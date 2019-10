Untergeneralsekretärin der UNO: Saudi-Arabien spielt bei der Entwicklung führende Rolle

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Dr. Rola Dashti,Untergeneralsekretärin der UNO und Exekutivsekretärin derWirtschafts- und Sozialkommission für Westasien (ESCWA), erklärte amSonntag, dass die Rolle, die Saudi-Arabien spielt, der WeltZuversicht vermittelt und der internationalen Gemeinschaft eine klareBotschaft sendet, dass das Königreich ein verantwortungsvolles Landist, das seine humanitären und Entwicklungspflichten gegenüber denLändern der Region erfüllt - vor allem hier gegenüber geografischangrenzenden Ländern wie dem Jemen.In einer Erklärung gegenüber der Presse nach einem Treffen mit demsaudischen Botschafter im Jemen, Mohammed bin Saeed Al Jabir, undMitarbeitern des saudischen Entwicklungs- und Wiederaufbauprogrammsfür den Jemen (SDRPY), sagte Dr. Dashti, dass die ESCWA denEntwicklungsansatz des Königreichs dafür, dem jemenitischen Volk zuhelfen, Stabilität, Wohlstand, Sicherheit und ordentlichewirtschaftliche und soziale Verhältnisse zu erreichen, unterstütze.Dr. Dashti lobte die Entwicklungsprozesse des SDRPY und betontedie Notwendigkeit eines einheitlichen Entwicklungsplans, an dem sichalle jemenitischen Bürger beteiligen können. Auch würdigte sie dieBemühungen des Programms, von der Phase humanitärer Hilfe undErleichterung zu Entwicklung überzugehen. Sie verwies darauf, dass esbei dem Besuch darum ging, eine engere Kooperation und Zusammenarbeitim Rahmen des Programms zu erreichen, das Stabilität direkt mitnachhaltiger Entwicklung verknüpft.Begleitet wurde Dr. Dashti bei dem Treffen mit demSDRPY-General-Supervisor, Botschafter Al Jabir, in der Zentrale desProgramms in Riad von Dr. Tariq Al-Alami, Direktor der Abteilung fürentstehende und konfliktbezogene Probleme (ECRI) der ESCWA, und KarimKhalil, Sekretär der ESCWA. Bei dem Treffen besprachen beide Seitendie SDRPY-Strategie, sowie die wichtigsten Aktivitäten und Projekte,die von den Außenstellen des Programms im Jemen implementiert wordensind. Botschafter Al Jabir unterstrich dabei die Bereitschaft desProgramms, mit der ESCWA zusammenzuarbeiten, um neben dem Aufbauinstitutioneller Kapazitäten im Jemen Entwicklung zu bewerkstelligenund den Fundus an entwicklungsbezogenen Kenntnissen und Erfahrungenauszubauen."Das SDRPY und die ESCWA haben viele gemeinsame Interessen", so AlJabir in Antwort auf eine Pressefrage bei dem Treffen. "Dervielleicht wichtigste Bereich ist Stabilisierung undFriedensstiftung. Doch auch der Ausbau von Kapazitäten im Jemen, demwir uns brüderlich verbunden fühlen, ist entscheidend."Bezüglich der Ergebnisse des Treffens fügte Al Jabir hinzu: "Wirsprachen mit der Kommission über die Möglichkeit, zur Unterstützungunserer Brüder und Schwestern im Jemen zusammenzuarbeiten und eineVision zu entwickeln, die darauf aufbaut, was sowohl die Region alsauch die internationale Gemeinschaft erlebt haben - vor allem hierüber die Rolle des Königreichs, das jahrzehntelang bis heute dergrößte Unterstützer Jemens gewesen ist."Der saudische Abgesandte für den Jemen wies darauf hin, dass dasKönigreich den Jemen mit Milliarden US-Dollar unterstützt habe; dassdas Programm einem strategischen Plan folge, um sicherzustellen, dassdiese Unterstützung richtig gesteuert und zugeteilt wird; und dassdas SDRPY anstrebt, dass alle anderen Länder sich über diejemenitische Regierung beteiligen, um zu einer umfassenden Vision zufinden. Al Jabir erklärte weiter, dass das Programm im Jemen 70Projekte in sieben Hauptsektoren gestartet habe - zusätzlich zurUnterstützung der Zentralbank und Kraftwerke.Al Jabir sagte, dass das Programm mit der ESCWA in den Bereichentechnischer Support und Kapazitätsausbau kooperieren würde, undwiederholte, dass das Programm auf eine gemeinsame Visionausgerichtet sei, zu der die ESCWA und alle relevanteninternationalen Organisationen beitragen würden - unter Beteiligungaller jemenitischen Bürger und Interessengruppen der jemenitischerSeite.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1006679/SDRPY_Rola_Dashti.jpgPressekontakt:media@sdrpy.gov.saOriginal-Content von: The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, übermittelt durch news aktuell