Unter welcher Voraussetzung ein Anspruch auf Herausgabe eines anonymisierten schulischen Notenspiegels besteht

Hamburg (ots) - Häufig haben Eltern das Interesse zu erfahren, wiesich die Leistung ihres Kindes zu den Leistungen der anderen(Mit-)Schüler verhält.Dazu der Hamburger Schulrechtsanwalt Dr. Kai Hentschelmann:"Diesem berechtigten Informationsinteresse der Eltern ist aufeinen entsprechenden formfreien Antrag hin grundsätzlich zuentsprechen. Allerdings ist die Schule aus datenschutzrechtlichenGründen daran gehindert, ohne die Einwilligung volljähriger Schülerbzw. der Eltern minderjähriger Schüler deren personenbezogene Datenpreiszugeben. Die Eltern können aber beispielsweise anhand einesanonymisierten Notenspiegels darüber informiert werden, wie dieBewertung der schriftlichen Arbeit in der Klasse ausgefallen ist.Durch die Bekanntgabe, wie viele Einsen, Zweien, Dreien usw. oderauch Punkte bei der Arbeit erzielt worden sind, werden ausdrücklichkeine personenbezogenen Daten übermittelt. Durch eine solche Angabewird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des einzelnenSchülers oder seiner Erziehungsberechtigten nicht berührt und somitgelten dafür keine datenschutzrechtlichen Einschränkungen.Die Aushändigung eines anonymisierten Notenspiegels kannallerdings nur unter der Voraussetzung verlangt werden, dass derKlassenverbund so groß ist, dass die Bestimmbarkeit eines einzelnenSchülers mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann.Wann von der Wahrung der Anonymität nicht mehr ausgegangen werdenkann, lässt sich nur im jeweiligen Einzelfall beurteilen."Maik Findeisen vom Parentsmagazin-Hamburg: "Eltern sollten von derMöglichkeit Gebrauch machen, die Aushändigung eines anonymisiertenNotenspiegels von den einzelnen Klassenarbeiten und den Zeugnisnotenbei der Schule zu beantragen."Das Parentsmagazin-Hamburg ist ein Online-Magazin mit weit über30.000 Usern, berichtet frei und unabhängig sowie überparteilich rundum schulpolitische Entwicklungen und über Inklusion in unsererGesellschaft. Wir ergreifen Initiative - machen Probleme öffentlichund begleiten Bildungspolitik konstruktiv kritisch.Pressekontakt:Parentsmagazin-HamburgMaik Findeisen0177 2441484Maik.Findeisen01@gmail.comwww.Parentsmagazin-Hamburg.deOriginal-Content von: Parentsmagazin-Hamburg, übermittelt durch news aktuell