Das Unternehmen 4.0: Agilität entscheidet / Aktuelle CAMELOT-Studie gibt Antworten zu den Geschäftsmodellen und Organisationsstrukturen der Zukunft

Mannheim (ots) - Digitale Trends wie Big Data, virtuelle Wege derZusammenarbeit mit externen Partnern, Automatisierung operativerProzesse und selbstlernende Systeme fordern von Unternehmen einevollständige Umgestaltung bestehender Geschäftsmodelle undOrganisationsstrukturen. Laut einer aktuellen Studie desBeratungsspezialisten CAMELOT Management Consultants fühlen sichviele Unternehmen nur unzureichend dafür vorbereitet. Doch wer inSachen Digitalisierung keine Vorreiterrolle einnimmt, läuft Gefahr,die angestammte Marktposition an Wettbewerber mitreaktionsschnelleren Organisations- und Entscheidungsstrukturen zuverlieren. Manager sehen agile, anpassungsfähigeUnternehmensstrukturen daher als erfolgskritisch an. Outgesourcedwerden zukünftig nicht nur manuelle, sondern zunehmend auchkognitiv-planerische Aufgaben. 70% der Befragten sind der Meinung,dass im Business-Alltag projektbezogene Strukturen immer wichtigerwerden.Für die Studie "Mastering Digital Transformation" hat CAMELOTManagement Consultants über 130 Top Manager der größten UnternehmenDeutschlands aus der Konsumgüter-, Pharma-, Chemie-, Automobil- undFertigungsbranche befragt. Joachim Getto, Studienautor und AssociatePartner bei CAMELOT, kommentiert die Studienergebnisse: "Digitalaufgestellte Organisationen erkennen früher Muster, die einverändertes Konsumentenverhalten vorhersagen und könnenDienstleistungen und Produkte, aber auch ihr Einkaufs- undLieferverhalten schneller darauf ausrichten. Nicht die Manager alleintreffen kognitive Entscheidungen, die oft zu zeitlicher Verzögerungführen, sondern die Prozesse selbst entscheiden. Der Managerüberwacht hauptsächlich."Geschäftsmodelle und -prozesse neu denkenDie Digitalisierung beschleunigt Geschäftsprozesse und bringtVeränderungen im Kundenverhalten mit sich, auf die es schnell zureagieren gilt. Viele der in der Studie befragten Entscheidungsträgersehen daher agile, anpassungsfähige Strukturen als zentral an. "Dasdigitale Unternehmen der Zukunft ist im Kern ein flexiblesKollaborationsmodell von unterschiedlichsten Marktteilnehmern miteiner konsequenten Ausrichtung auf den Kunden. Die Grundvoraussetzunghierfür sind Agilität in Geschäftsprozessen, Organisation undIT-Architektur", sagt Günter Krieglstein, der dasDigitalisierungsgeschäft der CAMELOT-Gruppe aufGeschäftsleitungsebene verantwortet. Die Studienergebnisseunterstreichen diese Aussage: Eine effiziente Zusammenarbeitinnerhalb der Unternehmen, aber auch mit externen Partnern ist fürdie klare Mehrheit der Studienteilnehmer ein Schlüssel zum Erfolg.Dasselbe gilt für flexible Modelle bei den Geschäftsbeziehungen.Die komplette Studie ist auf Bestellung unter www.camelot-mc.comkostenfrei erhältlich.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.600 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung. www.camelot-mc.com