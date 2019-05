Unternehmen beklagen Visavergabe in den USA

Berlin (ots) - Besonders IT-Dienstleister von restriktiverEinwanderungspolitik betroffen / Deutlicher Rückgang positiverVisa-BescheideBerlin, 21. Mai 2019 - Die restriktive Einwanderungspolitik vonUS-Präsident Donald Trump macht es für Unternehmen zunehmendschwieriger, ausländische Fachkräfte zu rekrutieren. DieEinwanderungsbehörde USCIS blockiert immer häufiger Visumsanträge vonIT-Unternehmen, die mithilfe des sogenannten H-1B-Programmsausländische Spezialisten ins Land holen wollen. Das berichtet dasWirtschaftsmagazin 'Capital' in seiner jüngsten Ausgabe (6/2019, EVT23. Mai).So wurden im vierten Quartal 2018 nur noch 75 Prozent allerAnträge positiv beschieden - ein historischer Tiefstand. Im gleichenVorjahreszeitraum waren es noch 83 Prozent, zuvor lag dieAnnahmequote stets über 90 Prozent. Besonders hart trifft esDienstleister, die für andere Unternehmen IT-Aufgaben übernehmen:Gerade einmal 60 Prozent der Anträge des französischen SpezialistenCapgemini wurden im Steuerjahr 2018 angenommen; die US-FirmaCognizant, mit 13 500 Anträgen wichtigster Nutzer desH-1B-Programms, kam auf 68 Prozent. Kaum betroffen sind hingegenTechkonzerne wie Apple, IBM oder Microsoft, deren Anträge zu fast 100Prozent bewilligt werden.Hintergrund der verschärften Vergabepraxis ist ein Erlass, der imApril 2017 in Kraft trat. Unter dem Titel "Buy American, HireAmerican" wies das Weiße Haus Behörden wie die USCIS an, die"Interessen amerikanischer Arbeitnehmer" besser zu schützen. Schonwährend des Wahlkampfs hatte Trump IT-Dienstleister verdächtigt, siebrächten "Billiglohnarbeiter mit H-1B-Visa ins Land, um die Jobs vonjungen, auf Colleges ausgebildeten Amerikanern zu übernehmen".In der Branche verschärft der Politikwechsel den ohnehinbestehenden Fachkräftemangel. Viele Unternehmen wehren sich daher vorGericht. Auch die US-Tochter der Darmstädter Software AG hat Klagegegen die USCIS und das Heimatschutzministerium eingereicht. Es gehtdabei um den Fall einer aus Indien stammenden Softwareberaterin, fürdie die Firma 2018 eine Verlängerung eines H-1B-Visums beantragthatte. Im Dezember lehnte die Behörde den Antrag ab - eine"unbegründete und willkürliche" Entscheidung, kritisiert die SoftwareAG. Denn die Mitarbeiterin habe 2014 erstmals ein Visum bekommen -welches seither dreimal problemlos verlängert worden sei.Sämtliche Unternehmen in den USA, die ausländische Arbeitnehmerrekrutieren wollen, "erleben ähnliche Fälle", heißt es von derSoftware AG gegenüber 'Capital'. "Unter der aktuellen Administrationwurde das Verfahren immer strenger wird und die Zahl der Ablehnungensteigt."Pressekontakt:Niklas Wirminghaus, Redaktion 'Capital'Tel.: 030 / 220 74-5122E-Mail: wirminghaus.niklas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell