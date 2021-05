Die Unternehmen, die ein klimafreundliches Paradigma entwickeln, werden in der Dokumentationsreihe der TBD Media Group gewürdigt

London (ots/PRNewswire) - Die TBD Media Group gibt heute die Veröffentlichung der neuesten Ausgabe ihrer innovativen und inspirierenden Kampagne "50 Sustainability and Climate Leaders" bekannt, die die nachhaltigen Bemühungen der weitsichtigen Führungskräfte von heute würdigt.Der Zustand des Klimas und die Wichtigkeit, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, haben sich zunehmend im öffentlichen Bewusstsein verankert und rufen nun eine hyperbewusste Verbraucherbasis auf den Plan, die sich an aktuelle Organisationen und Unternehmen wendet und gleichermaßen Maßnahmen und Optimierung fordert. Die Unternehmen, die solche Aufrufe nicht beherzigen, laufen Gefahr, bei einem nachhaltigen Wandel ins Hintertreffen zu geraten. Die führenden Unternehmen der Welt reagieren jedoch auf die aktuelle Situation und den Veränderungsdruck auf innovative Weise und sehen ernsthafte Herausforderungen als unglaubliche Chancen.50 Sustainability and Climate Leaders beschäftigt sich mit den Machern, die dazu beitragen, die Sphären von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung einer nachhaltigen und optimalen Zukunft zu bewegen. Diese führenden Konzerne werden für ihre Aktionen vorgestellt, wie z.B. die Entwicklung des weltweit ersten elektrischen Feuerlöschgeräts, das Engagement für eine nachhaltige Transformation in der Lebensmittelbranche, die Optimierung der Holzplattenindustrie, die Unterstützung bei der Transformation zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft und die Ermöglichung von mehr mit weniger in Bezug auf Ressourcenoptimierung. Darüber hinaus hebt die Kampagne Unternehmen hervor, die sich durch die Entwicklung von nachhaltigem Luxus auszeichnen, Klimaneutralität erreichen und das nachhaltige Wachstum von Regionen wie Afrika vorantreiben.Diese Kampagne nutzt wirkungsvoll kurze und maßgeschneiderte Dokumentarfilme, um die visionären Maßnahmen zu verdeutlichen, die zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Industrien von morgen ergriffen werden. Die globale Reichweite der TBD Media Group bietet eine erstklassige Möglichkeit für die Kommunikation auf weltweiter Ebene.Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group, sagt: "Die Welt von morgen wird eine nachhaltige sein. Diejenigen, die dafür sorgen, dass wir eine starke und klimafreundliche Zukunft haben werden, sind durch ihre bahnbrechenden Aktionen diejenigen, die man beobachten sollte. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie an der globalen Konversation teilnehmen und uns erzählen, wie sie die Welt verändern."Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:Chopard, (https://www.50climateleaders.com/chopard-crafting-sustainable-and-ethical-luxury-for-its-discerning-customers/)AUDI AG, (https://www.50climateleaders.com/audi-journeying-towards-carbon-neutrality-and-electric-mobility/)Standard Bank Group (https://www.50climateleaders.com/standard-bank-championing-development-and-growth-across-africa/), Rosenbauer America, (https://www.50climateleaders.com/rosenbauer-developing-the-worlds-first-electric-fire-truck-for-a-sustainable-future/)Tetra Pak (https://www.50climateleaders.com/tetra-pak-accelerating-de-carbonisation-and-collaborations-to-pioneer-a-sustainable-future/), Georg Fischer (https://www.50climateleaders.com/georg-fischer-collaboration-and-innovation-for-the-good-of-the-planet-and-its-inhabitants/), Moody's (https://www.50climateleaders.com/moodys-a-catalyst-of-positive-system-wide-change/), Siempelkamp Group (https://www.50climateleaders.com/siempelkamp-annual-plants-as-an-alternative-for-the-wood-based-panel-industry/), QI Group (https://www.50climateleaders.com/qi-group-sustainability-is-the-only-way-forward/), ROSSMANN, (https://www.50climateleaders.com/rossmann-a-brand-that-actively-solves-sustainability-challenges/)Oerlikon Group (https://www.50climateleaders.com/oc-oerlikon-management-developing-technologies-for-the-future-of-the-planet/), ZEISS. (https://www.50climateleaders.com/zeiss-a-company-with-a-clear-vision-of-a-sustainable-future/)Informationen zu 50 Sustainability and Climate Leaders:Das 50 Sustainability Climate Leaders (https://www.50climateleaders.com/) Projekt ist die Antwort der internationalen Business Community, die den Wunsch, die Führung und den Willen zeigt, effektive Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu ergreifen. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an info@tbdmediagroup.com.Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.Pressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyMarketingleiterinTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1518904/50_Leaders.mp4Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell