Unternehmen binden immer mehr Kapital - und das immer länger

Düsseldorf (ots) - PwC-Studie zum Working Capital Management (WCM) in der DACH-und Benelux-Region: Netto-Umlaufvermögen steigt 2018 um 8,7 Prozent / Bestands-und Forderungsreichweite entwickeln sich negativ / Verbesserungen zum Vorjahr imVerbindlichkeitenprozess / PwC-Experte: "Mit einem digitalen Ansatz lässt sichdas WCM signifikant verbessern."Die Working-Capital-Performance von Unternehmen aus der DACH-Region und denBenelux-Ländern hat sich erneut verschlechtert: Im Jahr 2018 ist dasNetto-Umlaufvermögen (Net Working Capital, NWC) um 8,7 Prozent im Vergleich zumVorjahr gestiegen, während die Umsätze im Schnitt nur um 4 Prozent zulegten.Insbesondere bei der Forderungs- und Bestandsreichweite schneiden dieUnternehmen schwächer ab, zeitgleich zeichnet sich beim Umgang mitVerbindlichkeiten ein positiver Trend ab. Zu diesen Ergebnissen kommt eineAnalyse, für die PwC den Umgang mit dem Working Capital von 622 Unternehmen ausder DACH-Region und den Benelux-Ländern analysiert hat.Kapitalbindungsdauer steigt auf 53,5 TageDie analysierten Unternehmen hatten 2018 rund 459 Milliarden Euro an Kapitalgebunden - das waren 37 Milliarden Euro mehr als 2017. Parallel dazu ist dieKapitalbindungsdauer um weitere zwei Tage gestiegen - auf insgesamt 53,5 Tage.Im Vergleich zu 2014 hat sich diese zentrale Kennzahl sogar um 5,5 Tageverschlechtert: Damals betrug die Kapitalbindungsdauer im Schnitt 48 Tage.Dieser Negativtrend zeigt sich auch, wenn man die deutschen Unternehmen isoliertbetrachtet: Die Kapitalbindungsdauer in deutschen Firmen ist in den vergangenenfünf Jahren um neun Tage gestiegen und liegt nun bei 54 Tagen.Working Capital Management als Hebel zur Wertsteigerung"Wenn die Wirtschaft schwächelt, steigt der Kostendruck. Vor diesem Hintergrundrückt das Thema Working Capital Management als wichtiger Hebel imWertschöpfungsprozess an die Spitze der Agenda der Finanzchefs. Das gilt umsomehr vor dem Hintergrund der digitalen Transformation, für die Unternehmen inneue Technologien investieren müssen. Und dafür braucht es finanzielle Mittel,die sich auch aus dem Netto-Umlaufvermögen gewinnen lassen", kommentiert RobKortman, Leiter Working Capital Management bei PwC Deutschland.Raum für Verbesserungen sieht der PwC-Experte insbesondere im Bereich Bestands-und Forderungsreichweite. Bei diesen beiden Kennzahlen hat sich die Performanceder Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren deutlich verschlechtert: DieBestandsreichweite (Days Inventory On-Hand, DIO), also der Zeitraum zwischenWareneingang und Entnahme, stieg von 57,6 Tagen im Jahr 2014 auf 66,3 Tage imJahr 2018 (Deutschland: 65 Tage). Die Forderungsreichweite (Days SalesOutstanding, DSO), also die Spanne zwischen Bestelldatum und Zahlungseingang,lag 2018 bei 50,3 Tagen - das waren vier Tage mehr als im Jahr 2014.Optimierung der Verbindlichkeiten weitgehend ausgeschöpftEin positiver Trend lässt sich bei den Verbindlichkeiten (Days PayablesOutstanding, DPO) erkennen. Die Periode zwischen Rechnungsdatum und Bezahlungist in den vergangenen Jahren um 6,6 Tage gestiegen - auf 61,5 Tage(Deutschland: 58 Tage). Kortman begründet diese Entwicklung folgendermaßen:"Viele Unternehmen haben ihre Verbindlichkeiten in den vergangenen Jahrenzulasten ihrer Zulieferer optimiert. Der hohe Druck auf die Lieferanten lässtsich allerdings nicht weiter verschärfen - auch aus regulatorischen Gründen. Indiesem Bereich sind also kaum mehr Steigerungen möglich."Unternehmen müssen sich nun darauf konzentrieren, ihre Lagerbestände zuoptimieren und ihre Forderungen schneller einzutreiben. Die Forderungsreichweitelässt sich verbessern, indem Firmen den Zeitpunkt der Rechnungsstellungoptimieren und ein proaktives Forderungsmanagement betreiben. Zudem komme esdarauf an, die Durchlaufzeiten im Vorratsvermögen zu reduzieren, indemUnternehmen die operative Effizienz ihrer Lieferketten in den Fokus rücken, soder PwC-Experte.Innovative Technologien unterstützen bei Verbesserung des WCMBei dieser Aufgabe kann die Digitalisierung wertvolle Dienste leisten: "Bei derOptimierung des Umlaufvermögens wird es immer wichtiger, das Potenzialinnovativer Technologien wie Data Analytics, Künstlicher Intelligenz und RoboticProcess Automation (RPA) zu nutzen", so die Einschätzung von Kortman. "DurchDatenanalysen und Künstliche Intelligenz lassen sich etwa Vorhersagemodelle umzentrale Kennzahlen - wie die aktuelle Nachfrage - ergänzen. Auf dieser Basiskönnen Unternehmen die Präzision von Vorhersagen verbessern und ihre Beständeoptimieren", so der Experte weiter.Negativ-Trend in der AutomobilbrancheDeutliche Unterschiede im Umgang mit dem Umlaufvermögen zeigen sich je nachBranche und Unternehmensgröße. Im Anlagenbau konnten die Unternehmen ihreKapitalbindungsdauer seit 2014 um 14 Tage drücken. In der Automobilbranche hatsich die Leistung der Unternehmen im Bereich WCM dagegen verschlechtert: DieKapitalbindungsdauer stieg dort in den vergangenen fünf Jahren um zehn Tage.Abstand zwischen großen und kleinen Unternehmen schrumpftAuch die Größe eines Unternehmens wirkt sich auf die Leistung im Bereich WorkingCapital Management aus. Die Schere geht jedoch nicht mehr ganz so weitauseinander wie noch vor fünf Jahren: 2018 betrug die Differenz zwischen großenund kleinen Unternehmen bei der Kapitalbindungsdauer 30 Tage, 2014 waren es noch35 Tage. Unterschiede zeigen sich in allen Bereichen der Prozesskette. "GrößereUnternehmen profitieren von ihrer Marktmacht, sie können günstigere Konditionenmit Zulieferern aushandeln - und sie organisieren ihre Lieferketten häufigeffizienter", so Kortman. Der wichtigste Treiber für die Performance beimWorking Capital Management sei die Bestandsreichweite. Und bei dieser Kennzahlschneiden große Unternehmen im Schnitt um 23 Tage besser ab als kleine Firmen."Mittelgroße und kleinere Unternehmen stehen auch weiterhin vor derHerausforderung, ihre Lieferkettenprozesse zu optimieren - und dabei auch dieStärken innovativer Technologien zu nutzen", so das Fazit des PwC-Experten.Hier geht es zur Studie:www.pwc.de/de/deals/unternehmen-schwaecheln-beim-working-capital-management.htmlÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen undwichtige Probleme zu lösen. 