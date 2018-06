Unterlassungserklärung unterzeichnet: Skandal-Rapper Farid Bang gibt im Streit mit Dr. Alice Weidel kleinlaut bei

Hamburg/Düsseldorf (ots) - Trotz Entlassung durch Plattenfirma undAbschaffung des Echos hatte Bang erneut strafbare Beleidigungen inSong veröffentlichtWeidel hat Strafanzeige gestelltIm Streit mit der AfD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Alice Weidel hatder Rapper Farid Bang (bürgerlich: Farid Hamed El Abdellaoui) jetztklein beigegeben und eine Unterlassungserklärung unterzeichnet.Nachdem seine Plattenfirma ihn nach dem Skandal um antisemitischeEntgleisungen ("Mein Körper definierter als der vonAuschwitz-Insassen") entlassen und der Musikpreis "Echo" wegen derkontroversen Verleihung an ihn abgeschafft wurde, hatte er in derNacht vom 14. auf den 15. Mai auf Instagram und Facebook einen kurzenAusschnitt aus einem neuen Song veröffentlicht. Dazu schrieb der31-Jährige: "Hier nochmal ne kleine Kostprobe zu Killa 2018." In dem20 Sekunden langen Videoausschnitt ist zu hören, wie er dieAfD-Politikerin Dr. Alice Weidel als "Nazi-Bitch" und "Nutte"bezeichnet und ihr damit droht, ihr das Nasenbein zu brechen.Wörtlich heißt es: "Brech' Alice Weidel ihr Nasenbein, es wird zugravierend. Und wenn mein Haken trifft, kann die Nazi-Bitch ihrenNamen nicht mehr buchstabieren. (Bitch) Nutte du weißt, die Polizeifindet dich in der U-Bahn liegend, weil du mir den Pass abnehmenwolltest wie beim Fußballspiel."Weidel hatte den Text zunächst nicht kommentieren wollen, dannaber durch Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel juristische Schritte gegenBang prüfen lassen. Sowohl Facebook als auch Instagram hatten dasVideo dann auf dessen Aufforderung hin gelöscht. "Es liegen sowohlstrafbare als auch persönlichkeitsrechtsverletzende Beleidigungenvor", sagt dieser. "Diesmal hat Bang sich mit dem falschen Gegnerangelegt und kleinlaut gekniffen." Neben der Unterzeichnung einerUnterlassungserklärung versprach Bang nun die Zahlung einer "in dasbillige Ermessen" von Frau Dr. Weidel gestellten Vertragsstrafe,sollte er die streitigen Äußerungen erneut machen oder verbreiten.Die Kosten für die Abmahnung in Höhe von mehreren tausend Euro wirdBang ebenfalls zu übernehmen haben. Auch eine Strafanzeige gegen Bangsei inzwischen bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, seinemWohnsitz, gestellt worden.Der Jargon Bangs ist nichts Neues. Er provoziere, so die FAZ "mitTexten, in denen Frauen meist als 'Huren' auftreten, gerne auch malvergewaltigt werden, in denen sich Gewaltorgien undMenschenverachtung durch die Verse ziehen und zu deren Leitkultur dieErniedrigung von Juden und Antisemitismus gehören." Die Entgleisungenvon Bang seien laut Steinhöfel der gänzlich misslungene Versuch einerRetourkutsche. Weidel hatte anlässlich der Echo-Verleihung,getwittert, Bang sei "nichts weiter als ein asozialer Marokkaner" -eine Anspielung auf dessen Song "Asozialer Marokkaner". Der Musikerhat marokkanische Wurzeln, wurde aber in Spanien geboren und lebtseit seiner Kindheit in Deutschland."Ein Kritiker nannte die Texte von Farid Bang einmal 'bestürzenddumm'. Dass dies zutrifft, hat er hier erneut unter Beweis gestellt",resümiert Steinhöfel. "Leider ist zu befürchten, dass Bang sich auchin Zukunft an Schwächeren und Wehrlosen verbal vergreifen wird.Dümmere zu finden, wird für ihn nicht so einfach sein."Über Rechtsanwälte SteinhöfelDer Hamburger Anwalt Joachim Nikolaus Steinhöfel ist einer derprofiliertesten und bekanntesten deutschen Wettbewerbs- undMedienrechtler. Weitere Kernbereiche seiner 1989 gegründeten Kanzleisind Rechtsfragen des Internets und E-Commerce. Steinhöfel kann aufErfahrungen aus nahezu 10.000 Zivilprozessen zurückgreifen, diehäufig über mehrere Instanzen geführt wurden - bis heute brachte erweit über 200 Verfahren zum Bundesgerichtshof (BGH). Steinhöfel, derzudem als Publizist und Blogger tätig ist, setzt sich seit Jahren fürdie Meinungsfreiheit, insbesondere in sozialen Netzwerken, ein undgilt als vehementer Kritiker des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes(NetzDG). Auf der von ihm ins Leben gerufenen Seite "Facebook-Sperre- Wall Of Shame" dokumentiert er seit 2016 zahlreiche Fälle von zuUnrecht gesperrten Usern oder gelöschten Beiträgen sowieunterbliebenen Löschungen von strafbaren Kommentaren. DerWissenschaftliche Dienst des Bundestages hat die gesammelten Fälle ineinem Gutachten (WD 10 - 3000 - 037/17) als Beleg für die schwierigeBeurteilung von strittigen Inhalten von Hasskommentaren anhand dervielfach intransparenten Lösch- und Nicht-Löschpraxis von Facebookerwähnt. Mehr unter www.steinhoefel.de sowiehttps://facebook-Sperre.steinhoefel.dePressekontakt:Petra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Email: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Rechtsanwälte Steinhöfel, übermittelt durch news aktuell