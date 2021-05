Unternehmen aus der Pflegebranche ist einer der besten Arbeitgeber Deutschlands

Köln (ots) - Das Pflegeberatungsunternehmen compass private pflegeberatung GmbH gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands 2021. Im Wettbewerb mit anderen Unternehmen konnte compass sich auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen Platz 2 sichern und bundesweit den 16. Platz. Dies wurde am gestrigen Abend beim Online-Prämierungsevents vom weltweit agierenden Great Place to Work® Institut bekannt gegeben. Die Auszeichnung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen."Wir sind stolz darauf, insbesondere in einer so herausfordernden Zeit wie der COVID-19-Pandemie erneut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland erhalten zu haben," erklärt Sibylle Angele, Geschäftsführerin von compass private pflegeberatung. Gerade für eine aufsuchende Pflegeberatung, die neben der telefonischen Beratung auch Termine vor Ort bei den Ratsuchenden zu Hause anbietet, galt es mit Ausbruch der Pandemie zum Schutz der Mitarbeitenden sowie der Klientinnen und Klienten in kurzer Zeit zahlreiche Prozesse und Abläufe anzupassen. "Was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrnehmen, ist, dass wir uns auch in schwierigen Zeiten sehr um ihre Bedürfnisse bemühen. Wir sind nicht nur für Ratsuchende, sondern auch für die Mitarbeiter*innen da", fasst Sibylle Angele, die aktuelle Situation zusammen. Dass compass nun sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet wurde und sogar Platz 2 in Nordrhein-Westfalen sowie Platz 16 bundesweit belegt, ist ein tolles Signal für die Geschäftsführung, die Mitarbeitenden und die Bewerber*innen, denn die Auszeichnung basiert auf einer anonymen und repräsentativen Befragung der Mitarbeitenden. Themen der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus wird das Management im Rahmen eines Kultur Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme es zur Gestaltung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur gibt.Auch während der Coronakrise werden in der Pflegeberatung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Denn gerade jetzt brauchen Pflegebedürftige kompetente Unterstützung, um eine optimale Versorgung zu erhalten. Auf Pflegefachkräfte und andere einschlägig Qualifizierte wartet eine umfassende Einarbeitung in Theorie und Praxis sowie ein spannender, abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Informationen sind unter www.compass-pflegeberatung.de zu finden.Weiterführende InformationenMehr zu compass als Arbeitgeber erfahren Sie hier: https://www.compass-pflegeberatung.de/arbeiten-bei-compassHintergrund:Die compass private pflegeberatung berät Pflegebedürftige und deren Angehörige telefonisch und auf Wunsch auch zu Hause gemäß dem gesetzlichen Anspruch aller Versicherten auf kostenfreie und neutrale Pflegeberatung (§ 7a SGB XI). Die telefonische Beratung steht allen Versicherten offen, die aufsuchende Beratung ist privat Versicherten vorbehalten. compass ist als unabhängige Tochter des PKV-Verbandes mit rund 500 Pflegeberaterinnen und Pflegeberatern bundesweit tätig.Pressekontakt:compass private pflegeberatung GmbHAbteilung Politik und KommunikationJana WesselTel.: 0221 93332 -111kommunikation@compass-pflegeberatung.dewww.compass-pflegeberatung.deOriginal-Content von: compass private pflegeberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell