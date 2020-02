Das Unternehmen AMAALA gibt ein großes Aufgebot von Branchentitanen für seinen Beirat bekannt

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - AMAALA, das ultraluxuriöse Bauprojekt ander Nordwestküste Saudi-Arabiens, hat die Besetzung seines Beiratsbekanntgegeben. Auf der ersten Vorstandssitzung kamen Branchentitanen mitwohlbekannten Namen zusammen, um ihr visionäres Wissen über Gesundheit undWohlbefinden, Nachhaltigkeit und Konservierung, die Künste und das Gastgewerbemit einander zu teilen.Nicholas Naples, Chief Executive Officer von AMAALA, kommentierte: "Dies ist einbeispielloses Projekt, bei dem Nachhaltigkeit und Philanthropie im Mittelpunktstehen. Wir schaffen von Grund auf einen integrativen Ansatz für Gesundheit,Wellness und erlebnisorientierten Luxus."Angesichts des Ausmaßes und der Ambitionen von AMAALA wird das breite Spektruman Fachwissen und die Vielfalt unseres Beirats für den weiteren Weg unseresUnternehmens von entscheidender Bedeutung sein. Seine kollektiven Erkenntnissestellen ein unschätzbares Gut dar und werden uns dabei helfen, unsere Ambitionenzu verwirklichen, nämlich ein Angebot zu entwickeln, das Besucherntransformative persönliche Reisen bietet, die von Kunst, Wellness und derReinheit des Roten Meeres inspiriert sind."Die Ökologie des Gebiets erfordert eine außergewöhnliche Sensibilität. DerMasterplan wird in Phasen entwickelt, um die wirtschaftliche Diversifizierung zuunterstützen und gleichzeitig die Erhaltung von Kultur und Umwelt zu fördern.AMAALA ist ein faszinierendes Angebot, das nach allen Maßstäben einzigartig ist.Es ruft die Abenteuer Arabiens wach und ermöglicht die Wiederentdeckung vonWundern. Das AMAALA-Beratungsgremium bringt seine reichhaltigen Erfahrungen,bewährte Methoden und neue Ideen in die drei tragenden Säulen der Marke ein:Kunst und Kultur, Wohlbefinden und Sport sowie Meer, Sonne und Lifestyle.Das Gastgewerbesegment von AMAALA, das an der Schaffung eines Erlebnissesarbeitet, das weit über den Aufenthalt hinaus resoniert, wird von weltweitführenden Experten des Gastgewerbes geleitet.- Antoine Corinthios, President, AGC Consulting LLC: Der ehemaligePräsident von Four Seasons Hotels und Resorts für Europa, den NahenOsten und Asien, eine etablierte Führungspersönlichkeit imGastgewerbe mit fast 40 Jahren Erfahrung im Luxussektor in einergroßen Bandbreite von internationalen Märkten. Herr Corinthios waraußerdem als Executive Advisor of Development and Operations fürRocco Forte Hotels tätig und gründete seine eigeneUnternehmensberatung für das Gastgewerbe.- Neil Jacobs, Chief Executive Officer, Six Senses Hotels Spas: ChiefExecutive Officer bei Six Senses Hotels Resorts Spas; die Karrierevon Neil Jacobs umspannt den Globus. Bevor er zu Six Senses kam,bekleidete Herr Jacobs wichtige Führungspositionen sowohl bei derStarwood Capital Group als auch bei Four Seasons Hotels andResorts. Er war an der Entwicklung vieler interessanter Marken wieder Baccarat Hotels und 1 Hotels beteiligt.- Edward Mady, Vice President North America von The Dorchester Groupund General Manager von The Beverly Hills Hotel: Edward Mady wurdevom Hotel Magazine zum Hotelier of the World 2017 gekürt und bringtmehr als vier Jahrzehnte an Erfahrung mit, darunter 20 Jahre beimUnternehmen The Ritz-Carlton, wo er vor allem als Vice Presidentund Area General Manager tätig war. Herr Mady hat mehrereEhrenauszeichnungen erhalten, unter anderem den Preis HospitalityProfessional of the Year 2011 der Food and Beverage Association.- Claude Maniscalco, General Manager, Saint-Tropez Tourist Office:Claude Maniscalco ist ein erfahrener CEO mit Verantwortung für dieFörderung eines der größten touristischen Markenreiseziele,Saint-Tropez, mit einem langen Resümee von Tätigkeiten in derFreizeit-, Reise- und Tourismusbranche.- Georg R. Rafael, Director und Eigentümer der Rafael Group S.A.M.:Georg R. Rafael war früher Executive Vice President von RegentInternational Hotels, stieg zum Joint Managing Director undHauptaktionär des Unternehmens auf und ist außerdem der Gründer vonRafael Hotels Limited, einer Kollektion vonFünf-Sterne-Luxus-Boutique-Hotels. 2002 gründete er die RafaelGroup S.A.M. mit Sitz in Monaco, um als Senior Advisor fürinternational renommierte Hotelunternehmen bei Akquisitionen,Entwicklung und Neupositionierung von Luxushotels zu fungieren. Von2002 bis 2014 war er Direktor und stellvertretender Vorsitzenderdes Vorstands von Belmond.- Horst Schulze, Chairman Emeritus, Capella Hotels: Horst Schulzewird als einer der weltweit führenden Hoteliers mit einer übersechs Jahrzehnte währenden Karriere geschätzt.Herr Schultze, einesder Gründungsmitglieder von The Ritz-Carlton, diente demUnternehmen als President und Chief Operating Officer für denweltweiten Betrieb. Während seiner Amtszeit wurde das Unternehmenzweimal mit dem Malcolm Baldrige National Quality Awardausgezeichnet. Er gründete später die Luxusmarke Capella Hotels &Resorts.Die beeindruckende Liste setzt sich mit den folgenden weltweit tätigenFührungskräften fort, deren anerkannte Leistungen in der Immobilienentwicklungund -finanzierung für AMAALA auch Verbindungen zu potenziellen Investoren undPartnern herstellen, während diese Führungskräfte gleichzeitig als weltweiteBotschafter dienen.- Evan Kwee, Vice President von Pontiac Land und Eigentümer derCapella Hotel Group: Evan Kwee hat in den letzten zehn Jahren denGeschäftsentwicklungsbereich von Pontiac Land geleitet und warmaßgeblich an der Konzeption jeder neuen Immobilienentwicklung imPortfolio dieses Unternehmens beteiligt. Er ist stellvertretenderVorsitzender der Capella Hotel Group und leitet das Bauprojekt vonCapella und Patina Hotels and Resorts. Herr Kwee leitet auch dieProduktentwicklung für die Gruppe, die eng mit Kunden, Architektenund Ingenieuren zusammenarbeitet, um Design-Exzellenz zugewährleisten und innovative, aber auch profitable Produkte zuentwickeln.- Daniel Mcquade, ehemaliger Präsident von AECOM International: Alsein führender Akteur für die Planung, Entwicklung und Konstruktionvon Infrastrukturanlagen hat Daniel Mcquade Bauvorhaben im Wert vonmehr als 50 Milliarden US-Dollar geleitet. Mit seiner 35-jährigenErfahrung leitete er hochkarätige Projekte, darunter imStadtzentrum und dem Hafen von Doha sowie demMercedes-Benz-Stadion.- Barry S. Sternlicht, Chairman & Chief Executive Officer, StarwoodCapital Group: Herr Sternlicht ist Chairman und CEO der StarwoodCapital Group, der Privatgesellschaft für alternativeInvestitionen, die sich auf globale Immobilien, Hotelmanagement,Öl-, Gas- und Energieinfrastruktur konzentriert. Herr Sternlichtist außerdem Vorsitzender des Starwood Property Trust (NYSE: STWD),der größten kommerziellen Hypothekengesellschaft in den VereinigtenStaaten, sowie Vorstandsmitglied von Invitation Homes (NYSE: INVH),einem der größten börsennotierten Investoren, Eigentümer undBetreiber von Einfamilienhäusern in den Vereinigten Staaten.Da Nachhaltigkeit AMAALA am Herzen liegt, lässt sich das Unternehmen beiEntscheidungen in Bezug auf umweltverträgliche Bau- und Betriebspraktiken sowieMeer- und Landschutzprogramme und -studien von dieser hochgeschätzten Expertinberaten:- Emma Johnston, Dean of Science, Professor of Marine, Ecology &Ecotoxicology, UNSW Sydney: Emma Johnston, Dean of Science an derUniversity of New South Wales (UNSW) und President of Science &Technology Australia, ist eine anerkannte Autorität auf dem Gebietder Meeresökologie und ehemalige Pro Vice-Chancellor (Research) derUNSW. Frau Johnston ist Head of the Applied Marine and EstuarineEcology Lab bei UNSW und hat große Projekte für Industrie,Regierung, das Australian Research Council und das AustralianAntarctic Science Program geleitet.AMAALA wird durch Kunst- und Kulturangebote auch Stärkung für die Seele bieten,unter der Leitung dieser eminenten Vertreter:- Solenne Blanc, Deputy Chief Executive Officer von Beaux Arts & Cie,Senior Advisor für EY zur Medien- und Kulturbranche: Mit 22 JahrenErfahrung in den Bereichen Strategie, Innovation und digitaleTransformation in der Medien- und Kulturbranche ist Solenne Blancdafür verantwortlich, das interne und externe Wachtum von BeauxArts & Cie zu betreuen und neue Geschäftseinheiten wie Beaux ArtsInstitute und Beaux Arts Consulting zu verwalten.- Thomas Krens, Director Emeritus, Solomon R. Guggenheim Foundationund Chairman & Chief Executive Officer, Global Cultural AssetManagement LLC: Als Director und Chief Artistic Officer der SolomonR. Guggenheim Foundation über mehr als 20 Jahre war Herr Krensverantwortlich für die Schaffung, Entwicklung und den Betrieb desGuggenheim Global Network, durch das Guggenheim als eine weltweiteKulturmarke etabliert wurde. Herr Krens war auch für die Konzeptionund Entwicklung des Masterplans für den Kulturdistrikt SaadiyatIsland für die Regierung von Abu Dhabi verantwortlich und hat fürnationale und regionale Regierungen und große Unternehmengearbeitet, wobei er umfassende neue Museumsprojekte, Programme,Sammlungen, Ausstellungen und Betriebspläne entwickelt hat.Bei AMAALA als einem immersiven und interaktiven Reiseziel wird das Angebot vonindividuell personalisierten Programmen für Körper, Geist und Seele kuratierteWellness- und Verjüngungsprogramme sowie hochkarätige Sportprogramme umfassen,die von den folgenden passionierten Pionieren des Bereichs Sport und Wellnessgestaltet werden:- Simon Brooks-Ward, Chairman und Chief Executive, The HPower Group:Major General Simon Howe Brooks-Ward ist ein britischerVeranstalter und Armeereserveoffizier, der als Deputy CommanderField Army gedient hat. Durch sein BAFTA-ausgezeichnetesUnternehmen, die HPower Group, ist Brooks-Ward am bekanntesten fürdie Organisation von großen Pferdesportveranstaltungen auf derganzen Welt, darunter derjenigen zur 90. Geburtstagsfeier der Queenund der Royal Windsor Horse Show.- Ignacio "Nacho" Figueras, Medienpersönlichkeit und Polo-Spieler:Der führende internationale Polo-Spieler Nacho Figueras wird wegenseiner Verdienste um den Sport oft als der "David Beckham des Polo"bezeichnet. Als einer der angesehensten und talentiertestenPolo-Spieler der Welt ist er auch einer der wenigen Torjäger, diedem Sport aktiv Zuschauer und Medienaufmerksamkeit vermitteln. Erist derzeit Kapitän und Miteigentümer des Polo-Teams Black Watch,das die Bridge Hampton Mercedes Polo Challenge und den Hall of FameCup gewonnen hat.- Susan Harmsworth, Gründerin von ESPA International: Die Gründerinder Spa- und Hautpflegemarke ESPA International Susan Harmsworthverfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Spa- undWellnessbranche und hat mehrere erfolgreiche Wellnessunternehmengegründet und geleitet. Sie war außerdem Vorreiterin des modernenSpamodells, das uns heute so gut vertraut ist.- Ingo Schweder, Gründer und Chief Executive Officer, GOCOHospitality: Herr Schweder bringt insgesamt 30 Jahre Erfahrung ausder Spabranche und dem Gastgewerbe mit. Er leitet diemultidisziplinären Teams von GOCO Hospitality und Horwath HTLHealth and Wellness und widmet sich der Aufgabe, die neuestenWellness-Entwicklungen für die weltweit führenden Gastgewerbe- undImmobilienmarken zu strategisieren, zu konzipieren, zu gestaltenund zu verwalten.Die Bekanntgabe des AMAALA-Beirats ist der jüngste Meilenstein für AMAALA nachseiner Gründung als eigenständiges Unternehmen. In Übereinstimmung mit derCharta des Beirats von AMAALA wird der Vorstand zwei- bis viermal im Jahrzusammentreten.