Unternehmen aus Deutschland, China und Vietnam für Energy Efficiency Award 2017 nominiert

Berlin (ots) -- Zwölf Kandidaten zeigen, wie Energie künftig in Unternehmeneffizient genutzt werden kann- Auszeichnung wird am 20. November auf dem dena-KongressverliehenDie Deutsche Energie-Agentur (dena) hat zwölf Unternehmen für denEnergy Efficiency Award 2017 nominiert. Die internationaleAuszeichnung wird am 20. November 2017 auf dem dena-Kongress inBerlin an herausragende Energieeffizienzprojekte in privaten undöffentlichen Unternehmen verliehen. Dann stehen Manager, Technikerund Planer im Mittelpunkt, welche die Energiewende in ihremUnternehmen bereits aktiv gestalten und dabei Lösungen entwickelthaben, um den eigenen Betrieb fit für die Energiezukunft zu machen."Wir freuen uns über die vielen faszinierenden Projekte, die fürden Energy Efficiency Award eingereicht wurden. Das Interesse an derAuszeichnung ist so hoch wie selten zuvor, das ist ein gutes Signalfür die Zukunft. Die Unternehmen haben sich zum Motor für innovativeEnergieeffizienzlösungen entwickelt - analog und digital, nationalund international", sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender derdena-Geschäftsführung. "Das herausragende Engagement für Klimaschutzund Energieeffizienz möchten wir mit unserem internationalen Preiswürdigen."Der Energy Efficiency Award 2017 steht unter der Schirmherrschaftvon Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Er wird gefördertdurch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) undunterstützt durch die Premium-Partner Danfoss und KfW.Neun Nominierungen für in der Praxis erzielteEnergieeffizienzsteigerung116 Energieeffizienzprojekte haben sich in diesem Jahr für dieAuszeichnung beworben. Die eingereichten Projekte wurden von der Juryanhand der Kriterien Energieeinsparung, Klimaschutzrelevanz,Wirtschaftlichkeit sowie Innovationsgrad und Übertragbarkeit aufweitere Unternehmen bewertet. Zusatzpunkte konnten für Lösungenerworben werden, die auf eine effiziente Einbettung in dasEnergiesystem ausgerichtet sind, wie zum Beispiel Energiespeicher,Lastmanagement oder die Integration erneuerbarer Energien.Für den Energy Efficiency Award 2017 sind in denWettbewerbskategorien jeweils drei Unternehmen nominiert:Wettbewerbskategorie Energiewende 2.0:- Unternehmensgruppe ALDI SÜD für den Einsatz von eigenerzeugtemSolarstrom neben energieeffizienter Technik und einesEnergiemanagementsystems,- Robert Bosch für die systemdienliche Reduzierung von Lastspitzenzugunsten eines gleichmäßigen Energieverbrauchs und dieSteigerung der Energieeffizienz im Werk Nürnberg,- Guangdong Province Traditional Chinese Medical Hospital undGuangzhou Institute Of Building Science für den Einsatzenergiesparender Technologien in Gebäuden im subtropischen Raummithilfe einer effizienten Lüftungs- und Klimaanlage, einerenergieeffizienten Beleuchtung sowie der Nutzung erneuerbarerEnergietechnologien.Wettbewerbskategorie Energieeffizienz 4.0:- AIXTRON für digitale Messung und Fernüberwachung vonEnergiedaten im Rahmen eines Energiecontractings sowieEnergieeffizienzmaßnahmen in Heiz- und Kälteanlagen,- Caféhaus - Langes für die konsequente Energieeffizienzsteigerungin der Gastronomie durch energieeffiziente Beleuchtung,Kälteerzeugung und den Einsatz einer Kleinwindanlage,- PV Crystalox Solar Silicon für die Steigerung derEnergieeffizienz in der Produktion und die digitale Verknüpfungdes Energiemanagementsystems mit Hauptstromverbrauchern undProduktionsdatenbanken.Wettbewerbskategorie Energiemanagement und -dienstleistungen:- Bac Ninh Sewerage Company und Tilia für die energetischeOptimierung mit gleichzeitiger Verbesserung der Qualität derAbwasserbehandlung in einem Abwasserunternehmen in Vietnam,- Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen und WILO für einVorzeigeprojekt zum Einbau energieeffizienter Pumpen bei einemSportverein mithilfe von Crowd-Finanzierung,- Sozialstiftung Bamberg Energiemanagement und SPIE EnergySolutions für eine Energiesparcontractinglösung im Klinikum amBruderwald, welche die Energieeinsparungen in Klima- undLüftungsanlagen, in der Dampf- und Wärmeerzeugung sowie in derKälteerzeugung steigert.Drei Konzepte für Publikumspreis nominiertErstmals konnten sich Unternehmen mit Konzepten für denPublikumspreis bewerben. Aus den Einreichungen wählte die Jury dreiUnternehmen aus, die auf dem dena-Kongress in einem Live-Pitch ihrKonzept vorstellen und um die Gunst des anwesenden Fachpublikumswerben. Für den Publikumspreis sind nominiert:- Krones - Werk Steinecker für das Konzept einer energetischautarken Brauerei, die sich dank der Verwertung ihrer Reststoffeselbst mit thermischer und elektrischer Energie versorgen kann,- I[n]solation UG für ein mehrschichtiges innovativesRollladensystem, welches im ausgefahrenen Modus einenWärmedämmwert einer gedämmten Wand erreicht. Im eingefahrenenZustand kann der volle Solarertrag genutzt werden,- Stadtwerke Münster in Kooperation mit dem Tiefbauamt Münster fürein Straßenbeleuchtungskonzept, das zum einen dieUmweltauswirkungen durch Lichtverschmutzung reduziert und zumanderen Energie und Kosten einspart.Über den Energy Efficiency AwardDer international ausgeschriebene Energieeffizienzwettbewerb istmit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert. Seit 2007 vergibt
die dena die Auszeichnung, um herausragende Energieeffizienzprojekte
und Leistungen in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu stellen. Bis
heute konnten 777 Bewerbungen aus 53 Ländern verzeichnet werden. In
diesem Jahr wird der 40. Award an ein Unternehmen überreicht.
Alle Informationen zum Wettbewerb unter
www.EnergyEfficiencyAward.de.
Weitere Informationen zum dena-Kongress unter
www.dena-kongress.de.