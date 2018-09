Unternehmen in Deutschland investieren verstärkt in Digitalisierung

Frankfurt am Main (ots) -- Unternehmensbefragung: Mehr als die Hälfte aller Unternehmenhaben Digitalisierungsvorhaben fest eingeplant- Große Unternehmen sind Vorreiter, Verarbeitendes Gewerbe sowieGroß- und Außenhandel besonders aktiv- Triebfeder für Investitionen ist Effizienzsteigerung- Zugang zu Krediten für Digitalisierungsprojekte schwieriger alsfür andere InvestitionenDie Digitalisierung in den deutschen Unternehmen nimmt Fahrt auf:In der Unternehmensbefragung 2018, die die KfW gemeinsam mitSpitzenverbänden sowie Fach- und Regionalverbänden der deutschenWirtschaft durchgeführt hat, planen mehr als die Hälfte derUnternehmen (53 %) in den kommenden zwei JahrenDigitalisierungsmaßnahmen durchzuführen. In der Vorjahresbefragunglag dieser Anteil noch bei 42 %. Der Anteil der Unternehmen, dieDigitalisierungsvorhaben ausschließen, ist um 9 Prozentpunkte auf 25%gesunken.Wie stark Unternehmen in die Digitalisierung investieren, hängtvon ihrer Größe ab. Vorreiter sind große Unternehmen mit über 50 Mio.EUR Jahresumsatz, von denen 87 % Investitionen in die Digitalisierungfest eingeplant haben. Der entsprechende Anteil der kleinenUnternehmen bis 1 Mio. EUR Jahresumsatz liegt bei 32 %. NachWirtschaftszweigen aufgeschlüsselt, sind Unternehmen desVerarbeitenden Gewerbes und des Groß- und Außenhandels mit 69 bzw. 68% besonders aktiv. Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbesdigitalisieren vor allem ihre Produktionsanlagen. Im Groß- undAußenhandel steht dagegen die Vernetzung mit anderen Unternehmen imMittelpunkt.Die Triebfeder für geplante Digitalisierungsinvestitionen ist fürdie Unternehmen die Steigerung der Effizienz, etwa durch dieVerknüpfung der IT-Systeme zwischen den Geschäftsbereichen (56 %)oder in der Produktion (55 %). Die Nutzung von Chancen bei derErschließung neuer Märkte mit Hilfe neuer digitaler Produkte,Dienstleistungen und Geschäftsmodelle ist nur für 34 % ein Motiv fürInvestitionen in die Digitalisierung.Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, zu den Ergebnissen:"Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, Wachstum undProduktivität zu steigern, und hilft dabei, auch zukünftig dieWettbewerbsfähigkeit Deutschlands sicherzustellen. Deshalb ist eserst einmal eine gute Nachricht, dass die Unternehmen stärker in dieDigitalisierung investieren. Es reicht aber nicht, damit lediglichdie Effizienz des Bestehenden zu verbessern. Vielmehr gilt es, denBlick noch viel stärker auf die Chancen der Digitalisierung fürveränderte oder neue Geschäftsmodelle und Märkte zu richten. Hierliegt die eigentliche Herausforderung, um künftig im Wettbewerb zubestehen."Nur wenig Unternehmen finanzieren ihre Digitalisierungsprojekteüber Kredite. Lediglich 9 % der Unternehmen, die Kreditverhandlungenführen, wollen damit Digitalisierungsvorhaben finanzieren. Ein Grundhierfür dürfte sein, dass Unternehmen bislang eher kleine Voluminafür ihre Digitalisierungsprojekte ausgeben und die dafürerforderlichen Mittel aus internen Quellen decken können. Mitzunehmender Größe führen Unternehmen häufiger Kreditverhandlungenüber Digitalisierungsvorhaben.Generell ist es für Unternehmen schwieriger, Kredite fürInvestitionen in die Digitalisierung zu erhalten als für andereInvestitionen, z.B. für Maschinen und Anlagen. DieWahrscheinlichkeit, dass Unternehmen den Kreditzugang als "schwierig"oder "sehr schwierig" bezeichnen, beträgt bei Unternehmen, die fürDigitalisierungsvorhaben nach einem Kredit suchen, 13,7 %. DieseWahrscheinlichkeit liegt somit gut zwei Drittel höher als beiKrediten für andere Investitionen.Die Unternehmensbefragung 2018 wurde zum 17. Mal unter Unternehmenaller Größenklassen, Wirtschaftszweige, Rechtsformen und Regionendurchgeführt. An der Erhebung nahmen knapp 2.200 Unternehmen aus 20Spitzenverbänden sowie Fach- und Regionalverbänden der deutschenWirtschaft teil. Sie erfolgte im Zeitraum zwischen Mitte Dezember2017 und Mitte März 2018.Die Unternehmensbefragung 2018 - Digitalisierung nimmt Fahrt aufsteht unterwww.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Unternehmensbefragung.html zumDownload zur Verfügung.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell