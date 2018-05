Unternehmen ausgezeichnet - Verena Bentele und Karin Jung übergeben Rehapreis der BG ETEM

Köln/Dresden (ots) -Mit dem Rehabilitationspreis für vorbildliche Wiedereingliederungzeichnet die Berufsgenossenschaft Energie Textil ElektroMedienerzeugnisse (BG ETEM) das Unternehmen Antriebstechnik Saftigaus dem rheinland-pfälzischen Plaidt aus. Den Preis übergaben diescheidende Behinderten-Beauftragte der Bundesregierung, VerenaBentele, und Karin Jung, Vorsitzende der Vertreterversammlung der BGETEM am Mittwochmorgen in Dresden. Der mit 5.000 Euro dotierte Preiswird alle zwei Jahre von der BG ETEM an Unternehmen verleihen, diesich vorbildlich in der Rehabilitation von im Beruf erkrankten oderverletzten Mitarbeitern verhalten haben.Mitarbeiter nicht hängen gelassen"Die Antriebstechnik Saftig GmbH erhält den Preis, weil sie dielangwierigen Wiedereingliederung eines erkrankten Mitarbeitersoptimal unterstützt hat", erläutert Johannes Tichi, Vorsitzender derGeschäftsführung der BG ETEM. Bei dem Mitarbeiter war es durch denKontakt mit Schmierstoffen, Fetten und Ölen zu schwerwiegendenHauterkrankungen gekommen. "Meine Hände waren aufgerissen undblutig", erinnert sich Manuel Sebastiany. Der Betrieb hatte zunächstüber Monate hinweg versucht, einen anderen Arbeitsplatz für seinenBeschäftigten zu finden. Mehrere Versuche scheiterten, auch an denneuen Arbeitsplätzen kam es zu blutigen Einrissen an den Händen. Erstals er in den Bereich Elektrotechnik kam, verschwanden dieHauterscheinungen und die Hände wurden wieder gesund. MitUnterstützung der BG ETEM wird Manuel Sebastiany jetzt zumElektroniker für Automatisierungstechnik umgeschult. "Das Unternehmenhat in der ganzen Zeit immer an Herrn Sebastiany festgehalten und ihmden Rücken gestärkt", erläutert Tichi und sagt weiter: "Das istleider nicht selbstverständlich." Nicht selten würden, so Tichi, inähnlichen Situationen Arbeitsverhältnisse beendet. Für dieBetroffenen entstünden daraus Existenzängste, die sich auch negativauf den Heilungsprozess auswirkten.Unternehmen und Gesellschaft profitierenEngagement in der Wiedereingliederung macht sich nach Überzeugungder BG ETEM sowohl für die Unternehmen wie auch für die Gesellschaftbezahlt. So verweist Tichi auf den Fachkräftemangel und fordert: "Esist wichtig, dass gute Fachkräfte mit all ihrem Wissen und ihrenErfahrungen im Job bleiben können." Auch die Gesellschaft profitierenach seiner Einschätzungen von der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit:"Wer arbeitet zahlt Steuern und ist nicht auf Sozialleistungenangewiesen."Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,8Millionen Beschäftigte in etwa 200.000 Mitgliedsbetrieben. Aninsgesamt 14 Standorten kümmern sich rund 1.600 Beschäftigte umArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetriebensowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen undBerufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BGETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällenund Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt dieseauch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherStellv. Leiter der Abteilung Kommunikation/ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell