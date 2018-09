»Unter meinem Bett«-Band live auf der Landesgartenschau Würzburg (FOTO)

Würzburg (ots) -Am Samstag, 29. September, können sich Klein und Groß noch einmalauf ein ganz besonderes Event auf der Landesgartenschau freuen: NachShows in diversen deutschen Städten kommt »Unter meinem Bett« 2018auch nach Würzburg. Die großartige Liveband und viele tolleGastsänger präsentieren ihre Songs um 14.00 Uhr live auf derWVV-Bühne.Der erfolgreiche Kindermusiksampler »Unter meinem Bett« aus demHause Oetinger Media ist mittlerweile aus keinem Kinderzimmer mehrwegzudenken. Drei Teile sind bisher erschienen, mit tollen Songs vonbekannten deutschen Musikern, die von Jung und Alt gleichermaßengeliebt werden. Musik für Kinder, die Spaß macht, intelligent ist, zuder man tanzen und über die man nachdenken kann. Und vor allem:mitsingen! Ein Konzerterlebnis für alle Altersklassen, das imEintrittspreis zur Landesgartenschau enthalten ist.Übrigens: »Unter meinem Bett 1« zählt nicht nur zu denerfolgreichsten Kinderlieder-Alben, sondern schaffte es sogar aufPlatz 128 unter sämtlichen Musikalben.Mit dabei: Moritz Krämer, Locas in Love, Francesco Wilking,Gorilla Club. Die Moderation übernehmen Belinda & Bernd Begemann.Pressekontakt:Carmen van MusscherPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0931/37-3045carmen.vanmusscher@lgs2018-wuerzburg.deOriginal-Content von: Landesgartenschau Würzburg 2018 GmbH, übermittelt durch news aktuell