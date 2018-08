Unternehmen teamazing revolutioniert Teambuilding mit Virtual Reality und startet dazu eine Partnerschaft mit Seminargo und Invitario - BILD

München (ots) - Die Teambuilding-Branche zu revolutionieren ? Dasist die Mission des Unternehmens "[teamazing](http://www.teamazing.de/)". Weg von veralteten Maßnahmen und hin zuinnovativen Methoden. Neue Technologien wie Virtual Reality (VR)nutzen und damit Mitarbeiter hellauf begeistern. Mit einemeinzigartigen Konzept hat das Unternehmen nun auch in Bayern undBaden-Württemberg Fuß gefasst und bringt frischen Wind in diePersonalentwicklungsszene.Das Unternehmen teamazing bietet ab sofort seine Dienstleistungenauch in Süddeutschland an und überzeugt mit "Teambuilding von morgen"und neuester Technologie auch große Namen wie Siemens, Red Bull undLinkedIn.Zwtl.: Teambuilding als Fortschritttreiberteamazing wurde 2014 als Startup gegründet. Das Erfolgsteam rundumdie beiden Gründer Paul Stanzenberger und Andreas Mairold umfasstmittlerweile 16 festangestellte Mitarbeiter und konnte dankjährlicher dreistelliger Wachstumsrate Ende 2017 auch einen Investorüberzeugen. Grund hierfür sind die revolutionärenTeambuilding-Aufgaben. Die Spiele sind nicht nur selbst entwickeltund somit einzigartig, sondern auch hocheffektiv und bringenMitarbeiter langfristig zusammen. Traditionelle Teambuildingkonzeptesind bereits über 20 Jahre alt und damit längst überholt. Die Brancheschreit nach Innovation. Bei vielen etablierten Unternehmen sind nochimmer statische "Sesselkreis-Teambuilding" vorherrschend. Beimneuartigen Konzept "Erlebnisbuilding" wird Teambuilding um den Faktor"Erlebnis" erweitert. Geschäftsführer Paul Stanzenberger erklärtbegeistert: "Bei uns tauchen die Teams in virtuelle Realitäten ein,entwickeln gefinkelte Strategien und eifern um den Sieg. Dabei werdenspielerisch wichtige Fähigkeiten trainiert und auf natürliche Weiseder Zusammenhalt gefördert." Die Aufgaben setzen gutes Teamwork allerBeteiligten voraus und schaffen positiv emotionale Verknüpfungenzwischen den Teilnehmern. Außerdem ist es eine gute Möglichkeitpersönliche Stärken und Schwächen zu erkennen, um damit umzugehen zulernen.Zwtl.: Unternehmen setzen auf ErlebnisbuildingDeshalb setzen immer mehr Unternehmen aus verschiedensten Branchenauf Erlebnisbuilding als produktive Maßnahme zurUnternehmensentwicklung. Primäres Ziel dabei ist eine nachhaltigeSteigerung der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern.Professionelles Erlebnisbuilding trägt außerdem dazu bei, dasspositive Emotionen mit dem Unternehmen verknüpft werden und dortzielführend und langanhaltend nachwirken. Dies hat eben nicht nurEinfluss auf die Beziehungen unter den Kollegen, sondern trägt auchmaßgeblich zu einer Identifizierung der Mitarbeiter mit dem eigenenUnternehmen bei. Für viele Unternehmen ein guter Grund,Erlebnisbuilding auch als effektive Maßnahme für Employer Branding,Assessment-Centers, Onboarding-Prozesse oder als integrativerBestandteil eines guten Change-Managements einzusetzen.Zwtl.: Zukunftsweisendes Teambuilding mit VRAls neueste Teambuilding-Maßnahme hat teamazing nun als ersterAnbieter auch VR im Gepäck. Denn was wäre das Teambuilding von morgenohne zukunftsweisende Technologie? Drei bis fünf Personen schlüpfendabei in die Rolle einer Spezialeinheit des Geheimdienstes. DieEinheit verfügt über eine spezielle Maschine namens "Memory Hunt".Mithilfe ihrer Maschine kann sich das Team in die Köpfe von Menschenhineinklinken und sich Gedanken und Erinnerungen ansehen. DieTeilnehmer befinden sich nach einer kurzen Problemdarstellung mit derHilfe von Memory Hunt (VR-Brillen) im Gehirn eines gewissenVerdächtigen. Dort können sie sich nach Belieben umsehen und alleErinnerungen durchleben. "Man fühlt sich dermaßen in den Verdächtigenhinein, dass Realität und Spiel förmlich miteinander verschmelzen.Ein unglaubliches Gänsehaut-Erlebnis.", so der Chefentwickler AndreasMairold. Um die Erinnerungen und Gedanken des Verdächtigen zustrukturieren und damit die wichtigsten Informationen herauszufilternbedarf es effektive Kommunikation, Planung und Teamwork. PaulStanzenberger ergänzt: "Kein VR-Spiel zuvor hatte so einen hohenTeambuilding-Charakter. Unsere Kunden waren extrem gespannt auf denRelease des Spiels und freuen sich nun über tolle Ergebnisse derTeams und bleibende Erinnerungen der Teilnehmer."Zwtl.: Innovationen für die HR-Brancheteamazing hat sich zwei Partner geholt, mit denen es einhochinnovatives Trio abgibt. Mit dabei sind die Unternehmen Seminargound Invitario, die mit zukunftsweisenden Produkten den MICE-Markterobern.[Seminargo] (https://www.seminargo.com/) verfügt über großesKnow-how in der Tagungsbranche und organisiert für Events, Workshopsund Seminare die richtige Location für Unternehmen und Kunden. Dabeispart es den Unternehmen sehr viel Zeit und Energie. "Mit nur einemKlick kann man über die Website die passende Location für seineTagung finden. Unsere Kunden lieben vor allem die Übersicht unsererPlattform", so Inhaberin Andrea Kernreiter von Seminargo.Mehr: [www.seminargo.com] (http://www.seminargo.com/)Das Softwareunternehmen [Invitario] (https://invitario.com/) istSpezialist für das Thema Teilnehmermanagement?: Mit den smartenLösungen von Invitario können Unternehmen den Einladungsprozess zuihren Veranstaltungen, wie z.B. für Mitarbeiter- und Kundenevents,aktiv steuern. Die Funktionen reichen dabei von der Erstellung derEinladungsliste über die Umsetzung der gesamten Kommunikation mit denpotenziellen Teilnehmern bis hin zur Online-Registrierung und demdigitalen Check-in auf der Veranstaltung. Damit sorgt Invitario fürmehr Effizienz, Übersicht und Erfolg im Eventmanagement vonUnternehmen. Invitario-Geschäftsführer Christoph Hütter: "Wir freuenuns auf die Zusammenarbeit mit teamazing und Seminargo - zweiPartner, von denen unsere Kunden bei der Realisierung hochwertigerVeranstaltungen profitieren".
Mehr: [www.invitario.com] (http://www.invitario.com/)
Die drei Unternehmen bieten in der von ihnen geschmiedetenKooperation alles, was Unternehmen für erfolgreiche Veranstaltungenbenötigen.