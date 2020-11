Das Unternehmen Globus Fachmärkte zahlt erneut Corona-Prämie aus

Völklingen (ots) - Die unermüdliche Leistung und der Einsatz der Mitarbeiter im Rahmen der Pandemie hat die Geschäftsführung der Globus Fachmärkte dazu bewogen, im November eine erneute Corona-Prämie von bis zu 500 Euro je Mitarbeiter auszuzahlen. Die Höhe der jeweiligen Bonuszahlung richtet sich in der Regel nach der individuellen Arbeitszeit. Auch Auszubildende, Studenten und Praktikanten erhalten eine Corona-Prämie.Schon im Juni hat das Einzelhandelsunternehmen, zu dem Globus Baumarkt, hela und Alphatecc. gehören, seinen Mitarbeitern eine Corona-Prämie von bis zu 1.000 Euro ausgezahlt. Somit wenden die Globus Fachmärkte im laufenden Kalenderjahr circa 11 Millionen Euro für Sonderzahlungen an ihre Mitarbeiter auf."Die herausfordernde Zeit hat uns wieder einmal sehr bewusst gemacht, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Gut sind und wir uns, insbesondere in schwierigen Zeiten, auf unsere Mitarbeiter verlassen können. Wir spüren in der Corona-Krise einen unglaublichen Zusammenhalt unserer Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter haben Eigeninitiative gezeigt, sich Themen angeeignet und vorangetrieben", so Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.Die Globus Fachmärkte legen ganz besonderen Wert auf die regelmäßige Weiterbildung ihrer insgesamt 9.400 Mitarbeiter sowie die Förderung ihrer jungen Nachwuchskräfte, sowohl in ihrem Hauptsitz im saarländischen Völklingen, als auch in ihren knapp 100 deutschen und luxemburgischen Märkten. Derzeit beschäftigt das Einzelhandelsunternehmen fast 800 Azubis. Im Ausbildungsjahr 2020 wurden sogar 80 Azubis mehr eingestellt als in den Vorjahren.Seit einiger Zeit beschäftigen sich die Globus Fachmärkte noch intensiver mit den immer größer werdenden Herausforderungen des Arbeitsmarktes. Erste Erfolge belegt beispielsweise eine Sonderauswertung der Online-Plattform für Arbeitgeber-Bewertungen Kununu. Diese hatte für die Lebensmittel Zeitung die Top-Ten-Händler ausgewertet. Dabei landeten die Globus Fachmärkte mit Abstand auf dem ersten Rang. Mehr als 80 Prozent der Globus-Fachmärkte-Mitarbeiter empfehlen ihr Unternehmen als Arbeitgeber weiter. Dieses Traumergebnis in der Handelsbranche bestätigt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit, ebenso wie die Kundenzufriedenheit, bei den Globus Fachmärkten an erster Stelle steht.Mehr Informationen über das Unternehmen unter:www.globus-baumarkt.de (http://www.globus-baumarkt.de)www.alphatecc.de (http://www.alphatecc.de)www.hela.de (http://www.hela.de) Pressekontakt:Diana DoriguzziE-Mail: presse@globus-fachmaerkte.deGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGKoordination VölklingenZechenstraße 8, 66333 VölklingenOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell