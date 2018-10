Unternehmen und Marktforscher setzen verstärkt auf intelligente Sprach- und Textanalyse / Künstliche Intelligenz und Machine Learning werden immer wichtiger bei der Auswertung von Kundenfeedback

Zweibrücken (ots) -- Die Rückmeldungen von Kunden sind essentiell für Unternehmen, umdie richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen.- Kundenfeedback entsteht vermehrt in unstrukturierter Form - alsBewertung oder Kommentar in Social Media, als Gespräch im CallCenter oder als offene Antwort in einem Fragebogen.- Um große Mengen an unstrukturiertem Feedback auszuwerten,suchten Marktforscher und Unternehmen auf der Messe Research &Results vom 24.-25.10.2018 in München verstärkt nachAnalysesoftware mit künstlicher Intelligenz.Fragebögen, SMS-Umfragen oder telefonische Interviews sindklassische Instrumente, um Kundenfeedback zu erhalten. Sie helfenUnternehmen zu entscheiden, welche Produkte sie als nächstes auf denMarkt bringen, und wie sie sich strategisch ausrichten müssen um dieCustomer Experience zu verbessern. Zusätzlich zu diesem aktivangefragten Feedback äußern sich Kunden auf vielen anderen Kanälen zueinem Unternehmen. Das sind z.B. Bewertungen im Internet und insozialen Medien, Anrufe beim Service Center oder Call-Center, oderper Email oder im Chat. Unternehmen, die diese Daten systematischauswerten und Investitionsentscheidungen darauf basieren, wissen mehrals ihre Wettbewerber und können häufig erfolgreicher Produkte undDienstleistungen verkaufen. Gerade bei großen Konzernen sind dieseDatenmengen nur durch Technologie zu bewältigen. Auf der jährlichenMarktforschungsmesse Research & Results in München wurde deutlich,dass Unternehmen und Marktforschungsinstitute dafür auf künstlicheIntelligenz und Machine Learning setzen. Besonders "Voice Analytics",also die intelligente Sprachanalyse, wurde von vielen Besuchernnachgefragt. paulusresult stellte dazu die international führendeLösung von NICE Nexidia vor(https://paulusresult.de/kostenoptimierung/sprachanalyse). Sieverbindet Sprachanalyse mit künstlicher Intelligenz. Gleichzeitighilft sie, Kostentreiber zu identifizieren, so dass der ROI (ReturnOn Investment) üblicherweise bei 12-36 Monaten liegt. Technologienwie diese werden auch zur Sprachauthentifizierung eingesetzt. Ruftein Kunde bei einem Unternehmen an, wird er mittels seiner Stimmeeindeutig seinem Kundenkonto zugeordnet. Das spart Zeit und Geld undsteigert die Kundenzufriedenheit.Zum UnternehmenSteigerung der Kundenzufriedenheit, Optimierung der CustomerJourney, Kosteneffizienz: Die paulusresult GmbH ist eineUnternehmensberatung mit Sitz in Zweibrücken, die sich auferfolgreiche NPS-Programme und smarte Kostenoptimierung imMittelstand und Konzernumfeld spezialisiert hat. Für paulusresultzählen Ergebnisse, deswegen ist das Unternehmen Lösungspartner desweltweit führenden Anbieters für Sprach- und Textanalyse,Sprachauthentifizierung, Voice of the Customer undCustomer-Experience-Software NICE Systems. www.paulusresult.deKontakt für Rückfragen:Christiane LiebeTel. +49-6332-898 8066Mobil: +49-151-2259-8146cliebe@paulusresult.dewww.paulusresult.de/kontaktOriginal-Content von: paulusresult GmbH, übermittelt durch news aktuell