Unterfinanzierte Drogenhilfe kostet Leben

Berlin (ots) - Der Toten gedenken, die Lebenden schützen: Der21.7. ist der internationale Gedenktag für verstorbeneDrogenkonsument_innen / Deutsche AIDS-Hilfe: Gedenken ernst nehmenheißt HandelnWährend die Zahl der Drogentoten in Deutschland seit 2012erheblich gestiegen ist, hat die Drogenhilfe in deutschen Städtenimmer weniger Geld zur Verfügung. Das ist die traurige Bilanz zum 20.Gedenktag für verstorbene Drogenabhängige am 21.7.Dazu erklärt Björn Beck vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe:"Drogenhilfe rettet Leben und unterstützt Menschen dabei, ihreGesundheit zu schützen. Es ist unerträglich, dass Menschen sterbenoder sich mit HIV und Hepatitis infizieren, weil Hilfsangebote nichtgenügend Ressourcen haben. Gedenken ernst nehmen, heißt handeln."Steigender Bedarf1.272 Menschen starben im Jahr 2017 an den Folgen des Konsumsillegaler Substanzen. 2012 waren es 944. Zwar kam es 2017 erstmalswieder zu einem leichten Rückgang, doch die Zahl der Toten liegtweiterhin auf hohem Niveau. Das Robert-Koch-Institut meldet außerdemeinen Anstieg von HIV-Infektionen unter Menschen, die intravenösDrogen konsumieren.Der Bedarf an Suchthilfe wächst. Rund eine halbe Million Menschensucht laut Bericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen undDrogensucht jährlich Beratung und Unterstützung in ambulantenEinrichtungen.Sinkende RessourcenDrogenhilfeeinrichtungen müssen dabei in den meisten Städten mitsehr niedrigen Budgets auskommen. Laut Deutscher Suchthilfestatistiksind außerdem die Mittel seit 2003 faktisch zurückgegangen.Die Zuwendungen für die ambulante Suchthilfe stiegen in dieserZeit um weniger als 2% und glichen damit die gestiegenen Kosten nichtaus. Die Zuschüsse für die Drogenhilfe stehen in den meisten Städtenim Jahresrhythmus immer wieder infrage. Beratungsstellen müssen immermehr ihrer kostbaren Arbeitszeit aufwänden, um ihre Finanzierung zusichern."Eine Gesellschaft, die die schädlichen Folgen des Drogenkonsumseindämmen möchte, darf sich nicht auf eine prekäre Finanzierungverlassen. Die Einrichtungen arbeiten fachlich auf hohem Niveau,werden mit ihrer wichtigen Aufgabe aber alleine gelassen. Wirbrauchen in Deutschland dringend eine Stärkung der kommunalenSuchthilfe", betont DAH-Vorstand Björn Beck.Fatale FolgenDie Folgen der chronischen Unterfinanzierung sind gefährlich:Unzureichende Beratungsangebote, viel zu kurze Öffnungszeiten vonDrogenkonsumräumen, Engpässe beim Verteilen von sauberen Spritzen undZubehör. Etwa die Hälfte der intravenös Konsumierenden hat keinenausreichenden Zugang, um durchgängig "Safer Use" betreiben zu können,ergab die DRUCK-Studie des Robert-Koch-Instituts.Dabei zeigen alle Erfahrungen: Eine gut funktionierendeDrogenhilfe schützt die Abhängigen und mindert die schädlichen Folgendes Drogenkonsums für die Gesellschaft, etwa durch sinkendeBehandlungskosten für HIV- und Hepatitisbehandlungen imGesundheitssystem.Drogenpolitik kann mehr erreichen"Die deutsche Drogenpolitik kann im Zusammenspiel von Bund,Ländern und Kommunen viel mehr erreichen als bisher", betontDAH-Vorstand Björn Beck. "Wir brauchen klare Bekenntnisse zuMaßnahmen, die Risiken beim Drogenkonsum minimieren,Drogenkonsumräume in allen Bundesländern und eine solideFinanzierung."Nötig ist außerdem die Ausweitung der Substitutionsbehandlung mitpharmazeutisch erzeugten Opiaten (Diamorphin), also der Abgabe überdas Medizinsystem, um dem unkontrollierten Konsum von gefährlichenSchwarzmarktdrogen und kriminellen Strukturen das Wasser abzugraben.Weitere Informationen:Deutsche AIDS-Hilfe: Keine Entwarnung bei Drogentodesfällen:http://ots.de/QKatOCBroschüre "Eine moderne Drogenpolitik nützt allen":https://www.aidshilfe.de/shop/moderne-drogenpolitik-nutzt-allenEmpfehlungen für die Vergabe von Drogenkonsumutensilienveröffentlicht:http://ots.de/ygi51LInformationen über Drogenkonsumräume:http://ots.de/zrdtoxDRUCK-Studie - Drogen und chronische Infektionskrankheiten:http://ots.de/XEd3qYPressekontakt:Deutsche AIDS-HilfeHolger WichtPressesprecherTel. (030) 69 00 87 65Mobil: 0171 27 49 511 und 0171 83 70 228presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell