Unternehmen Sie eine 60-Sekunden-Reise zu Sydneys berühmten Sculptures by the Sea, Bondi 2018

Drohnen-Videoaufnahmen jetzt verfügbar, Sculpture by the Sea,Bondi Beach, SydneySydney (ots/PRNewswire) - Destination NSW hat heute atemberaubendeLuftaufnahmen von Sculpture by the Sea, Bondi, veröffentlicht, mitBildern der atemberaubenden Skulpturenausstellung im Freien am BondiBeach, Sydney, einem der berühmtesten Strände der Welt.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitteauf: https://www.prnasia.com/mnr/sxs2018.shtmlSculpture by the Sea, Bondi, die weltweit größte jährliche freizugängliche Skulpturenausstellung im Freien, verwandelt einen Teilder Küste Sydneys in einen 2 km langen Skulpturenpark und zeigt über100 Skulpturen von Künstlern aus Australien und der ganzen Welt.Als eine der meistbesuchten (und fotografierten) VeranstaltungenSydneys zieht Sculpture by the Sea, Bondi, an 18 Tagen rund 450.000Besucher an und markiert den Beginn des Sommers in Sydney. Sie läuftnun bis zum 4. November 2018.Einen Höhepunkt der Ausstellung bildet die Präsentation von achtAlumni-Werken der führenden chinesischen Kunsteinrichtung CentralAcademy of Art (CAFA) in Peking, darunter eine 3 m hohe, massiveFigur, Horizon by Mu Boyan, die auf der südlichen Bondi-Halbinsel imMarks Park steht. Die Ausstellung zeigt auch Werke führenderaustralischer Bildhauer Hossein Valamanesh, Ron Robertson-Swann OAMund Wendy Teakel.Das Video kann unter den untenstehenden Links heruntergeladen werden:Sculpture by the Sea Video -- 60 Sek. -- HIER KLICKEN (https://vimeo.com/296348360/ed44cd3abe)Sculpture by theSea Bilder --HIER KLICKEN (https://drive.google.com/open?id=1kKcDV5HFri-do07aJMcq-fWcDgHuZC1G)Kurzinfos zur Messe- Anzahl der Skulpturen: 107- Anzahl der Länder (einschl. Australien): 21- Anzahl australischer Künstler: 70 (3 aus ACT, 37 aus NSW, 1 ausQLD, 2 aus SA, 1 aus TAS, 15 aus VIC, 11 aus WA)- Anzahl internationaler Künstler: 37 (1 Österreich, 2 Kanada, 8China, 1 England, 1 Frankreich, 9 Japan, 3 Neuseeland, 1 Norwegen,1 Portugal, 2 Slowakei, 1 Südafrika, 1 Spanien, 1 Schweden, 1 WalesUK, 3 USA, 1 Südkorea)- Die Ausstellung findet seit 22 Jahren statt - sie begann 1997, alseine eintägige Veranstaltung mit einem Gesamtbudget von 11.000US-Dollar und 64 Skulpturen, die von Freiwilligen in einemAufenthaltsraum organisiert wurde und 25.000 Besucher anlockte.#ILoveSydneyInformationen zu Destination NSWDestination NSW ist die führende NSW-Regierungsbehörde derstaatlichen Tourismus- und Großveranstaltungsbranche und ist für dieEntwicklung und Umsetzung von Strategien zum Wachstum der staatlichenTourismuswirtschaft verantwortlich. Unser besonderer Fokus liegt aufder Förderung des Tourismus und der Realisierung und Entwicklunggroßer Sport- und Kulturveranstaltungen in Sydney und dem regionalenNSW. Darüber hinaus ist Destination NSW der größte Investor fürBusiness Events Sydney. Die Organisation verfolgt damit das Ziel,mehr internationale Kongresse, Anreizprogramme für Reisen,Unternehmensveranstaltungen und Ausstellungen nach Sydney zu holen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/773247/Sculpture_by_the_Sea_Video.mp4Pressekontakt:Melissa Coates+61299311308melissa.coates@dnsw.com.auOriginal-Content von: Destination NSW, übermittelt durch news aktuell