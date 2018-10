Unternehmen kratzen bei der Automatisierung noch an der Oberfläche

Berlin (ots) -- Lediglich 16 Prozent sind in der breiten Umsetzung- Operative Exzellenz steht im Vordergrund, hohe Einsparungen sindmöglich- Automobilbranche liegt vorne- Einfach Maßnahmen werden zu selten genutztWeniger als ein Fünftel (16%) der Unternehmen mitAutomatisierungsprojekten gehen bislang über den Status von einzelnenPilotanwendungen hinaus und setzen sie in mehrfacher Ausprägung überGeschäftsbereiche, Funktionsebenen oder auch Ländergrenzen hinwegein. Der Schwerpunkt liegt eher auf operativen Verbesserungen als auflangfristigen, strategischen Wachstumsinitiativen: 40 Prozent derUnternehmen zielen vor allem auf qualitative Ergebnisse ab, nur 23Prozent auf zusätzlichen Umsatz. Insgesamt rund ein Drittel deruntersuchten Organisationen konzentrieren sich bei ihren Aktivitätenauf solche, die einfach zu implementieren sind, aber einen hohenMehrwert versprechen. In den Report "Reshaping the future: Unlockingautomation's untapped value" gingen die Antworten von über 700Führungskräften aus Unternehmen ein, die sich mit der Automatisierungbeschäftigen (darunter 101 Teilnehmer aus Deutschland). Darüberhinaus wurde 110 echte Use cases aus sechs Brachen untersucht.Autobranche liegt vorne, auf Länderebene führen die USABetrachtet man die Ergebnisse der Studie nach Branchen, zeigtsich, dass die Automobilindustrie am häufigsten umfangreichereAutomatisierungsansätze vorweisen kann: Jedes vierte Unternehmen gehtüber den Pilotbetrieb hinaus und hat eine ganze Reihe von Anwendungenim breiten Einsatz. Auf den weiteren Plätzen finden sich andereindustrielle Fertiger und der Handel mit jeweils 15 Prozent. Bei denLändern liegen die USA mit einigem Abstand vorne: 26 Prozent derUnternehmen, die sich mit Automatisierung beschäftigen, tun es dortin erweiterter Form; es folgen Frankreich mit 21 Prozent undDeutschland mit 17 Prozent.Volker Darius, Vice President, Head of Insights Driven Enterprise,Capgemini Invent: "Automatisierung erfordert eine starke Führung mitklarer Zielsetzung. Nur so kann man eine Organisation bei einem soumwälzenden Thema hinter sich bringen. Es geht weniger um eineTechnologie, als um eine grundlegende Transformation des Geschäftsund betrifft also in hohem Maße den Menschen. Technik undFachbereich sind somit gleichermaßen in der Pflicht, den Prozess vonTag eins an gemeinsam zu gestalten und die Mitarbeiter mit ihrenIdeen aktiv einzubeziehen."Erhebliches Potenzial liegt den Ergebnissen der Studie zufolge beider Kostensenkung durch Automatisierung: Würden die Unternehmenentsprechende Lösungen breit einsetzen, ließen sich beispielsweise inder Automobilbranche bis zum Jahr 2022 etwa 32 Milliarden USD Kosteneinsparen. Analog im Handel, bei dem sich ein Potenzial von 125Milliarden USD bis zum Jahr 2022 errechnet; in der Versorgungsbrancheläge der Wert bei 149 Milliarden USD und bei industriellen Fertigernim Bereich von 165 Milliarden USD. Im Mittelpunkt derAutomatisierungsbestrebungen stehen dabei die Back- undMiddle-Office-Funktionen. Über die Hälfte der Unternehmen mitentsprechenden Projekten haben diese in der IT umgesetzt und 37Prozent betreiben die Automatisierung im Middle-Office.Einfache Maßnahmen werden zu selten genutztInteressanterweise befassen sich nur 32 Prozent der Unternehmenmit Automatisierungsvorhaben mit deren einfachen Varianten. Dazuzählen der Abgleich von Buchhaltungsdaten, Angebotsanfragen imProcurement, der Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter durch diePersonalabteilung, Lead Generation im Vertrieb, Anti-Betrugs-Checksbei Banken oder vorausschauende Wartung in der Industrie. Dagegenarbeiten 36 Prozent der Unternehmen mit individuellenImplementierungen in Bereichen wie Dateneingabe oder Datenspeicherung- beides Anwendungsfälle, die schwierig und kaum skalierbar sind wieauch wenig Sparpotenzial aufweisen. Betrachtet man die Unternehmen,die Automatisierung auf breiter Ebene und mit überdurchschnittlichemErfolg einsetzen, so lassen sich drei Erfolgsfaktoren identifizieren:1. Aufbau einer klaren Roadmap - über 2/3 dieser führendenUnternehmen besitzen eine.2. Ein klares Bekenntnis des Managements - bei 85 Prozent dererfolgreichen Unternehmen ist Automatisierung eineTop-Priorität und bei 82 Prozent herrscht ein klaresVerständnis innerhalb der Führungsmannschaft über derenBedeutung.3. Augenmerk auf Menschen und Entwicklung ihrer Fähigkeiten - 88Prozent der erfolgreichen Unternehmen haben eineMitarbeiterschaft, die hinter der Automatisierung steht; 83Prozent berichten von neu entstandenen Jobs.Volker Darius schlussfolgert: "Lediglich 16 Prozent derUnternehmen mit Automatisierungsvorhaben haben diese auf einebreitere Basis gestellt. Das lässt ein erhebliches Potenzialungenutzt - bezüglich der Effizienzgewinne aber auch direkter derWertschöpfung. Jetzt ist der Zeitpunkt, AI und Automatisierung imgroßen Stil umzusetzen."Untersuchungsmethode:Das Capgemini Research Institut hat 705 Führungskräfte ausUnternehmen mit mehr als 500 Millionen USD befragt, die sich mitAutomatisierung beschäftigen oder bereits in verschiedenen Bereicheneinsetzen. 40 Prozent der Unternehmen haben einen Umsatz von mehr als10 Milliarden USD. Die Umfrage fand im Juli 2018 statt. Als im "imbreiten Einsatz befindlich" bedeutet im Kontext der Umfrage, dassAutomatisierungsanwendungen in mehrfacher Ausprägung und überGeschäftsbereiche, Funktionsebenen oder auch Ländergrenzen hinwegeingesetzt werden.Studienband unter: http://ots.de/7of2Vz 