bietet neben den richtigen Verträgenund geprüften AGB auch die passende Versicherung Schutz, so dass sichdie IT-Dienstleister auf ihre eigentliche Arbeit konzentrierenkönnen", sagt Thamm.Pressekontakt:HiscoxYvonne KautznerArnulfstraße 3180636 München+49 (0) 89 54 58 01 566yvonne.kautzner@hiscox.deFranziska SchaeferArnulfstraße 3180636 München+49 (0) 89 54 58 01 599franziska.schaefer@hiscox.deLoeschHundLiepold KommunikationSabina BlomannTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 72 01 87 18hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuell