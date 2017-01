Unterhaltung am Abend, News am Morgen: Moderator Jan Hahn jetzt exklusiv bei der Mediengruppe RTL

Köln (ots) - Moderator Jan Hahn hat ab sofort ein neues Zuhause imTV. Nachdem er seit Oktober letzten Jahres bereits erfolgreich die"Glücksrad"-Neuauflage bei RTLplus moderiert, verstärkt er ab sofortauch das Team des RTL-Frühmagazins "Guten Morgen Deutschland." ImHerbst wird der 43-Jährige zudem die neue Prime-Time-Show "This TimeNext Year" bei RTL moderieren. Weitere Projekte im Unterhaltungs- undInformationsbereich sind darüber hinaus in Planung.Als prominenter Zuwachs am Morgen hat Jan Hahn bereits amkommenden Montag, 30. Januar, Premiere. Gemeinsam mit Susanna Ohlenpräsentiert er eine Woche lang jeweils ab 6.00 Uhr daszweieinhalbstündige RTL-Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland". Auchkünftig informieren die beiden als Moderatoren-Duo regelmäßig überdie Top-Nachrichten des noch jungen Tages, über Verbraucherthemen,V.I.P.-News und vieles mehr. Nachdem sich "Guten Morgen Deutschland"im Dezember bereits ein neues Erscheinungsbild gegeben hatte, setztdas RTL-Frühmagazin mit dieser prominenten Personalie seinen imvergangenen Jahr eingeschlagenen Weg der Optimierung konsequent fort.Ein weiteres Moderatoren-Duo neben Susanna Ohlen und Jan Hahn bildenWolfram Kons und die im März aus dem Mutterschutz zurückkehrendeAngela Finger-Erben. Wer künftig an der Seite von Jennifer Knäble dasOn-Air-Team komplettiert, wird zeitnah entschieden.Michael Wulf, Geschäftsführer infoNetwork und RTL-Chefredakteur:"Mit Jan Hahn haben wir einen überaus erfahrenen und vielseitigenModerator für den Morgen gewinnen können, der bei den Zuschauern sehrgut ankommt. Davon versprechen wir uns einen weiteren Schwung für dieNeuausrichtung von 'Guten Morgen Deutschland'. Sobald wir dasModeratoren-Team komplettiert haben, können wir uns ganz auf dieweitere Optimierung der Inhalte und Abläufe konzentrieren, die wirbereits angeschoben haben."Tom Sänger, RTL-Bereichsleiter Unterhaltung Show & Daytime: "Wirsind sehr glücklich, Jan Hahn für das Prime-Time-Format 'This TimeNext Year' gewonnen zu haben, welches wir bereits im Herbst starten.Eine seiner vielen Stärken ist sicherlich seine authentische,einfühlsame Kommunikationsgabe kombiniert mit einem ehrlichenInteresse an Menschen - was für diese Show besonders wichtig ist.Neben 'This Time Next Year' sind wir in Gesprächen für weitereFormate im Bereich Unterhaltung."Jan Hahn: "Nach 11 schönen Jahren mit einem tollen Kollegenteambeim SAT.1-Frühstücksfernsehen freue ich mich darauf, bei derRTL-Familie ein neues Senderzuhause gefunden zu haben. Hier wird mirdie Möglichkeit gegeben, eine große Bandbreite spannender Projekterealisieren zu können - und zwar sowohl in der Unterhaltung als auchim Bereich der Information. Ich liebe die Nähe zum Zuschauer, die mankaum so stark spürt wie in einer Sendung am Morgen. Darum freue ichmich besonders auf die Moderation von "Guten Morgen Deutschland" mitSusanna Ohlen. Gemeinsam werden wir regelmäßig mit den Zuschauernquasi am Frühstückstisch sitzen."Zur Person: Jan Hahn (43) studierte nach dem Abitur in LeipzigKommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft. Dort wirkte er vomersten Semester an beim Uniradio mit und lernte das Handwerk einesHörfunkjournalisten. Danach arbeitete er bei verschiedenenRadiosendern, wie dem MDR und Energy Sachsen. Erste TV-Erfahrungensammelte Jan Hahn 2001 beim MDR, wo er 2003 auch sein eigenesFernsehformat bekam. Von 2005 bis 2016 war er als Moderator beimSat.1-Frühstücksfernsehen im Einsatz. Seit Oktober 2016 präsentierter mit großem Erfolg die "Glücksrad"-Neuauflage bei RTLplus. Am 20.Februar geht die Show mit 60 Folgen bereits in die 2. Staffel. ImHerbst wird er zudem die neue Prime-Time-Show "This Time Next Year"bei RTL moderieren. Jan Hahn lebt in Berlin und ist Vater von zweiKindern.Jan Hahn im Kurzinterview:Ab dem 30.01. wirst du regelmäßig bei Guten Morgen Deutschland zusehen sein. Worauf freust Du Dich bei deinem neuen Job am meisten?"Ich freue mich, bei Guten Morgen Deutschland wieder mit denZuschauern gut in den Tag zu starten, die ich seit vielen Jahrenmorgens durchs Fernsehen wecke. Am Morgen zu moderieren, ist etwasganz Besonderes, weil es sich anfühlt, als ob ich mit den Zuschauerngemeinsam an ihrem Frühstückstisch sitze. Irgendwie so ganz nah dranund Teil ihres Starts in den Tag".Welche Themen interessieren den Zuschauer am frühen Morgen deinerErfahrung nach besonders?"Ich kann da eigentlich nur von mir selbst ausgehen und von dem,was ich aus meiner langjährigen Arbeit beim Frühstücksfernsehen oderden Radioshows weiß: Ich glaube, die meisten Zuschauer möchtenmorgens kurz und gut über das Wichtigste informiert werden und mitguter Laune, Spass und erfrischender Unterhaltung in ihren Tagstarten. Die Mischung aus diesen Elementen ist dabei sicherlichentscheidend."Du wirst mit Susanna Ohlen im Team moderieren. Wie könnt ihr eucham besten ergänzen?"Wir lernen uns gerade erst kennen, daher müssen wir das ersteinmal gemeinsam entdecken. Susanna ist eine gute Journalistin. Ichhabe natürlich ihre Arbeit bei GMD gesehen und finde, sie hat einesehr verbindliche, natürliche und spontane Art zu moderieren. Sie istwitzig und strahlt die Zuschauer an. Ich denke, dass wir uns superergänzen werden und freue mich, mit ihr im Team 'Guten MorgenDeutschland' zu moderieren."