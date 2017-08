Unterernährung in Kenia enorm angestiegen - Mehr als 70.000 Kinder vom Hungertod bedroht

Berlin (ots) - Aufgrund der extremen Dürre der vergangenen Monatesind fast 73.000 Kinder in Kenia akut unterernährt. Wenn nichtumgehend Nothilfe geleistet wird, sind sie dadurch vom Hungertodbedroht. Das ergab eine gemeinsame Erhebung zur Ernährungssituation,die die lokalen Gesundheitsbehörden, UNICEF und neunHilfsorganisationen durchgeführt haben.Die Daten ergaben, dass sich allein in der nordwestlich gelegenenTurkana-Region der Anteil an akuter Mangelernährung - dielebensbedrohlichste Form des Hungers - in nur einem Jahr von 2,3% auf8,3% fast vervierfacht hat. Besonders Kinder sind betroffen. InTurkana Süd leidet jedes achte Kind unter fünf Jahren an Unternährungund akuter Mangelernährung. Auch in Ost-Pokot (5,8%), Mandera (5,2%),Samburu (3,8%) und West-Pokot (3,2%) sind die Raten fürUnterernährung und akute Mangelernährung alarmierend hoch.Nach der Präsidentschaftswahl vor knapp zwei Wochen fordern dieHilfsorganisationen die nationalen und lokalen Regierungennachdrücklich auf, in gemeinsamer Abstimmung auf die Dürrefolgen zureagieren und finanzielle Mittel zur Bekämpfung des Hungersbereitzustellen. Dies schließt Nahrungsmittelprogramme ein, um die ammeisten Gefährdeten zu erreichen und unnötige Todesfälle zuverhindern."Die Dürre hat zehntausende Familien und Kinder enorm geschwächtund in Gefahr gebracht. Besonders stark gefährdet sind Kinder unterfünf Jahren, Schwangere und stillende Mütter", sagte Francis Woods,Länderdirektor von Save the Children in Kenia. "Das Wahlergebnis mussals Chance genutzt werden, die Tragödie in vielen Teilen des Landesabzuwenden. Wir rufen die neue Regierung auf Staats- undRegionalebene auf, jetzt zu handeln, um zu verhindern, dass Kindersterben."Die Auswertung ergab auch, dass fast 40.000 schwangere Frauen undMütter in ganz Kenia unterernährt sind - eine Zunahme um 20%gegenüber dem vergangenen Jahr. "Familien in einigen der am stärkstenbetroffenen Gebiete haben den Großteil ihres Viehbestandes verloren,ihnen fehlt nun die Nahrungsgrundlage. Viele Menschen müssen von nureiner Mahlzeit am Tag überleben - wenn die Nahrung dafür reicht.Viele Mütter können ihre Babys nicht mehr stillen, weil sie selbstnicht genügend Kalorien zu sich nehmen", erklärt Francis Woods.Trotz staatlicher Bargeldtransfers können viele Haushalte in dernördlichen Region des Landes aufgrund des Anstiegs derLebensmittelpreise nicht ihren täglich empfohlenenNahrungsmittelbedarf decken. Selbst finanziell besser aufgestellteHaushalte können sich nicht mehr drei Mahlzeiten pro Tag leisten."Die internationale Gemeinschaft muss mehr Mittel zurUnterstützung der kenianischen Regierung und der Hilfsorganisationenvor Ort bereitstellen, um die bereits sehr gefährliche Situation fürKenias Kinder und Mütter zu verbessern", sagt François Batalingaya,Landesdirektor von World Vision in Kenia.Es besteht das Risiko, dass - wie im benachbarten Somalia - aufdie Mangel- und Unterernährung der Ausbruch von Krankheiten folgt,weil auch sauberes Trinkwasser fehlt. Besonders Kleinkinder könntendann in Verbindung mit Durchfallerkrankungen an Hunger sterben.Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle.Hintergrundinformationen:- Die Erhebung wurde in acht Landkreisen mithilfe folgenderHilfsorganisationen durchgeführt: Aktion gegen den Hunger - Kenia,Concern Worldwide, Food for the Hungry, International Medical Corps,International Rescue Committee, Rotes Kreuz Kenia, Save the Children,Terre des hommes und World Vision.- Für die Studie wurde die SMART-Methode zur Ernährungsbewertungverwendet. Sie ergab eine sehr kritische Ernährungssituation (Globaleakute Mangelernährung (GAM) von mehr als 30%) in Zentral-Turkana,Turkana Süd und North Horr in Marsabit. Die in Turkana erfasste akuteMangelernährung ist alarmierend und vergleichbar mit den Raten derHungerkrise am Horn von Afrika im Jahr 2011. Damals lag die GAM-Ratein Turkana Süd bei 37%.- Die Bezirke Marsabit, Wajir und Garissan weisen eine schwereakute Mangelernährung (SAM) von 2,9%, 2,5% bzw. 1,5% auf. Marsabitmit den Unterbezirken Laisamis und Marsabit North Horr erreichtenSAM-Raten von 5,3% bzw. 5%.- Derzeit benötigen 420.674 Kinder im Alter von 6 bis 59 Monatenund 39.068 Schwangere und stillende Mütter in Kenia eine dringendeBehandlung für akute Mangel- und Unterernährung. Mehr als 3,4Millionen Menschen sind dringend auf Hilfe angewiesen, im Januar 2017waren es noch 2,7 Millionen.- Der Hauptfaktor für den Anstieg der dürrebedingtenUnterernährung ist zum einen eine geringe Vielfalt desNahrungsangebots in Haushalten und geringe Vorratsbestände anNahrungsmitteln, zum anderen ein Anstieg der Lebensmittelpreise.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Anna BlässerTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 490Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell