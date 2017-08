Unterföhring (ots) -- Der neue Fußball-Talk mit Jörg Wontorra am Sonntag ab 10.45 Uhrmit Lothar Matthäus, Dietmar Hamann, Frank Hellmann und LucasVogelsang- Die erste Ausgabe von "Kretzschmar - der Handball-Talk" mitAndreas Wolff, Andy Schmid und Andreas "der Hexer" Thiel am Sonntagab 17.00 UhrAb sofort steht der Sonntag auf Sky Sport News HD ganz im Zeichendes Sport-Talks. Während der Vormittag an jedem Bundesliga-WochenendeJörg Wontorra und dem Fußball gehört, meldet sich am spätenNachmittag Stefan Kretzschmar mit seinem neuen Handball-Talk - immerdirekt im Anschluss an das Topspiel der DKB Handball-Bundesliga undaus der jeweiligen Halle. Auf Deutschlands einzigem24-Stunden-Sportnachrichtensender, der seit Dezember 2016 im Free-TVverbreitet wird, sind beide Sendungen für jedermann frei empfangbar.Zudem steht unter skysport.de ein frei empfangbarer Livestream zurVerfügung."Wontorra - der Fußball-Talk" mit Lothar MatthäusAn diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra ab 10.45 Uhr unter anderemSky Experte Lothar Matthäus.Weitere Gäste sind Frank Hellmann, freier Journalist, der unteranderem für die Frankfurter Rundschau schreibt, sowie LucasVogelsang. Der Autor schreibt unter anderem für die Welt und istregelmäßig im Sky Podcast "Fußball MML" auf skysport.de zu hören, indem er zusammen mit Maik Nöcker und Micky Beisenherz jede Woche überdas aktuelle Fußballgeschehen spricht.Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Dietmar Hamann, derals fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert."Kretzschmar - der Handball-Talk" mit Andreas Wolff, Andy Schmidund Andreas ThielAm Sonntag feiert "Kretzschmar - der Handball-Talk" Premiere. SkyExperte und Moderator Stefan Kretzschmar wird ab sofort an Spieltagender DKB Handball-Bundesliga immer sonntags ab 17.00 Uhr prominenteGäste begrüßen, um mit ihnen über das aktuelle Handball-Geschehen undweitere Themen zu diskutieren. Produziert wird die Sendung immer livein der Halle, in der zuvor auch das Topspiel am Sonntag stattfindet.Zur ersten Sendung in Lemgo sind an diesem SonntagNationaltorhüter Andreas Wolff und der Schweizer Nationalspieler AndySchmid, der in den vergangenen vier Spielzeiten der Spieler derSaison in der Bundesliga war, zu Gast. Komplettiert wird die Rundevon Torhüterlegende Andreas "der Hexer" Thiel, der heute eineRechtsanwaltskanzlei in Köln betreibt.Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD wird die kompletteSendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell