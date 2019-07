Unter diesen drei Bedingungen wäre die Alibaba-Aktie jetzt ein echtes Schnäppchen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Die Alibaba (WKN: A117ME)-Aktie ist in diesem Jahr eine durchaus interessante Börsengeschichte. Allein in den ersten knapp sechs Monaten stieg das Papier des chinesischen Internetkonzerns bereits von 120,82 Euro auf das aktuelle Kursniveau von 155,00 Euro, was immerhin einem Kursplus von rund 28 % entspricht.

Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 5,06 US-Dollar je Anteilsschein käme die Aktie gegenwärtig auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis in Höhe von über 34,2, was nicht gerade preiswert ist. Dennoch könnte die Alibaba-Aktie momentan ein echtes Schnäppchen sein, zumindest, wenn die folgenden drei Szenarien eintreten werden.

1) Das Wachstum hält an

Ein erstes, ganz wesentliches Merkmal, das aus der Alibaba-Aktie ein waschechtes Schnäppchen machen könnte, ist natürlich das rasante Wachstum, das der Konzern zumindest in den vergangenen Jahren an den Tag gelegt hat. Sollte dieses Wachstum weiter anhalten, könnte die Bewertung schnell bedeutend preiswerter werden, worüber Investoren an dieser Stelle einmal nachdenken sollten.

Zur Erinnerung, erst vor wenigen Tagen haben wir geschaut, wohin die Reise bei Alibaba in den kommenden drei Jahren gehen könnte. Und sofern wir hier das Ergebniswachstum in Höhe von 25 % pro Jahr für wahrscheinlich halten, könnte die fundamentale Bewertung bereits innerhalb dieses Zeitraumes deutlich niedriger sein.

Unter diesen Prämissen würde Alibaba bereits in drei Jahren auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 9,88 US-Dollar kommen, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf lediglich 17,5 sinken könnte, was durchaus preiswert ist. Vor allem, sofern man die weiteren Wachstumsaussichten auch über den kommenden Dreijahreszyklus hinaus bedenkt. Denn der E-Commerce-Bereich in China wird in den kommenden Jahren gewiss nicht kleiner.

2) Die regionale Expansion gelingt

Ein zweiter Faktor, der die Alibaba-Aktie langfristig zu einem echten Schnäppchen machen könnte, ist zudem eine globale Expansion. Natürlich wird die Eroberung der westlichen Welt für den chinesischen Konzern kein leichtes Vorhaben sein. Allerdings scheint Alibaba hier bereits wichtige Weichen für einen solchen Markteintritt zu stellen.

Die westlichen Märkte könnten zudem ein durchaus interessantes Feld sein. Zwar ist hier vieles bereits in der Hand von Größen wie Amazon oder auch eBay. Jedoch könnte ein anderes und insbesondere asiatisch angehauchtes Segment möglicherweise dennoch Anklang finden. Auch der E-Commerce-Markt muss nämlich kein Markt sein, in dem ein Sieger alles bekommt, sondern wo unterschiedliche Ansätze koexistieren können.

Alibaba könnte mit einer regionalen Expansion daher kurz- bis mittelfristig sein Umsatzwachstum noch einmal bedeutend anschieben. Und langfristig womöglich die Gewinne durch einen erfolgreichen Markteintritt hierzulande steigern.

3) China bleibt ein stabiler Internetmarkt

Eine weitere Voraussetzung dafür, dass Alibaba gegenwärtig ein waschechtes Schnäppchen ist, ist zudem, dass China weiterhin ein stabiles Marktumfeld auch für Internetkonzerne bietet. Im vergangenen Jahr hat ein behördlicher Boykott zu einem gewaltigen Kurssturz bei Tencent geführt. Ein Aspekt, den viele Kritiker dahin gehend deuten, dass China noch immer skeptisch gegenüber dem Internet sowie Internetgrößen ist.

Womöglich ist das größte Risiko für einen großen Konzern wie Alibaba daher momentan politischer Natur. Entsprechend sollten Investoren beobachten, welche Entwicklungen sich hier abzeichnen.

Wobei es gerade in den Zeiten des schwelenden Handelskonfliktes zwischen China und den USA eigentlich recht wahrscheinlich ist, dass die Chinesen auch im Internetsegment den USA eine starke, globale Macht entgegensetzen möchten. Ein Aspekt, der gerade für den Moment für ein friedliches Marktumfeld für den chinesischen Internetkonzern sorgen könnte.

Wäge die Faktoren sorgfältig ab!

Letztlich könnte die Alibaba-Aktie durchaus ein echtes Schnäppchen sein. Die Bewertung ist zwar gegenwärtig mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis jenseits der 30 hoch, könnte jedoch durch weiteres Wachstum und eine regionale Expansion kurz- bis mittelfristig deutlich preiswerter werden. Ein Szenario, das durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen liegen dürfte.

Nichtsdestoweniger sollten Investoren hier beobachten, wie sich ein gewisses politisches Risiko entwickelt. Eine Abwägung aller drei Faktoren sollte daher für Investoren noch einmal im eigenen Sinne obligatorisch sein, um zu überprüfen, ob die Alibaba-Aktie auch für dich ein echtes Schnäppchen ist.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Vorstand von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Tencent Holdings. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Short Oktober 2019 $37 Calls auf eBay und Long Januar 2021 $18 Calls auf eBay. The Motley Fool empfiehlt eBay.

Motley Fool Deutschland 2019