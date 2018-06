Unternehmen sollten Ansprüche bei abgasmanipulierten Dieseln prüfen lassen - Verjährung bei VW zum 31.12.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Hamburg (ots) - "Unternehmen, die Autoflotten vonabgasmanipulierten Dieselfahrzeugen unterhalten, sollten dieGeltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den jeweiligenHersteller anwaltlich prüfen lassen", empfiehlt der HamburgerFachanwalt Peter Hahn. "Dieselfahrer wissen, wie schwer es ist, einDieselfahrzeug aktuell zu verkaufen und einen angemessenen Preis zuerzielen. Besitzer von teuren Premium-Fahrzeugen von Audi, Porsche,Mercedes und BMW sind ganz besonders von den erheblichenWertverlusten betroffen. Sie berichten von erschreckend niedrigenPreisen, die ihnen angeboten werden und die durch den normalenWertverlust der Fahrzeuge nicht erklärbar sind.Unternehmen mit Autoflotten verschenken viel Geld, wenn siemöglicherweise aus falscher Rücksichtnahme gegen Hersteller vonabgasmanipulierten Dieselfahrzeugen keine Ansprüche geltend machen.Viele Unternehmen wissen auch nicht, dass ihnen auch bei bereitsbeendeten Leasingverträgen Schadensersatzansprüche zustehen können,die sich rechnen", so Hahn."Die Geltendmachung von Schadensersatz gegen den Hersteller einesabgasmanipulierten Dieselfahrzeuges, das betrieblich geleast wurde,ist für ein Unternehmen in der Regel sehr attraktiv. DieLeasingnehmerin weiß in der Regel nicht, dass ihrSchadensersatzansprüche bei laufenden bzw. beendeten Leasingverträgenzustehen. Wenn das Fahrzeug nach Ende der Vertragslaufzeitzurückgegeben worden ist, kann das Unternehmen Leistungsansprüchegegen den Hersteller geltend machen. Dabei kann es als Schaden dieerbrachten Leasingraten abzüglich eines relativ geringen Wertersatzesfür gefahrene Kilometer verlangen. Vor bundesdeutschen Zivilgerichtenhaben die Hersteller von Dieselfahrzeugen mittlerweile kein leichtesSpiel mehr: Viele Landgerichte haben bereits Volkswagen wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu Schadenersatz verurteilt.Viele Verfahren werden erst- bzw. spätestens zweitinstanzlich zuguten Konditionen verglichen. Auch in Deutschland ist es möglich,finanzielle Kompensation für erlittene Schäden beim Abgasskandal zuerhalten", sagt Hahn weiter."Grundsätzlich können Unternehmen die normaleSachmängelgewährleistung gegenüber dem Vertragshändler innerhalb vonzwei Jahren bei Neufahrzeugen oder deliktischeSchadensersatzansprüche gegen den Hersteller geltend machen. Dabeimuss ein Mangel unmittelbar nach Erkennen des möglichen Fehlers gem.§ 377 HGB gegenüber dem Verkäufer angezeigt werden. Bei Ansprüchenzumindest von Unternehmen wegen bereits zurückgegebenerLeasingfahrzeuge aus einer Autoflotte macht zur Risikominimierungauch eine Prozessfinanzierung Sinn. Unsere Kanzlei stehtdiesbezüglich mit verschiedenen Prozessfinanzierern inGeschäftskontakt. Schadensersatzansprüche gegen VW müssen bis zum31.12.2018 geltend gemacht und wirksam gehemmt werden. EineAnspruchsanmeldung nach dem neuen Musterverfahrensgesetz ist fürUnternehmen nicht vorgesehen", ergänzt Hahn. Eins ist sicher:Betroffene Unternehmen müssen selbst aktiv werden. Politik undVerwaltung werden ihnen wohl nicht zur Hilfe kommen", meint Hahnabschließend. Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie unter:https://wertverlust-diesel.dePressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBPeter Hahn, M.C.L.Alter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-381572361E-Mail:hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell