Unternehmen melden 2015 Umsätze in Höhe von 6,0 Billionen Euro an

Im Jahr 2015 gaben rund 3,3 MillionenUnternehmen eine Umsatzsteuer-Voranmeldung mit einemvoraussichtlichen Umsatz in Höhe von fast 6,0 Billionen Euro (ohneUmsatzsteuer) ab. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, stieg der Wert der Lieferungen und Leistungen (Umsatz)gegenüber 2014 um 2,0 % an. Die Zahl der Steuerpflichtigen stieg imVorjahresvergleich um 0,5 %. Die aus den angemeldeten Umsätzenresultierenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen summierten sich 2015 auf159 Milliarden Euro (+ 2,4 %).Ein Blick auf die Wirtschaftsabschnitte zeigt die mit Abstandhöchsten Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe (rund 2,1 Billionen Euro)und im Handel einschließlich Instandhaltung und Reparatur vonKraftfahrzeugen (rund 1,9 Billionen Euro). Somit erzielten diesebeiden Bereiche gemeinsam über zwei Drittel des Gesamtumsatzes.Im Jahr 2015 meldeten 527 Unternehmen in Deutschland einen Umsatzvon jeweils mehr als 1 Milliarde Euro an, das waren zwanzigUnternehmen mehr als 2014. Zusammen kamen die Umsatzmilliardäre aufLieferungen und Leistungen im Wert von 1,9 Billionen Euro, diesentspricht 32,4 % der Umsätze aller erfassten Unternehmen. Dieübrigen 11 531 Großunternehmen (Jahresumsatz über 50 Millionen Euro)erzielten einen Umsatzanteil von 30,7 %. Weitere 13,5 % des gesamtenUmsatzes erwirtschafteten die 39 076 mittleren Unternehmen(Jahresumsatz zwischen 10 und 50 Millionen Euro). Die verbleibendenknapp 3,2 Millionen Unternehmen kamen auf einen Umsatzanteil von 23,4%.Über die Hälfte (56,1 %) des gesamten Umsatzes wurde 2015 von 563855 Kapitalgesellschaften erwirtschaftet. Weitere 25,7 % des Umsatzesentfielen auf 432 820 Personengesellschaften. Die 2,3 MillionenUnternehmen mit einer anderen Unternehmensform erwirtschafteten dieübrigen 18,2 % des Umsatzes im Jahr 2015.Nicht erfasst werden in dieser Umsatzsteuerstatistik unter anderemUnternehmen mit einem Jahresumsatz bis 17 500 Euro und solche, dievorwiegend steuerfreie Umsätze tätigen.